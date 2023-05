Het idee dat een man mij ‘wel even kan laten zien’ wat genot is, is in mijn optiek een beperkende gedachte

Nooit heeft actrice Joy Delima het gevoel gehad de regie over haar eigen lichaam te hebben. Tot nu.

Mijn lezers wensen mij vaak ‘een lieve man’ toe. ‘O meissie, ik gun je een lieve man die de tijd voor je neemt en je laat zien wat echt genot is. Die mannen bestaan!’

Dat vind ik altijd ontzettend lief om te lezen, omdat ik me kan voorstellen dat u denkt dat ik ondertussen de moed heb opgegeven. En eerlijk, dat is soms ook zo, als ik weer op een date was waar ik me met volle hoop mooi voor had aangekleed, waarna mijn date 20 (!) minuten te laat kwam omdat hij in hetzelfde gebouw in de sauna (!!) zat en vervolgens niet eens zijn excuses aanbood, maar mij een partje van zijn mandarijn aanbood (!!!). Soms vraag ik me echt af of het universum mij deze situaties aanreikt zodat ik meer columns kan schrijven, want mijn leven is soms echt een kermisattractie.

Toch is het idee van een man die mij ‘wel even kan laten zien’ wat genot is, in mijn optiek een beperkende gedachte. Ik deelde die gedachtegang eerst, maar het legde de verantwoordelijkheid voor mijn genot volledig bij de ander, wat er weer voor zorgde dat ik passief was in het bereiken van dat genot. Ik wist niet wat ik wilde en verwachtte dat de ander dat zou oplossen, maar zo werkt het (voor mij) niet. Ik wil wel even zeggen dat het van groot belang is dat de ander weet wat-ie doet, dat diegene kundig is en ook communiceert en het genot van de ander op de eerste plaats zet.

Beeld Floor Rieder

Dat gezegd hebbende: ik had na een lange tijd van celibatair leven besloten die gesteldheid te verbreken, omdat ik dacht dat ik de liefde van mijn leven had gevonden. Wat mij direct opviel, was dat mijn lijf angstig reageerde op al zijn aanrakingen, omdat ik door het schrijven van mijn columns en mijn boek zoveel focus had gelegd op de dingen die voorheen fout zijn gegaan; alle grenzen die zo vanzelfsprekend werden overschreden, waardoor ik er eigenlijk onbewust van uitging dat deze persoon dat ook zou doen. Maar in plaats van te vluchten, besloot ik deze keer te communiceren.

‘Wat je nu doet, gaat me eigenlijk te snel.’

En het was een lieve man, dus hij zei: ‘Dan doen we het niet.’

En beste lezer, het was toen dat ik ontdekte dat ik in het verleden nooit het gevoel had de regie over mijn eigen lichaam te hebben. Die regie is me bij de aanranding op m’n 17de ontnomen en ik heb ’m eigenlijk nooit teruggepakt. Tot nu.

We spraken af dat hij voor elke nieuwe handeling consent zou vragen, altijd, tot het niet meer nodig zou zijn. Alles ging op mijn tempo. ‘Ook al heb je acht maanden nodig voor we aan penetratie doen, het is goed’, zei de lieve man. En elke keer dat hij aan mij vroeg of iets oké was, en of ik het wel lekker vond, voelde ik beetje bij beetje alle stress en angst mijn lichaam verlaten, tot ik volledig ontspannen was en met honderd procent zekerheid kon zeggen dat ik klaar was om intiem met hem te zijn. Omdat ik nu wist dat er nooit iets zou gebeuren wat ik niet wilde. Voor het eerst in mijn leven was ik tijdens een eerste keer ontspannen genoeg om tot een orgasme te komen en de grootste les was dat ik het te danken had aan mijzelf. Ja, hij wist exact wat hij deed en zijn handen verrichtten magie, maar ík communiceerde, ík stelde grenzen en ík gunde mijzelf de tijd die ik nodig had.

Mijn genot lag al die tijd gewoon al in mij.

