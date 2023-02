Het huidige Ruhrgebied is verrassend cultureel en groen – en dit zijn de beste plekken voor bier, kunst en wandelingen

Beeld Joost Stokhof

Marieke Veling (40) is architect en woont sinds twee jaar in het Duitse Ruhrgebied, de industriële metropoolregio in Noordrijn-Westfalen, vlak bij Nederland, waar steden als Duisburg, Essen, Bochum en Dortmund tegen elkaar aan liggen. Ze woont in Essen en werkt bij RKW Architektur + in Düsseldorf. Veling: ‘Ik vind het een interessant gebied met een bewogen geschiedenis. Het Ruhrgebied had een grote staalindustrie die in de oorlog voor het leger produceerde, en veel steden zijn gebombardeerd om die industrie plat te leggen. Er was weinig geld voor de wederopbouw. Daar kwam de economische crisis van de jaren tachtig nog eens overheen, waardoor de industrie enorm slonk. Maar het Ruhrgebied heeft zich succesvol weten te rebranden. Verschillende industriële locaties zijn getransformeerd tot culturele en verrassend ruige en groene gebieden. Ik kwam hier midden in coronatijd, toen alles dicht was, dus ik heb de streek vooral van een groene kant leren kennen.’

De Rü

Marieke Veling: ‘In Essen, waar ik woon, zie je veel beton. Maar sommige mooie wijken zijn in de oorlog aan de bombardementen ontsnapt, zoals Margarethenhöhe en Kettwig. Essens gezelligste straat is de Rüttenscheider Straße, liefkozend de Rü genoemd. Aan de Rü zitten restaurants, zaken met vers gebrande koffie en klassieke Konditoreien. En Schote Gourmet, het sterrenrestaurant van chef Nelson Müller. Ik heb een collega die daar makkelijk een uur voor omrijdt. Nelson Müllers andere restaurant, in hetzelfde pand, Müllers auf der Rü, is meer lowkey en een combi van eerlijk eten, rauw Ruhrgebied en Duitse gerechten, zoals Käsespätzle en Currywurst, ook vegetarisch.’

Schote Gourmetrestaurant en Müllers auf der Rü, Rüttenscheider Straße 62, Essen

Taarten, boeken, pizza’s

‘Mijn favoriete koffietent zit ongeveer een kilometer verderop: Café Livres. Goeie koffie, anders-dan-anders-taarten en een wand vol boeken. Regelmatig lezen hier schrijvers voor uit eigen werk. En in de buurt ken ik een fijne pizzeria: Nola, voor heerlijke Napolitaanse pizza’s met San Marzano-tomaten en fior di latte-kaas, uit de steenoven.’

Café Livres, Moltkestraße 2A, Essen

Pizza Nola, Emilienstraße 2, Essen

Beeld Joost Stokhof

Gratis Van Gogh

‘De nieuwbouw van Museum Folkwang is strak en met eenvoud ontworpen door architect David Chipperfield. Het museum heeft een indrukwekkende collectie moderne kunst, kwam ik achter. Van Gogh, Monet, Rothko, Pollock, de ene grote naam na de andere. En de toegang tot de vaste collectie is gratis!’

Museum Folkwang, Museumsplatz 1, Essen

De nieuwe mijn

‘Zollverein is een industriecomplex dat een complete transformatie heeft ondergaan. Op het terrein van de oude kolenmijn zijn musea, kunstwerken en restaurants ontwikkeld, naar een masterplan van het Nederlandse architectenbureau OMA. Omdat in het Ruhrgebied vooral arbeiders woonden, waren er van oudsher weinig hogescholen, universiteiten en musea. Voor nieuwe scholen en culturele tempels zijn toen grote namen aangetrokken, zoals architectenbureau Sanaa, dat er de School of Management and Design heeft ontworpen. Ik vind het Red Dot Designmuseum in het oude ketelhuis erg leuk, met designklassiekers zoals de Fiat 500 en de iMac. Verder is Zollverein een supergroen wandel- en fietsgebied, met een zwembad en een parkour/freerunning-parcours.’

Zeche Zollverein en Red Dot Design Museum, Gelsenkirchener Straße 181, Essen

Duiken, klimmen, wandelen

‘Nog een voormalig industrieterrein: Großstadtoase Landschaftspark Duisburg, het terrein van de voormalige staalfabriek Thyssen in Duisburg, waar tot de jaren tachtig ijzererts werd verwerkt in gloeiende hoogovens. De ovens en installaties staan er nog, roestig en wel, maar zijn onderdeel geworden van een groot, groen park. Bezoekers kunnen rondwandelen of klimmen tegen de wanden van de oude cokes- en ijzerertsopslag, op verschillende manieren: klettersteig, top rope, lead rope climbing. Ook leuk: duiken in de oude gashouder.’

Landschaftspark Duisburg-Nord, Emscherstraße 71, Duisburg

Molen werd museum

‘Aan de Duisburgse binnenhaven staat het bijzondere Museum Küppersmühle. De Zwitserse architecten Herzog & de Meuron hebben een oude molen en graanopslag verbouwd tot een museum. Met organisch gevormde trappenhuizen in roodbruin gepigmenteerd beton, grote mooie werken van Anselm Kiefer (Duitse schilder en beeldhouwer, red.) en veel Duitse en naoorlogse kunst.’

Museum Küppersmühle für Moderne Kunst, Philosophenweg 55, Duisburg

Schilderachtige smaken

‘Mod in Duisburg is een veelbesproken restaurant, alweer met een Michelinster. Chef Sven Nöthel kookt met de seizoenen en zoekt naar ‘het contrast tussen de ruige industriële cultuur van het Ruhrgebied en de schilderachtige landschappen van de Nederrijn.’ Je eet er letterlijk in de keuken.’

Mod-by Sven Nöthel, Grafschafter Straße 197A, Duisburg

Brauhaus

‘Dit is echt een Duits dingetje. Elk dorp, elke stad van enige statuur brouwt zijn eigen bier en daar hoort een goed Brauhaus bij, zoals Rietkötter in Bochum. In het Ruhrgebied steekt het bier Fiege, van biermerk Moritz, er wat mij betreft met kop en schouders bovenuit. Krachtig en bitterder van smaak dan we in Nederland kennen. Bij Rietkötter hebben ze alle soorten op tap.’

Altes Brauhaus Rietkötter, Große Beckstraße 7, Bochum

Modderige paden, ruige rotsen

‘Het Ruhrgebied is opmerkelijk groen. De Baldeneysee, een van de grote stuwmeren in de Ruhr, was mijn grootste ontdekking. En de Baldeneysteig, rondom het meer, is zo’n mooie wandeling. Voor wie van een uitdaging houdt, want het hele rondje is 27 kilometer, door het bos, over rotsige heuvels en langs modderige paden. Aan de Baldeneysee staat de kolossale Villa Hügel, het vroegere huis van de rijke staalfamilie Krupp. De villa is nu opengesteld. Ik ga zelf liever verder het Ruhrgebied in, om te gaan rotsklimmen, klettern, op de ruige rotswanden van de Isenberg, of de wanden van de Bochumer Bruch, een oude mijn. Geweldig, dat kan in Nederland niet.’

Een goed startpunt voor de Baldeneysteig is station Essen-Werden.