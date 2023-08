Het lijkt hier een rommelige snackbar, Roziena Salihu ziet schoonheid en karakter

Beeld Jordi Huisman

Wie? Roziena Salihu (29) Waar? Snackbar De Dijk in Amsterdam Werkzaamheden? Onder meer spokenwordartiest, schrijver en (stem)acteur

Waar zijn we?

‘Bij snackbar De Dijk, op de Haarlemmerdijk in Amsterdam. Voor velen lijkt deze snackbar waarschijnlijk rommelig en verouderd, maar ik zie schoonheid en karakter. De ietwat vervallen tafels, stoelen en krukjes, de gedateerde bordjes met combideals aan de muur, de tl-lampen met geel licht en de donkerrode stenen vloer vind ik mooi. Deze plek is niet gestileerd, maar doorleefd en daarom heel sfeervol. Ik vind echt dat deze snackbar eruitziet alsof ze in de jaren negentig is geopend en daarna nooit meer is veranderd. Ik woon om de hoek van de snackbar en kom hier graag. Niet alleen omdat ik hou van een halal frikandel-speciaal op z’n tijd, maar ook omdat de snackbar symbool staat voor de sfeer in deze buurt. Mootje, de eigenaar van snackbar De Dijk, noemt iedereen buurman en buurvrouw. De grote stad is ongedwongen, hier ben ik anoniem. Maar tegelijkertijd hou ik van het vertrouwde gevoel dat een praatje met de buurman mij geeft. De Haarlemmerbuurt is een dorp in een stad en dat laat me hier thuis voelen.’

Hoe zou je je stijl omschrijven?

‘Ik vind het belangrijk me door kleding op meerdere manieren te kunnen uiten. Mijn kast hangt dan ook vol met verschillende stijlen, patronen en kleuren, vooral geïnspireerd op mode uit de jaren negentig, vrouwen in hiphop en r&b. Lauryn Hill is voor mij bijvoorbeeld echt een stijlicoon. Ik zou mijn kledingstijl zelf omschrijven als comfortabel en nonchalant. Ik hou van wijde kleding. Te strakke jurkjes en onmogelijke hakken trek ik niet meer aan. Als kleding lekker zit, voel ik me zeker van mezelf.’

Waar shop je graag?

‘Ik vind de oversized kleding van streatwearmerk Patta heel tof. Ik deel een liefde voor hiphop en r&b met de eigenaren en weet precies welke maat broek en T-shirt ik er moet halen voor de juiste oversized fit. Het succes van Patta schuilt in hun community en alles wat het merk voor die gemeenschap doet. Dat wil ik graag steunen.

‘Zo’n vijf jaar geleden droeg ik alleen maar zwarte kleding en had ik vaak zwarte nagels. In die periode heb ik me veel onzeker gevoeld. Ik wilde niet gezien worden. Mijn kledingkeuzen worden nog steeds beïnvloed door mijn stemming, maar ik merk dat ik nu meer naar kleurrijke kleding en nagels neig. Dat is een goed teken.’

Beeld Jordi Huisman

Tasje

‘Zelf kleding maken is een van mijn hobby’s. Dit tasje, bijvoorbeeld, is gemaakt van een te kleine broek van Daily Paper. Op een ochtend bedacht ik dat ik zelf kleding wilde maken en kocht ik een naaimachine. Het is een van de weinige dingen die ik mezelf in een creatieve opwelling heb aangeleerd, en nog steeds uitvoer.’

Ketting Natu. Beeld Jordi Huisman

Ketting

‘Een nieuwe hobby waar ik me op fixeer is muziek maken. Mijn vriend maakt beats, gewoon thuis, voor de grap. Ik heb daar weleens op geprobeerd te zingen. Niet per se met het doel het ooit uit te brengen. Maar gewoon, omdat ik het tof vind om me op die manier te uiten. Tijdens een avond muziekmaken met mijn vriend vertelde ik hem dat als ik toch ooit muziek zou uitbrengen, mijn artiestennaam Natu zou zijn. Officieel schrijf je mijn naam met een ‘t’ op het eind (spreek uit: Rozienatoe). Voor mijn verjaardag verraste mijn vriend me met deze gouden naamketting. ‘Zodat je alvast de wereld in kunt sturen dat je muziek eraan komt’, zei hij. Dus dat komt. Misschien ooit.’

Petje

‘Mijn vriend en ik delen veel kleding met elkaar. Dit donkergrijze vintage petje draag ik vaak, maar is eigenlijk van hem.’

Sokken Beeld Jordi Huisman

Sokken

‘Mijn sokken met de tekst ‘Wacht tot je m’n dick ziet’ zijn van het Nederlandse rapduo Lionstorm, dat ik toffe muziek vind maken. Ik heb ook boobie-sokken, met borsten in verschillende vormen en maten. Soms combineer ik ze. Ik heb een vrolijke neiging tot provoceren met mijn sokken. Dat mag ook wel, toch?’

Coltrui

‘De coltrui die ik hier onder mijn spencer draag heb ik zelf gemaakt. De paarse stof met het tiedyemotief heb ik op de Noordermarkt gekocht.’