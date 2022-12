Het is waar, iedereen kan het zien: we gaan verhuizen

Na vijf jaar gaat Eva verhuizen. Wel even vergeten hoeveel werk dat is: een huis opruimen.

Er staat een bord in de tuin. Het mannetje dat hem erin kwam zetten had hem uit de bestelbus getild, zijn handen in zijn zij gezet, gevraagd op welke plek ik hem wilde hebben (‘Nee, daar niet, daar zit worteldoek onder’), het ding de grond in getimmerd en daarna was hij zo, hop, met zijn stalen neuzen over mijn ziel en zaligheid heengestapt, het pad over en de bus in, op naar de volgende klant. Niks geen praatje over emoties, niet dat prettige gekwezel dat zoiets ‘toch altijd even een momentje is’, nee, gewoon rammen met die handel, mijmeren doe je thuis maar. Misschien maar beter ook.

Dus nu is het waar, iedereen kan het zien.

We gaan verhuizen.

Als de mensen vragen waarnaartoe, zeg ik: weg. De meesten vragen niet door. De waarheid is dat we het zelf nog niet weten.

Vijf jaar geleden waren we hier komen aanrijden met een vrachtwagen vol verwachtingen. Er kwamen twee kinderen uitgerold, een tweedehands bed, een derdehands tafel, wat potten en pannen en tienduizend kranten, knipsels, boeken en tijdschriften, dat was het wel zo’n beetje. Jong gezin, nog weinig van waarde verzameld, behalve elkaar. Met de toename van ruimte kwam de toename van spullen, geen hoek bleef onbenut. Kind erbij, twee poezen erbij, een uitdijend elysium, en nu kwamen we ineens een kamer tekort, de tekeningen aan de muren en de krakende kasten kleurrijke getuigen van een leven in opmars.

Dat zijn we nu allemaal weer aan het opruimen.

Ik was het vergeten, hoeveel werk dat is. Ritjes naar de kringloopwinkel, ritjes naar de vuilstort, via de achterdeur valt het niet zo op. Hoeveel verraad je moet plegen. ‘Sorry huis’, mompel ik terwijl ik foto’s in dozen doe en restjes sticker van de schouw krab, ik hoor zelf ook wel hoe potsierlijk dat klinkt. Overdag krabben, ’s nachts malen, over isolatie, over labels, over kopieën van de gemeentelijke ozb, nen-metingen, de lijsten van de makelaar, die ellendige lijsten, ja prima, de gordijnen laten we hangen, de koelkast blijft ook, voor mijn part laten we alles staan, als wij maar gaan, waar is het eigendomsbewijs ook alweer? Dan, eindelijk, het plakplaatje van de makelaar, complimenten hoor, het ziet er allemaal keurig uit.

Ondertussen trek ik met mijn wijsvinger de huid op mijn jukbeenderen naar achter en denk ik aan die vijf jaar die we hier doorbrachten. Jaren die bol stonden van leven, jaren van loutering, van verdieping, van kaarsen in de vensterbank, spinazie op de muur, gesprekken in de nacht, dat belachelijke wijnrek uit de curiosawinkel, jezus man, niet nóg meer troep. Het gemak, de kalmte, de school om de hoek, de schommel aan de boom, de achterdeur nooit op slot. En dan dit huis, deze haven, deze beuker, deze burcht, bubbel, broedkamer, anker, lieveling, deze herberg met zijn prachtige licht, weelderig en sober tegelijk, kon ik ’m maar meenemen naar een plek met meer stemmen, meer vormen, meer theater, en voor die Man wat bomen alstublieft. We hadden niet geleden maar de twijfel was permanent geweest, al die 1.825 dagen en nachten ging het van geluk naar vijandigheid en alles daartussen, geen van die gevoelens sterk genoeg om een beslissing op te baseren. Tussendoor herinnerde ik me een ander leven, met een andere hoofdpersoon, en had ik allerlei voorstellingen bij een nieuw leven op een nieuwe plek. Geen vergezichten, geen kookeilanden, maar wel avontuur, reuring, een scheutje pijn en dan thuiskomen, en het enige dat we daarvoor hoefden te doen, is gáán.

Nu dan.