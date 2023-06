Het ergste wat minibikerijder Marco ooit heeft opgelopen is een deuk in zijn ego

Marco van Houtum Beeld Jan Dirk van der Burg

Marco van Houtum (55), Staphorst

Marco heeft op het circuit van evenemententerrein De Tippe net zijn 50 cc-minibike getest in de kwalificatie. Voorlopige conclusie: loopt als een zonnetje. ‘Voor mij is het met mijn 1 meter 90 wel opvouwen geblazen. Je hebt er ook bij die trainen door in kleermakerszit voor de tv te gaan zitten, maar dat gaat mij te ver.’

De meeste minibikerijders zijn dan ook kids die later doorgroeien naar de grotere klassen, maar Marco – ook bekend onder zijn bijnaam ‘Smokey’, vanwege de sjekkie-gerelateerde pitstops – is van de categorie ‘oude-garde-die-niks-groters-wíl’. ‘Ik leg ook cementdekvloeren en op de bouw grappen ze altijd over mijn ‘brommertjes’. Hohoho, brommertjes!? Het zijn volwaardige racemotoren! Wij denken niet alleen in snelheid, maar in snelheidsbeleving. Je zit zo dicht op het wegdek, als je dan 90 kilometer per uur haalt, dan voelt dat dus veel harder.’ En echt mis gaat het eigenlijk nooit. ‘Het ergste wat ik ooit heb opgelopen is een deuk in mijn ego want ik ben nog nooit kampioen geweest. De tweede plaats in 2008 was mijn top, eerste verliezer haha, nu ben ik vaak tweede van de achterste. Nou ja, draaien we het blaadje gewoon om.’