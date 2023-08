Henk Schiffmacher viert vakantie in Brussel en at een hapje met meneer Kiedis, u weet wel, van de Chili Peppers

Henk Schiffmacher en zijn vrouw Louise op vakantie in Brussel. Beeld Rebecca Fertinel

Hoe is het daar?

‘Brussel is nu natuurlijk wat Amsterdam vroeger was. Maar dan erg Wallonisch, want iedereen spreekt Frans. Ik kwam hier als kleine jongen al. Ik herinner me de rommelmarkten en de uiensoep – alle marktkooplui aten dat en ikzelf toen ook, in een winkeltje dat nu niet meer bestaat, gemaakt door twee vrouwen witte schorten. Ik zit nu in een jugendstil-achtig cafeetje op de Grote Zavel, met grote spiegels en koperen lampen, vanmiddag ben ik wezen struinen. Het barst hier van de kleine winkels met antiek en etnografica. Vaak veel te duur, dus vooral leuk om te kijken, maar ik heb net een prachtig 150 jaar oud tableautje gevonden met twee handgeschilderde schepen en een wolkenlucht erop, eigenlijk een ansichtkaart, maar dan twee keer zo groot en driedimensionaal. Echte volkskunst, daar hou ik van.’

Hoe is het daar? is de zomerrubriek van Volkskrant Magazine waarin (bekende) Nederlanders naar hun vakantiebelevenissen wordt gevraagd.

Met wie ben je daar?

‘Met mijn vrouw en jongste dochter. Gisteravond hebben we nog even met meneer Kiedis zitten eten, de zanger van de Chili Peppers, die ik ooit heb getatoeëerd. Heel af en toe ga ik naar z’n optreden, straks zien we ze spelen op Rock Werchter, hier vlakbij, altijd wel een geinig evenement, midden in een weiland, en het regent vaak, dus dan ziet iedereen grijs van de drek en de modder. De band reserveert altijd een plekje voor me achter op het podium, zodat ik ’t goed kan zien, ik ben dan een soort koninklijk bezoek.’

Ben je goed in vakantievieren?

‘Zolang ik een beetje dingen kan doen gaat het goed. Ik kan slecht lang op het strand zitten of op een bank liggen. Ik hou van een rechte, normale stoel, ik zit graag rechtop. Ik ben een volkomen anti-lounger. Stedentrips passen me goed, naar Parijs of Barcelona.’

Hoe ziet je ideale vakantiedag eruit?

‘Mijn ideale vakantiedag duurt héél lang. Lekker naar buiten, eerst een ontbijt naar binnen werken en dan begint de dag met wat gescharrel. Eigenlijk is vakantie een continue stroom van voortschrijdend inzicht; je ziet iets en denkt: wat is daar te doen?, en dan ga je daar eens kijken. Vanochtend zijn we naar Bozar geweest, het museum voor Schone Kunsten, met Brueghel en Jheronimus Bosch, en dat is toch wel erg leuk. Musea en rommelmarkten, dat is vakantie voor mij. En het café natuurlijk − beetje in de schaduw, kletsen, lekker biertje en een hapje van ’t een of ’t ander.’

Wat is het lekkerste dat je deze vakantie hebt gegeten?

‘Gister zat ik een broodje Steak Cannibale te eten, toen claimde de eigenaar de uitvinder van filet americain te zijn. Het is eigenlijk allemaal heerlijk hier. Ik ben nogal eterig op vakantie. Bij mij draait het toch wel om de keuken. Het lekkerste waren denk ik de kalfsniertjes met mosterd, gisteravond.’

Met welke beroemdheid, levend of dood, zou je graag nog eens op vakantie gaan?

‘Ik zou wel met Redmond O’Hanlon (reisboekenschrijver, red.) of David Attenborough op pad willen, met een vreselijk goede privégids die alles weet. Of met een egyptoloog, die dan alles kan vertellen over piramides en weet ik het, zodat je helemaal in de verbazing kunt duiken, dat lijkt me wel wat.’

Ben je ook iemand die koelkastmagneten koopt?

‘Ik heb alles gememoreerd op mijn lichaam. Ik heb allerlei tatoeages die aandenkens zijn aan vakanties, ik laat overal wat zetten. Sommige mensen kopen magneten als souvenir, of van die stickers voor op hun koffer, eigenlijk is mijn lijf een soort wandelende koelkast. Toen ik op Corsica was – een krankzinnig eiland – wilde ik een klein Napoleonnetje laten tatoeëren, maar ik kon niemand vinden. Ik heb wel tatoeages uit Japan, Nieuw-Zeeland, Samoa, Moskou, Hawaii, Los Angeles en New York. Die uit Samoa staat op mijn linkerhand, dus die zie ik nogal vaak. Het zijn allemaal kleine tekens. Eigenlijk is het een oud symbool, dat fungeert als medicijn, tegen artritis. Er staan ook kleine V’tjes naast, dat zijn vogels – de gidsen in mijn leven die me de weg wijzen. Daarnaast kleine zeesterren, als symbool voor het voedsel, en kleine kussens, voor de nachtrust. Allemaal primitief met de hand gezet, door met een stukje varkensbot de inkt erin te slaan.’

Ben je op vakantie een leuker mens?

‘Mijn vrouw vindt van wel. Ik heb meer aandacht voor haar en voor de omgeving. Ik ben wat minder gehaast en bemoei me nergens mee. Maar volgens mij ben ik altijd wel een aardig mens, ook thuis.’