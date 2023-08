Het bijzonder (on)interessante leven van queer millennials: ‘Ik heb vaak dat ik uit mijn lichaam treed’

Maud Wiemeijer. Beeld Io Kooman

MAARTJE Hebben jullie ook weleens... oké, niet lachen.

PUTRI Wat?

MAARTJE Nou... als je seks hebt. Dat je dan wel eens dissocieert of zo.

TESS O mijn god, heel vaak.

PUTRI: Hè, wat bedoel je?

MAARTJE Soms ben ik dan seks aan het hebben en opeens gaan mijn gedachten naar willekeurige plekken waar ik ooit ben geweest. Laatst lag ik met een vrouw in bed, ze befte me, en met mijn hoofd was ik opeens op een camping waar ik als kind kwam.

TESS O. Dat heb ik niet.

PUTRI Nee...

MAARTJE Wat zou het betekenen? Waarom denk ik aan het strand of aan een speeltuin of aan een park of iets?

TESS Misschien vind je het geil om het in openbare ruimtes te doen.

MAARTJE Nee, daar ben ik niet per se van.

PUTRI Gebeurt dit elke keer? Dat je niet in het moment kan blijven?

MAARTJE Nee. Maar wel regelmatig. Misschien ben ik comfortabeler in herinneringen of zo.

PUTRI Ik zou het met je therapeut bespreken hoor.

TESS Ik heb vaak gewoon dat ik uit mijn lichaam treed en denk: o ja joh, ben jij lekker seks aan het hebben, ben jij lekker geil aan het doen? Alsof ik mezelf niet serieus kan nemen als seksueel wezen.

PUTRI Meiden, wat heftig allemaal.

MAARTJE Kom op, jij moet ook iets raars hebben.

PUTRI Nee... ik geniet gewoon van seks.

TESS, MAARTJE Bullshit.

PUTRI Of nou ja... ik fake best weleens een orgasme.

TESS Wat? Waarom? Voor wie?

MAARTJE Alleen bij mannen? Of ook bij vrouwen?

PUTRI Juist bij vrouwen. Ik geef meer om hun mening of zo. Ik wil dat ze zich goed voelen.

TESS Lieverd, daar hoef je geen orgasme voor te faken hoor. Ik vind het heerlijk om gewoon eindeloos seks te hebben met een vrouw, ook als er geen orgasme uit komt.

PUTRI Ja. Maar, het is wel een leuke uitkomst.

MAARTJE O! Ik heb een Feeld-match.