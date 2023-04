‘Het lijkt wel of er een stukje van haar gedrevenheid in mij is gevaren sinds haar overlijden’

Angela (links) en haar zus Diana rond 1995. De zus van Angela Koster, Diana, overleed in 2016, toen ze 50 was. Angela (54) heeft een zoon van 20, een dochter van 17, ze heeft een vriend en woont in Den Haag. Beeld privé

Angela Koster (54): ‘Mijn zus zat een ijsje te eten met haar dochters, die toen 11 en 13 waren. Ze voelde iets knappen in haar hoofd. ‘Bel papa’, heeft ze nog tegen de meiden gezegd, en toen hij in de ijssalon arriveerde: ‘Ik heb een cva’ – een hersenbloeding, dat wist ze door haar opleiding tot vroedvrouw. In het ziekenhuis is ze een dag later overleden. Ze was 50 jaar.

‘Diana wilde haar organen doneren, dat wisten we, dus dat is gebeurd, maar ik zou daar niet weer voor kiezen. Het ging zo snel allemaal. Je moet als familie meteen beslissen: welke organen, wat wel, wat niet? Niet haar huid en haar ogen, besloten we, wel de rest – ze heeft met haar hart, nieren en longen verscheidene mensen gered. Dat is fantastisch, en het paste bij haar, maar voor mijn ouders en mij was het overrompelend. Haar lichaam werd nog in leven gehouden toen ze aan de hartlongmachine naar de operatiekamer werd gereden voor de orgaandonatie. Ik zag haar pas weer de volgende dag, in het mortuarium. Dood, wég. Er was geen afscheid geweest, ik heb haar geen aai meer kunnen geven. Daar heb ik het erg moeilijk mee gehad. Het heeft door mijn hoofd gespookt: was ze wel al echt overleden daar in de operatiekamer?

Traumatisch

‘Mijn vader overleed elf maanden later. Een wereld van verschil. Hij was 81 en al lang ziek, dus dan weet je dat het eraan komt. Daarbij heeft hij een sterfbed gehad, in een hospice waar alles heel mooi verliep. Tien dagen heb ik aan zijn bed kunnen zitten, muziek gedraaid, met hem kunnen praten. En toen hij stierf, was het goed, ook voor hem. Dat het zo ook kan gaan, realiseerde ik me eigenlijk toen pas, en ook merkte ik hoe traumatisch de dood van Diana was geweest. En nog steeds: als het bij vlagen écht tot me doordrong dat het definitief was, dat ik haar nooit meer zou zien, raakte ik in paniek.

‘Diana was duidelijk de oudste van ons twee. Ze was doelgericht, een regelaar en ik was meer een dromer. Als zij de kamer binnenkwam, was die meteen gevuld met haar persoonlijkheid en haar onstuitbare energie. We trokken veel met elkaar op, en ook met onze gezinnen, onze kinderen zijn bijna even oud. Toen ik ging scheiden was ze er voor me, ik kon altijd op haar leunen. Natuurlijk ergerden we ons ook weleens aan elkaar, zoals dat gaat bij zussen, maar de liefde was onvoorwaardelijk.

‘Ze was een bekende verloskundige hier in Den Haag en ver daarbuiten, ze heeft de zwangerschap van talloze vrouwen begeleid. De mijne ook. Bij de bevalling van mijn jongste hebben we in het ziekenhuis waar ze werkte samen de hele nacht kopjes thee gedronken, tussen de weeën door. Heel intiem was dat.

‘Ze was gespecialiseerd in moeilijke bevallingen en heel succesvol in haar vak. Ze schreef boeken, ze gaf trainingen aan artsen, later werd ze vrouwencoach en een veelgevraagd spreker. Als zie iets wilde, dan ging ze ervoor. Ik had dat minder, ik was meer degene die het leven overkwám. Ik werkte in de zorg als coördinator, eerst in de psychiatrie, later in de verslavingszorg, en dat deed ik met liefde, maar zo gedreven als Diana was ik niet.

Twee dochters ineen

‘Na haar overlijden werd ík de regelaar in de familie. Ik moest wel. Mijn vader was ziek en daarbij kampten mijn ouders met enorm verdriet, dus ik moest ze bijstaan. Ik moest twéé dochters voor hen zijn – zo voelde het. Ik wilde er natuurlijk ook zijn voor mijn zwager en nichtjes, om de week koken ging ik voor ze koken. En thuis was ik, sinds de scheiding, alleenstaande moeder van mijn kinderen die toen 12 en 9 waren. Dat houdt je allemaal gaande, je móét ’s ochtends je bed uit, en dat is ook goed, maar alles werd overschaduwd door het gemis. Als mensen me vroegen hoe het ging, zei ik: alle kanten op. Zes maanden na Diana’s dood leerde ik mijn vriend kennen, dus verliefdheid was er ook, maar ik weet er weinig meer van. Ik leefde met de dag, vooruitkijken lukte niet, ik was al blij als ik de avond haalde. Wat ik me wel herinner: dat ik moe, moe, moe was en overal pijn had – rouw heeft ook een fysieke component. Ik droomde veel van Diana, dacht soms opeens dat ik haar zag lopen op straat. Ha, zie je wel, ze is terug – ergens blijf je dat altijd nog geloven, dat je elkaar weer zult zien.

‘Voor het moment dat ik haar zag in het mortuarium heb ik EMDR gehad, want dat bleef me achtervolgen. Het hielp: de paniek nam af, en verder ging natuurlijk ook het gewone leven door. Hoewel, gewoon; er is een leven vóór en een leven na Diana’s overlijden. En niet alleen in negatieve zin, want het heeft me ook veel gebracht.

Het roer om

‘Je hoort wel vaker dat mensen het roer omgooien na een ingrijpend sterfgeval en dat is bij mij ook gebeurd. Toen ik een vacature zag voor een coördinator in het hospice waar mijn vader was gestorven, wist ik: dat is mijn plek. Ik werk er nu vier jaar en het is mijn mooiste baan ooit. Vorige week nog hebben we een huwelijk georganiseerd voor mensen die aan het eind nog wilden trouwen, dan worden we spontaan een feestlocatie. Gisteren is die man overleden. Dan staan wij ook te huilen, hoor. Maar we lachen ook veel. Mensen vragen weleens: altijd bezig zijn met de dood, word je daar niet somber van? Nee, juist niet, er zit een hele mooie, spirituele kant aan de dood, en nergens gaat het meer over het leven dan in een hospice.

‘Ik schrijf ook gedichten over rouw, die plaats ik op Instagram onder de naam Rouwigschrijft, en ik heb een rouwdagboek uitgegeven waarin mensen hun eigen verhaal kunnen opschrijven. Het lijkt wel of er een stukje van de gedrevenheid van Diana in mij is gevaren sinds haar overlijden. Ik wil uitdragen dat rouw veel meer kleuren heeft dan alleen wit met een zwarte rand. En dat de dood je leven ook kan verrijken.

‘Vroeger was ik bang voor de dood, vooral voor die van anderen, de mensen van wie ik hou. Dat heb ik niet meer. Mijn moeder is 82, we appen tig keer per dag, we drinken elke week koffie en we zijn heel blij met elkaar, dat spreken we ook uit. Soms denk ik: als zij straks overlijdt, ben ik de enige nog van ons gezin. Maar ik weet nu dat ik het aankan. Als ik in het hospice twee zussen in elkaars armen zie vliegen, kan ik een steek voelen van pijn. In die zin blijft het verdriet, maar ik kan nu wel weer heel intens genieten van wat ik heb gehád met mijn zus. En nog heb, eigenlijk. Ik zeg niet dat ze straks aan de hemelpoort staat, maar haar energie is er nog, ik voel die elke dag.’