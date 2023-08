Held of mens – het is maar hoe het wordt gepresenteerd, zien we aan deze twee mannen in bad

Jack Nicholson als Warren Schmidt in ‘About Schmidt’. Beeld

Wacht even, is-ie dood? Het kán niet: de film About Schmidt is nog niet over de helft, dus kan hoofdpersoon Warren Schmidt (Jack Nicholson) nog niet het loodje hebben gelegd. En toch denk je het, een fractie van een seconde, als je hem half overeind in zijn bad ziet zitten, met zijn hoofd opzij gekanteld, in zijn ene hand een brief en zijn andere arm bungelend tot aan de grond.

Dat komt omdat het shot zo doet denken aan De moord op Marat (1793), het beroemde schilderij van Jacques-Louis David. Daarop ligt Marat, een revolutionair politicus en journalist ten tijde van de Franse Revolutie, precies zó, maar dan wél dood. Er sijpelt bloed vanuit de wond in zijn borst langs zijn arm naar beneden, over de witte lakens. Schmidt in bad is een knipoog van regisseur Alexander Payne naar de kijker. De uitgebluste, gepensioneerde man die net zijn echtgenote heeft verloren, mag dan gewoon ademen, maar is van binnen net zo levenloos.

Verf & film is een zomerrubriek van Volkskrant Magazine waarin filmscènes worden besproken die op een schilderij zijn geïnspireerd.

Grappig trouwens: toen ik het schilderij voor het eerst zag, gebeurde het omgekeerde als bij de film. Het duurde juist even voordat ik me realiseerde dat ik naar een dode keek, omdat die wond zich in een schaduw bevindt. Maar zodra je het ziet, verandert het doek meteen in een plaats delict.

Het moordwapen

Wie gepokt en gemazeld is door misdaadseries en detectivefilms, fantaseert er stante pede bekende speurneuzen bij die over de schouder meegluren. Kijk, zou Oberinspektor Derrick wijzen: als je die plooi in het laken naar beneden volgt, zie je op de grond het moordwapen, een bebloed mes, waarschijnlijk inderhaast achtergelaten door de dader. ‘In zijn rechterhand heeft Marat het enige wapen dat hij zelf tot zijn beschikking had’, had tv-rechercheur Columbo fijntjes opgemerkt. ‘Zijn pen.’ Detective Hercule Poirot zou zich ondertussen hebben gebogen over het briefje in zijn hand, waar – verdomd als het niet waar is! – gewoon de naam van de dader op staat. 13 juli 1793. Marie-Anne Charlotte Corday aan burger Marat: ‘aangezien ik ongelukkig ben, heb ik recht op je hulp’. De bitch! Jezelf met zo’n briefje hulpbehoevend voordoen, zodat die goedaardige Marat je ontvangt op een moment dat hij op zijn kwetsbaarst is – ongewapend, in bad – en dan lafjes toeslaan. Intens kwaadaardig.

'De moord op Marat' (1793), van Jacques-Louis David.

Geen betrouwbare observator

Zo ging het in het echt niet helemaal, trouwens. Zoals in een goede krimi is niet alles wat het op het eerste gezicht lijkt. Dat komt omdat Jacques-Louis David geen betrouwbare observator is. Hij maakte het werk weliswaar kort na de moord, op basis van zijn eigen waarnemingen, maar hij was een goede vriend en medestander van Marat in een politiek rumoerige tijd.

In dit schilderij plaatst David vals bewijsmateriaal en manipuleert hij de blik. Alle teksten op de rondslingerende briefjes benadrukken Marats hart voor het volk. Het zijn niet zijn vurige artikelen waarmee hij tot geweld opriep (de reden dat Corday hem besloot om te brengen). Van de jeukende huidziekte waardoor hij dagen in dat bad moest zitten, geen spoor. David geeft hem een witte, bijna doorschijnende vlekkeloze huid waarmee hij een engelachtige onschuld krijgt. Het is geen toeval dat die arm er precies zo bij hangt als die van Christus in De graflegging van Caravaggio. De moord op Marat is geen neutrale representatie van de werkelijkheid, maar een politiek statement, bedoeld om mensen te ontroeren, te agiteren en te overtuigen. Hier, zo zegt David met zijn werk, ziet u een martelaar.

Egocentrische boomer

Het is het soort verheerlijking dat Warren Schmidt zou aanspreken. In About Schmidt schildert hij zichzelf in brieven aan zijn pleegkind in Tanzania Ndugu voortdurend mooier en nobeler af dan hij is. Een beetje als martelaar ook: dat zijn leven niet zo glorieus is gelopen, is de schuld van anderen. Hij heeft zijn enorme potentieel opgeofferd voor vrouw en dochter.

Het komische aan About Schmidt is dat regisseur Payne juist wil dat de kijker daar niet intrapt. Warren kan beweren wat hij wil, wat je ziet is een onverbeterlijke, irritante, egocentrische boomer. Maar ook een emotioneel gemankeerde man die kwetsbaarder is dan hij zich realiseert.

Held of mens – het is maar hoe het wordt gepresenteerd. En als je die twee badscènes naast elkaar legt, zie je hoe weinig er nodig is om het verschil te maken: verruil dat subtiele goddelijke licht van boven voor kil badkamerlicht, voeg een toilet met pluchen hoes toe, zet een fles Sanex op de badrand, en wat bij David een martelaar was, is bij Payne gewoon een oude man in bad.