Hebony maakte van haar waterkunstjes een sport, nu heeft ze een gouden plak te pakken

Hebony Bwambi (11), Alkmaar

Hebony is een waterwezen van het type dat in een zwembad op vakantie om de twee minuten ‘kijk!-kijk!-kiij-heeeeeijk!’ naar haar moeder roept als ze weer een nieuw danskunstje onder water heeft bedacht. ‘Toen zei mijn moeder op een dag: ‘Ik heb nu tweehonderd keer gekeken, weet je dat hier ook een sport voor is?’ Dat heet synchroonzwemmen.’ En zo staat Hebony een jaar later, na haar eerste wedstrijd met eremetaal, aan de rand van zwembad Hoornse Vaart. Met de Meeuwen uit Diemen pakte zij het goud voor diploma ‘balletbeen’. ‘Ik heb diploma zeilboot al overgeslagen. Onze trainster zei vandaag: doe alsof het gewoon een training is, maar het ging nog beter dan op de training! Onder water hoor je niks, je moet gewoon tellen van één tot acht. Als je weet waar je bent, gaat het goed.’ De enige tegenslag was drie glittertjes in de ogen en een kriebelend touwtje aan de binnenkant van de pailletten op het pakje. ‘Maar dat ben ik nu al gewend. We kregen ook gelatine in ons haar zodat het goed blijft zitten. Normaal is het twee zakjes per meid, ik had er vijf. Het zit nu nóg heel strak. Zal ik de barracuda nog even voor je voordoen?’

Hebony Bwambi Beeld Jan Dirk van der Burg

