Het is tijd voor een nieuwe mode-, beauty- en designrubriek, met minder consumptie en meer kennis

Beeld Willemien Ebbinge

Als staflid van de voormalige magazine-rubriek Niet alledaagse boodschappen met mode in de portefeuille, neem ik trouwhartig elk modeseizoen de catwalktrends onder de loep. Vorig jaar stond ik oog in oog met een van de trends die het mode­seizoen najaar/winter 22/23 zou tekenen. De trend betrof: de witte tanktop. De moeder van alle basic kledingstukken dook op in de show van Prada, bij Chloé, Loewe, Bottega Veneta, in Londen, Parijs, New York en Milaan.

Natuurlijk, behalve de tanktop was er een hoop franje te zien, maar die tanktop, in al zijn eenvoud, sprak boekdelen. Het was of de mode zelf ook een grens bereikte, en ons toeschouwers vanaf de catwalk toeriep: waar gaat het nu eigenlijk echt over, mensen? Ik sta hier in mijn hemd!

De vraag hing al tijden in de lucht: is er nog wel ruimte voor méér, nu de aarde uit zijn voegen lijkt te barsten?

Een nieuw jaar, de uitverkoop van modeseizoen najaar/winter 22/23 is volop gaande, de koopgoten stromen over en vervuiling en verspilling zijn aan de orde van de dag. In de vijf jaar dat onze Niet alledaagse boodschappen-rubriek bestond, brachten we wekelijks verslag uit van mooie, onalledaagse en vaak ook duurzaam gemaakte spullen, terwijl we wisten dat oprechte duurzaamheid betekent: niet consumeren.

Het voelt goed je niet schuldig te maken aan ongebreidelde consumptie, maar hoe gaat zoiets in zijn werk? Wat je draagt, op het lijf, in het lijf, om het lijf, wat je koopt en hoe je met je spullen omgaat – het doet ertoe. Dus, in het nieuwe jaar gooien we het over een andere boeg. Minder wát en meer hóé; de toekomst vraagt erom.

Slimme producten

Designredacteur Joline van den Oever zal berichten over duurzame ontwikkelingen op het gebied van interieur en design. Dus: meubels uitlichten die minstens een mensen­leven meegaan, klassiekers in spé introduceren en slimme producten ontleden. Ze begint deze week met het uitzoeken van een duurzame bank.

Beautyredacteur Stefanie Bottelier onderzoekt, vanaf volgende week, de laatste trends in beautyland, of het nou gaat om internethypes, uitvindingen op het gebied van huidverzorging en make-up of bijzondere niche parfums. Wat is gebakken lucht en wat zijn toch wel nuttige, nieuwe middelen?

Ik laat u in de week daarna zien hoe je uit de schaduwzijde van de mode kan stappen. Wat maakt een kledingstuk de moeite waard, hoe investeer je in stijl zonder te shoppen, wat zijn de geheimen van tweedehands, hoe repareer je een gat in je trui?

Die witte tanktop, waarover u vorige week ook al kon lezen in de rubriek Stijlschool, is overigens in deze tijd en deze context wél interessant. De tanktop is niet specifiek voor mannen of vrouwen, hij is sober, pragmatisch, sexy, eenvoudig, chic, rebels; een leeg doek. Hij komt, met andere woorden, pas echt tot leven door de drager. Zo bekeken werd de tanktop een resetknop, een uitnodiging tot experiment.

Een nieuw jaar, een nieuwe rubriek: op zoek naar een nieuwe definitie van consumeren.