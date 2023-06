Het mannenbadpak is terug. Opvallend: juist vanuit conservatieve kring werd daar kritisch op gereageerd

Daniel Craig als James Bond in 'Casino Royale'. Beeld Filmstill

Het icoon: James Bond

Na de zwemslip uit de jaren zeventig en de ruime basketbalshort uit de jaren negentig zijn we ter strand beland bij het tussenmodel dat Daniel Craig droeg als James Bond in Casino Royale. Dat iconische exemplaar van het Italiaanse lingeriemerk La Perla werd op een veiling afgehamerd op 69 duizend dollar. De cultuurhistorische betekenis van de scène zal de prijs hebben opgedreven; waar voorheen in Bondfilms het dameslichaam werd geëxploiteerd (al vanaf de eerste, Dr. No, met Ursula Andress als Honey Rider in witte bikini), was hier het mannenlijf onderwerp van exploitatie. De blauwe zwembroek symboliseerde daarmee de emancipatie van de vrouw, of de feminisering van de man, dat lijken twee kanten van dezelfde medaille. De zwembroek van Craig was overigens gekopieerd van Sean Connery’s zwembroek in Goldfinger. Die Bond had weinig met feminisering. Wat heet, Connery had niet meer dan een handomdraai nodig om de lesbische Pussy Galore weer terug te toveren op het zogenaamd rechte pad.

Stijlschool is een rubriek in Volkskrant Magazine waarin Stefanie Bottelier en Arno Kantelberg een actueel modeverschijnsel bespreken, wat moeten we dragen en hoe?

De sterveling: Adidas

Tot halverwege de 19de eeuw was in je blootje zwemmen nog doodgewoon, maar zelfs in 1906 nog doken Londense heertjes in adamskostuum de vijver van Hyde Park in om een baantje te trekken. Daar kwam een reactie op in de vorm van het allesverhullende mannenbadpak. In het reglement van de Amerikaanse Badmeestersvereniging uit 1917 stonden de maten van het zwempak exact voorgeschreven: de pijpen mochten niet hoger dan 10 centimeter boven de knie eindigen. Het badpak als kuisheidsvernis.

Dus opvallend is het wel dat er juist vanuit conservatieve kring kritisch werd gereageerd op de terugkeer van het mannenbadpak. Adidas presenteerde dat badpak als onderdeel van een Pride-collectie om de alfabet-gemeenschap in het zonnetje te zetten. Vervolgens was iedereen (conservatieven, vrouwen, transgenders, Johan Derksen) boos. Misschien moeten we allemaal maar weer in ons niksie gaan zwemmen.

Op de catwalk

In sommige gevallen gaapt er nogal een gat tussen runway en realiteit en nergens is dat gat groter dan bij het mannenbadpak. De Borat-achtige speelpakjes van het Zweedse non-binaire merk Lazoschmidl bijvoorbeeld zijn misschien iets te veel Batman voor de gemiddelde badman. Spelen met ‘het idee’ van een badpak kan een stuk laagdrempeliger uitpakken, kijk bijvoorbeeld naar de strakke zwembroek met shirt in dezelfde print. En wie het totaalbeeld toch liever wat zediger houdt, kiest voor de goeie ouwe zwemshort, maar zorgt voor badpak-vibes met de bovenkant, zie Rains of Dior.

v.l.n.r. Rains, Dior, Etro, Lazoschmidl, Etro Beeld Imaxtree

Huiswerk

* Hoe zuidelijker in Europa, hoe kleiner de zwembroek.

* Een badpak werkt beter als je snel wilt zwemmen. Kijk maar naar (mannelijke) sportzwemmers.

* Het voordeel van nylon ten opzichte van katoen: nylon droogt sneller.