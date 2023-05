Het nieuwe hutje op de hei: vijf huisjes die zó op Instagram kunnen

Natuurhuisjes in Nederland. Beeld Paul Faassen

Waarom is hier geen tv, vroegen de kinderen nog toen we aankwamen bij ‘Cabin Anna’ in het Holenbergse bos in Noord-Brabant. Even later zoeken ze al vogels met de verrekijker die bij de inventaris hoort. Het omringende bos heeft zijn ontspannende uitwerking. Zelfs nu de regen op het dak klettert, vragen ze niet om schermtijd. Het huisje is grotendeels van glas en heeft geen gordijnen, toch kunnen we badderen — in een bad verstopt onder de vloer — zonder dat iemand ons ziet. Groen is alles wat we zien, gefluit alles wat we horen.

Beeld Paul Faassen

Een weekend weg dicht bij huis, en toch ver van alle beslommeringen. Huisjes in de Nederlandse natuur worden steeds populairder, merken verhuursites als Airbnb en Natuurhuisje.nl. Vooral de iets luxere natuurhuisjes die comfort met duurzaamheid combineren, zegt directeur Dick Vulto van verhuurplatform Natuurhuisje. ‘Voor corona was onze doelgroep vooral 65-plus, nu is de Nederlandse natuur ook in bij jongere doelgroepen.’ Volgens Vulto hebben zij tijdens de pandemie hun eigen omgeving ontdekt. En het zijn niet de praktische vakantieparken vol kinderentertainment, maar de fotogenieke tiny houses met houtgestookte hottub die de Instagram-generatie enthousiasmeren.

Vorig jaar paste verhuursite Airbnb zijn navigatie aan. Als je nu naar een accommodatie zoekt, kun je meteen selecteren op categorie, bijvoorbeeld: houten huisje, natuurgebied of wow (een ruimteschip, molen of een glazen piramide). Amanda Cupples, directeur van Airbnb in Europa: ‘Lokaal reizen zit in de lift, zelfs nu buitenlandse reizen weer zijn aangetrokken.’ Maar als mensen dichter bij huis blijven, willen ze volgens Cupples wel een unieke plek. ‘De precieze datum of exacte locatie zijn hierbij minder van belang.’

Beeld Paul Faassen

Wow-plek

Cabin Anna in Noord-Brabant is zo’n ‘wow-plek’. We schuiven het glazen dak van de cabin open en slapen onder een kraakheldere sterrenhemel. Een ander weekend verblijven we in een stijlvol tiny house in Friesland. ’s Avonds steken we de houtgestookte pizzaoven aan en zien we de zon zakken achter een weide vol wilde bloemen. En op een doordeweekse dag wandelen we een uur door bossen en heide naar een design-trekkershut op de Veluwe. We koken heel traag een maaltijd op de houtkachel en pompen grondwater op voor de douche.

Into the wild in Nederland, maar wel met Scandinavische esthetiek. Denk aan: huisjes met grote raampartijen, gesitueerd alsof je alleen in de natuur bent. Van binnen zijn ze geheel bekleed met underlayment (geperst hout), ze hebben minimaal een blikvangend bad of hottub, loungestoelen met schapenkleedjes, een buitenkachel, en servies met reactief-glazuur om het helemaal af te maken. Dat de jongere stadsmens de natuur hierdoor vaker weet te vinden is een positieve ontwikkeling, weet omgevingspsycholoog Sjerp de Vries van de Wageningen Universiteit, die de relatie tussen gezondheid en natuur onderzoekt. ‘In het groen ervaren we minder stress, onze gemoedstoestand is positiever, we zijn kortom gelukkiger in een natuurlijke omgeving.’ Dat heeft allerlei gezondheidsvoordelen, en het mooie is: daar hoef je verder niets voor te doen, gewoon er zijn is voldoende, aldus De Vries. ‘Vooral voor wie in een natuurarme omgeving woont en geen eigen tuin heeft, is het zinnig om regelmatig in een natuurlijke omgeving te verblijven.’

Beeld Paul Faassen

Het treft dat tezamen met de vraag het aanbod ook toeneemt. Het aanbod bij Natuurhuisje groeide in twee jaar tijd van vier- naar achtduizend. Vulto: ‘We zien steeds meer particulieren die een tiny house op hun erf zetten. Vooral boeren die alternatieve inkomstenbronnen zoeken.’ Het wordt ook makkelijker en aantrekkelijker om een vakantiehuisje te plaatsen als je er de ruimte voor hebt. Het Amsterdamse bedrijf Wikkelhouse groeit enorm met duurzame tiny houses die voornamelijk van karton en hout zijn gemaakt. Deze worden in afgewerkte segmenten van 1.20 meter breed geleverd, en hoeven alleen nog maar aan elkaar vast gemaakt te worden. Zo kunnen ze makkelijk hergebruikt of uitgebreid worden. Ook bij Tiny Roof maken Roelof en Ingeborg Venema kant-en-klare vakantiewoningen voor derden. Zelf verhuren ze het eerder genoemde Friese tiny house bij hun kampeerboerderij, ten koste van de kampeerplaatsen die er eerst waren. ‘De huurders van de tiny houses zijn vooral op zoek naar rust en privacy. Dat is voor ons eigen gezin ook prettiger op ons erf.’

Vijf Nederlandse natuurhuizen met wow-factor:

Uitschuifbare cabin

Cabin Anna. Beeld Jorrit ’t Hoen

Foto’s zijn altijd zo genomen dat het lijkt alsof je de enige bent in de wijde omtrek, terwijl in werkelijkheid de buren/autoweg/treinspoor toch wel erg dichtbij blijken te zitten. Niet bij Cabin Anna in het Holenbergse bos, bij natuurgebied De Maashorst. Naast een charmante kleine camping is een heel stuk bos afgeschermd. Dit gebied is gereserveerd voor vijf ingenieuze houten huizen die je zelf open en dicht kunt schuiven.

De cabin bestaat uit verschillende schillen die je in verschillende standen kunt zetten. Niet alleen de wanden maar het hele dak schuift mee, wat redelijk soepel gaat via rails in de vloer. Helemaal dichtgeschoven is de cabin een knus holletje. We schuiven de buitenste schil opzij en zitten in een soort glazen kas. En als we ook de glazen wanden (en dak) opzijschuiven, badderen, eten en slapen we in de openlucht.

Privacy is hier heilig. Zelfs de ontbijtmand wordt discreet in een box buiten de cabin bezorgd. Deze is goed gevuld met verse producten van de boer, granola, croissants, broodjes en jus. Het bos voelt fris in de ochtend: even schuiven, en de cabin heeft plotseling een ruime eetserre.

Cabin Anna, Schaijk (Noord-Brabant). Maximaal 4 personen. Vanaf € 237 per nacht. Holenberg.com

Moderne trekkershut

Cabiner. Beeld Pie Aerts

Je kunt in Nederland makkelijk het gevoel krijgen dat elke vierkante meter gecultiveerd is. Toch kun je op sommige plekken een wilderniservaring hebben. Dit gevoel proberen de oprichters van Cabiner op te wekken met hun netwerk(je) van off-grid trekkershutten en verschillende wandelroutes door de natuur.

Met slaapzak, handdoek, kussensloop en drinkwater in de rugzak maken we een boswandeling van ongeveer een uur naar basecamp Veluwe, waar drie wikkelhouses staan. Je kunt ook een langere route kiezen, maar dichterbij kom je niet met de auto.

De aanwezige zaken zijn basic maar hoogwaardig: een goede houtkachel, aangename loungestoelen met schapenkleedjes, een prima matras. We hebben ontbijt en diner besteld. In een buitenkast staan de ingrediënten voor een eenvoudig (vegan) eenpansgerecht op ons te wachten. Het diner bereiden we heel geduldig op het bio-ethanolpitje en de houtkachel, die tevens het opgepompte grondwater verwarmt.

De volgende ochtend hebben we een ontbijt van plantaardige yoghurt met muesli en koffie uit de percolator. Hier komt geen kamermeisje langs, dus we laten de cabin volgens instructies weer net zo schoon achter als we deze aantroffen. In alle vroegte, zodat we nog wat wild kunnen spotten. Hoewel onze telefoons gewoon bereik hebben, krijgen we toch een klein beetje wildernisgevoel.

Cabiner, onder andere Noord Veluwe, Drentsche Aa en Sallandse Heuvelrug. Maximaal 4 personen. Vanaf € 192 per nacht. Cabiner.com

Verstopte loft

Natuurloft Landgoed Moerslag. Beeld Stefan Sanders

Vlak onder Maastricht, in een soort middeleeuws decor van slingerende wegen en nostalgische dorpjes, treffen we een klassieke Limburgse carréboerderij, omringd door oude perenbomen. Dan ontdekken we in het heuvelachtige landschap vijf onder groene daken verstopte vakantiehuizen.

Hier is een kundig architect aan het werk geweest. Van buiten zijn de huizen identiek. Alle hebben plafondhoge ramen die uitkijken over het heuvelland en bos. Wat interieur betreft hebben ze een eigen identiteit: Water heeft een verzonken jacuzzi voor het raam, Koken een kookeiland, Lounge een zithoek. Wij verblijven in Rust, met een groot bed voor het raam, en een kinderslaapkamer achterin. De huisjes zijn zo gesitueerd dat we geen buren zien vanuit het bed: alleen de Limburgse natuur. Iedere vakantiewoning heeft een houtgestookte hottub. Het duurt een paar uur voor deze opgewarmd is. Gelukkig hebben we spelletjes en een gevulde koelkast.

De lofts zijn met duurzame materialen ingericht en – op de houtstook na – energieneutraal. Eigenaar Maurice Ubaghs gaat hier nog een stapje verder in. Hij kocht 15 hectare naastgelegen akkers om deze om te vormen tot voedselbos met autarkische woningen.

Natuurloft Landgoed Moerslag - Sint Geertruid (Zuid-Limburg). Maximaal 5 personen. Vanaf € 200 per nacht, minimaal 2 nachten. Landgoedmoerslag.nl

Gerenoveerd koetshuis

Koetshuis in Eefde. Beeld Mia Johanzoon

Op verhuursite Airbnb, waar particulieren en professionals een kamer of huis kunnen verhuren, kom je allang niet meer weg met een kamertje met kreukelig opgemaakt bed. Hoe professioneler de foto’s, hoe meer kans een verhuurder maakt tussen het gigantische aanbod (in Nederland zo’n 65 duizend accommodaties). Lees daarbij goed de reviews, want die mooie plaatjes laten de minpunten niet zien.

Het recentelijk gerenoveerde koetshuis van een boerderij in het landelijke Eefde komt ruimschoots door de schifting. Het kookeiland neemt een derde van de benedenverdieping van het koetshuis in beslag. Hier liggen walnoten van eigen boom, eieren van de rondscharrelde kippen en sinaasappels om uit te persen en om aan de varkens te voeren. Alles ademt hier landelijkheid en boerenleven, en toch is het luxe en modern. Boven is de slaapzolder met twee comfortabele tweepersoonsbedden. Geschikter voor een gezin dan een gezelschap: de afscheiding is een kamerscherm.

Dankzij de zwemvijver met strandje, boomgaard, paardenmanege, boomschommel en trampoline hoeven we eigenlijk het terrein niet af. Ware het niet dat de omgeving lonkt: Zutphen en Deventer liggen op fietsafstand.

Het Koetshuis in Eefde (Gelderland). Maximaal 4 personen. Vanaf € 149 per nacht, minimaal 2 nachten. Airbnb.com/h/koetshuis-eefde

Cocon in grasland

Bij de Genieterij Beeld Kirstin Bos

Bij Bij de Genieterij in het Friese Koudum houden ze erg van het woord genieten: je boekt er geen huis, maar ‘geniet’ een tiny house. Hun energieneutrale microwoningen zijn allerminst tuttig, maar met veel oog voor detail en vakmanschap ontworpen. De huisjes staan in een ruime tuin met vrij uitzicht over het Friese natuurland. Hier trekken de vele bloemen en kruiden veel vogels aan, waaronder grutto’s, kieviten en scholeksters. En wie watervogels wil spotten, pakt de kajak die bij het huisje staat om in het Friese meer de Morra langs de rietkragen te peddelen.

Ook zeearenden, marters en reeën zouden zich regelmatig in de omgeving laten zien, maar die treffen we niet. Wel zien we wat hazen in het grasland rondspringen als we ’s ochtends door het panoramaraam van de moderne bedstede kijken. En ’s avonds komt de boerderijpoes bij onze voeten liggen als we buiten bij de stalen kachel zitten. Deze fungeert ook als buitenkeuken. We bakken er pizza’s in terwijl we de zon zien zakken achter het grasland. Als het koud wordt gaan we naar binnen, waar we neerploffen op de zachte bank en het tiny house een warme cocon is.

Bij de Genieterij in Koudum (Friesland), maximaal 2 personen. Vanaf € 130 per nacht, minimaal 2 nachten. Bijdegenieterij.nl