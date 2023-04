Heeft onze relatie een kans?

Over twee weken: Doorgaan met mdma als zelfmedicatie?

Al mijn hele leven tob ik met stemmingswisselingen. Therapie werkte gedeeltelijk, antidepressiva werken, maar je zit er je hele leven aan vast en ze kunnen je persoonlijkheid veranderen. Sinds een paar jaar heb ik een succesvolle zelfbedachte therapie: samen met vrienden neem ik mdma (xtc), we maken een lange fietstocht of wandeling en kunnen door de tijdelijke bewustzijnsverruiming onbevangen genieten van de omgeving en in grote openheid alles bespreken wat goed en fout is in het leven. Dit blijkt zeer effectief voor verbetering van mijn geestelijke gezondheid. Maar mdma is illegaal, met kopen ondersteun ik criminelen en veroorzaak ik afval. Zelf maken is moeilijk en ik riskeer justitiële vervolging. Wat is wijsheid? Man (51), naam bij redactie bekend