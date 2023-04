Hapklare brokjes levensinzicht: waarom de boeken van Charlie Mackesy en James Norbury zo’n gigantisch succes zijn

De jongen, de mol, het paard, de draak, de panda en de vos Beeld Saša Ostoja

‘Hallo. Ik sprak met een vriendin die lesgeeft aan kinderen met een vrij ruige achtergrond en ze zei: ‘Kun je nóg een boek maken? Het eerste gaf sommige van mijn jongens toestemming om vriendelijk te zijn en eerlijk over hoe ze zich voelen.’ Hierdoor kreeg ik tranen in mijn ogen.’

Deze woorden staan in een post op de Instagrampagina van de Britse illustrator Charlie Mackesy. Het is een quasi-nonchalant handschrift, dat neigt naar kalligrafie, maar tegelijkertijd iets speels, eenvoudigs en innemends heeft. Dat schrift is kenmerkend voor het werk van Mackesy – en waarschijnlijk een bepalende factor in zijn gigantische succes. Mackesy (60) is de auteur van de megabestseller De jongen, de mol, de vos en het paard, een bundeling van tekeningen met daarbij korte dialogen tussen de verschillende hoofdrolspelers – een jongen, een mol, een vos en, inderdaad, een paard. Het boek werd wereldwijd miljoenen keren verkocht en is in Nederland het bestverkochte boek van de afgelopen vijf jaar. Van de twee verschillende versies werden ruim 680 duizend exemplaren verkocht.

Het is niet uniek in zijn succes. Niet lang na het verschijnen van De jongen, de mol, de vos en het paard verschenen achtereenvolgens Grote Panda & Kleine Draak en het vervolg op dat boek, De reis van Grote Panda & Kleine Draak. Ook de auteur van deze boeken is een Brit: James Norbury. En ook deze boeken doen het uitstekend. Alleen al in Nederland werden er 150 duizend exemplaren van verkocht. Met in totaal bijna 850 duizend verkochte exemplaren is de kans groot dat u één van de boeken van Norbury of Mackesy in huis heeft – of iemand kent die ze heeft, misschien wel allebei. Wat ligt ten grondslag aan het gigantische succes van boeken die ogenschijnlijk zo simpel zijn?

Tekeningen op Instagram

De kiem van het welslagen van de titels van Mackesy ligt in een gesprek dat hij met een vriend voerde over het dapperste wat ze ooit hadden gedaan. Waar die vriend (survivalexpert, presentator en beroemdheid Bear Grylls) de ene na de andere zware fysieke beproeving had doorstaan, was het dapperste dat Mackesy ooit deed ‘om hulp vragen toen ik het moeilijk had’, zo vertelde hij een paar jaar geleden tegen de Engelse krant The Guardian. Geïnspireerd door zijn eigen opmerking maakte Mackesy een tekening van een jongetje op een paard, met daarnaast een vosje. ‘Wat is het moedigste dat je ooit hebt gezegd?’ vraagt het jongetje aan het paard. Het paard (dat kan praten) antwoordt: ‘Help’. Die tekening zette Mackesy op zijn Instagrampagina en hij dacht er verder niet meer aan. ‘En voor ik het wist werd-ie gebruikt door ziekenhuizen en instituten, en het leger had hem gebruikt voor [de behandeling van] PTSS, it went crazy.’

De Jongen, de Mol, de Vos en het Paard. Beeld Charlie Mackesy

Mackesy’s Instagramtekeningen, steeds van een jongetje dat wordt vergezeld door pratende wijze dieren, werden vanaf 2018 steeds meer gedeeld. Uitgever Penguin kwam op het idee er een boek van te maken, dat in 2019 werd gepubliceerd.

Compleet overvallen door het succes

Eenvoudige tekeningen, universele levenslessen, wijze dieren en onschuldige kinderen – daar draait het om. Maar dit zijn geen boeken zoals Winnie de Poeh van A.A. Milne, Kikker en Pad van Arnold Lobel of de boeken van Toon Tellegen met dierenverhalen, die in Nederlandse boekwinkels vaak naast die van Mackesy en Norbury liggen uitgestald. Dat zijn kinderboeken die weliswaar ook graag door volwassenen worden (voor)gelezen, terwijl de boeken van Mackesy en Norbury duidelijk zijn gericht op een volwassen, in spiritualiteit geïnteresseerd publiek.

Inmiddels heeft Mackesy op Instagram 1,7 miljoen volgers. Hij verkocht werken aan Whoopi Goldberg en Sting en heeft een gelikte webshop waar T-shirts, truien, sokken en linnen tassen met zijn tekeningen te koop zijn. Zijn Instagramprofiel schetst het beeld van een introverte, zonderlinge man met een warrige bos haar in een gerafelde trui. Naast tekeningen post hij voornamelijk foto’s van zijn bejaarde moeder, zijn rommelige atelier en zijn hond. Hij noemt zichzelf in zijn Instagrambio ‘grubby artist’, groezelige kunstenaar, en leest naar eigen zeggen zelf geen boeken. Het succes, vertelt hij overal, heeft hem compleet overvallen.

Taartjes eten als oplossing voor problemen

Vorig jaar verscheen ook de verfilming van De jongen, de mol, de vos en het paard, die dit jaar werd bekroond met de Oscar voor beste korte animatiefilm. Mackesy postte op Instagram een foto van een wc-papiertje waarop hij had geschreven: ‘Hallo, ik ben bij de Oscars en heb me verstopt op het toilet’, vergezeld van een met balpen getekend molletje. In zijn acceptatiespeech begon hij over zijn hond, die hij tijdens de uitreiking tot zijn spijt had moeten achterlaten in zijn hotelkamer.

Het verhaal van het boek gaat, in het kort, als volgt: een jongen van een jaar of 8 ontmoet achtereenvolgens een mol, een vos en een paard, met wie hij een tocht onderneemt, zonder dat duidelijk is waarheen. Er is geen plot. Wel vertegenwoordigt elk personage een ander aspect van de schrijver én van ons allemaal. De jongen is onwetend, benieuwd naar de reden van het bestaan. De mol is ten onrechte nogal overtuigd van zichzelf en hongerig – hij heeft altijd zin in taart, en ziet taartjes eten als oplossing voor problemen. De vos is teruggetrokken, stil en wantrouwend, want ‘het leven heeft hem pijn gedaan’, schrijft Mackesy in zijn voorwoord. Het paard, tot slot, is kwetsbaar, maar ook de meest wijze en spirituele van het gezelschap. ‘Eerlijk gezegd’, zei de vos, ‘heb ik vaak het gevoel dat ik niets interessants heb te vertellen.’ ‘Iets eerlijk zeggen is altijd interessant’, zei het paard. De boodschap van het boek, in één woord samengevat, is zelfliefde. Durf kwetsbaar te zijn, je mag er zijn, je bent goed zoals je bent. Durf om hulp te vragen.

De Vos, de Mol, het Paard en de Jongen. Beeld Charlie Mackesy

Arthur Japin als ambassadeur

De Nederlandse uitgever, Arjen van Trigt van KokBoekencentrum Uitgevers, ontdekte het werk van Mackesy op Instagram. Hij zag de tekeningen gedeeld worden door ‘christelijke influencers’, auteurs van zijn eigen, op christelijke leest geschoeide uitgeverij, zoals Pete Greig, bekend van zijn boek Hoe moet je bidden?. Mackesy was atheïst, tot een spirituele ervaring op een bankje in een Londens park, zo’n 25 jaar geleden. Vanaf dat moment gaat hij door het leven als evangelisch christen. Hij maakte ook religieuze kunst, zoals een bronzen beeld met de naam De terugkeer van de verloren zoon, te zien in een Londense kerk.

Van Trigt: ‘Ik kende de tekeningen al, en toen ik zag dat het boek in het Verenigd Koninkrijk in de top-10 binnenkwam, heb ik me gemeld als geïnteresseerde om de rechten te kopen. Er was nog één andere uitgeverij in de race, maar wij hadden een hoger bod.’ Van Trigt wil niet zeggen hoeveel hij heeft betaald. Om het boek succesvol in de Nederlandse markt te zetten, ging de uitgever op zoek naar ‘een vertaler met een bekende naam’ en kwam uit bij Arthur Japin, die ooit één ander boek vertaalde, De gulle boom van Shel Silverstein. Japin kende het boek niet, dus de vraag overviel hem ‘totaal’, vertelt hij. ‘Ik ben eigenlijk helemaal geen vertaler. Mijn eerste impuls was dan ook om nee te zeggen. Maar de redacteur drong aan, die zei: kijk er eerst naar, want het boek past bij je en het is niet veel werk. Dus dat heb ik gedaan. En het is waar. Het is een lief boek en het was niet veel werk. Ik heb er minder dan een dag aan besteed.’

Japin leverde ook een quote voor de achterflap: ‘Zo’n lief en troostend boek.’ Van Trigt noemt de vertaler een goede ambassadeur. ‘Arthur heeft overal over het boek geroepen. Er kwam een buzz, het ging rondzingen. Als je eenmaal in de top-10 staat, lig je vooraan in alle winkels. En wanneer je daar ligt, blijf je er lang liggen.’

Het geheim achter het succes

Mackesy zelf had geen tijd om geïnterviewd te worden voor dit stuk, en kon dus ook niet de vraag beantwoorden wat het geheim is achter het succes. Japin denkt: omdat ‘het direct naar de kern gaat’. En: ‘Als schrijver doe je een groot deel van het werk, maar een ander deel van het werk is wat lezers er zelf aan toevoegen. Lezers plakken hun eigen leed op dit verhaal. Charlie zelf, die ik één keer via Zoom heb gesproken, heeft geen idee waarom dit boek zo aanslaat. Het is een integere, introverte man, die geïsoleerd leeft. Hij zat na het verschijnen van het boek in een depressieve periode, want zijn hond ging dood. En ineens werd hij overladen met complimenten en verhalen van lezers. Na dat Zoomgesprek ben ik het boek nog een keer gaan lezen. Het antwoord op de vraag over het succes staat, ontdekte ik toen, op een van de eerste pagina’s. ‘Wat zou succes zijn?’ vraagt de jongen, en de mol zegt: ‘Liefhebben.’ Er zijn maar weinig mensen die zo direct over liefhebben schrijven als Charlie, er zit geen filter voor, de ratio zit niet in de weg. Ik denk dat dat is wat mensen zo raakt.’

De ratio zit niet in de weg – voor sommige critici van het boek is dat precies het probleem. Een lezer op het internationale boekenplatform Goodreads.com: ‘We hebben geen veel te dure pseudo-diepgaande zwendel nodig om ons te vertellen dat ‘liefde je thuis brengt’ (...). Volgens mij hadden de clichés die je in dit boek vindt net zo goed in een grot gekrast kunnen worden tijdens het laatpaleolithicum. Maar de hype is wat het is en ik heb het ook gekocht.’ Een andere lezer zet vraagtekens bij sommige teksten: ‘Zinnen als ‘Als je de eerste keer niet slaagt, neem dan een taartje’, ‘Het leven is moeilijk, maar er wordt van je gehouden’ of ‘De grootste illusie is dat het leven perfect moet zijn’ zijn heel oppervlakkig. Wie echt lijdt heeft er niks aan.’

Maar: miljoenen lezers hebben ervan genoten en er baat bij gehad. Op Goodreads staan 1.404 recensies met 1 ster tegenover 106.568 recensies met 5 sterren, de een nog lyrischer dan de ander. ‘Een prachtig boek met handgeschreven juweeltjes over levenswijsheden, liefde, vriendschap, met beeldschone tekeningen’, of ‘Dit boek is zo mooi dat je er bijna van gaat huilen.’ Of: ‘Dit boek geeft hetzelfde gevoel als de geur van versgebakken koekjes en een warme omhelzing.’

Het raakt een snaar

Het succes van De jongen, de mol, de vos en het paard overtrof bij uitgever Van Trigt alle verwachtingen. ‘Het is voor ons voor het eerst dat we zoveel exemplaren van een boek verkopen. Het raakt echt een snaar.’ Welke snaar? ‘Het boek biedt troost. Mackesy zegt de dingen die mensen graag willen lezen. In België was er een jongen van een jaar of 10 die op sterven lag en die in het ziekenhuis met het boek onder zijn kussen sliep. Na zijn overlijden hebben zijn ouders het boek besteld voor al het ziekenhuispersoneel.’

Ook het tijdstip van verschijnen speelt mee, als verklaring voor het succes: in februari 2020, net aan het begin van de coronacrisis. Van Trigt: ‘Mensen hadden tijd voor contemplatie. Het werd in de coronatijd sowieso vaak cadeau gedaan aan mensen in de zorg.’ Van Trigt kreeg ook de rechten op de boeken over Grote Panda en Kleine Draak van James Norbury aangeboden. ‘Over die boeken waren wij veel minder enthousiast. Bovendien zijn ze boeddhistisch getoonzet, dus die hebben wij, als christelijke uitgeverij, laten gaan.’

Een gemiste kans, want ook de boeken van James Norbury zijn een grote hit. De tekeningen en teksten van Norbury zijn minder zoet en wat poëtischer en diepgravender dan die in De jongen, de mol, de vos en het paard, en de boodschap ligt er minder dik bovenop. Op elke pagina staat een tekening van Grote Panda en Kleine Draak, begeleid door een korte tekst. Dat kunnen eenvoudige vragen zijn (‘Een nieuwe dag en een nieuw begin’, zei Kleine Draak. ‘Wat zullen we ermee doen?’) of een spiritueel inzicht: ‘Maken slechte gedachten me tot een slecht iemand?’ vraagt Kleine Draak, terwijl ze uitkijken over een woest golvende oceaan. ‘Nee’, zegt Grote Panda, ‘de golven zijn niet de zee. De gedachten zijn niet de geest.’

Grote Panda & Kleine Draak. Beeld James Norbury

Oude ideeën

Waar het bij Mackesy begon bij een gesprek met een vriend, is het succes van James Norbury de vrucht van zijn eigen mislukkingen. Na een studie Zoölogie droomde hij van een baan als opzichter in een dierentuin, maar dat kwam er niet van. Hij besloot boeken te gaan maken, over fantasy en cyberpunk, in de hoop met de opbrengsten een dierenopvang te beginnen. Ook dat liep op niets uit. Uiteindelijk werkte Norbury twee jaar als vrijwilliger bij een telefoonlijn waar mensen met mentale klachten terechtkonden. Omdat hij geen psycholoog was en de omstandigheden van de bellers niet kende, mocht hij ze geen adviezen geven. ‘Maar je kunt wel dingen zeggen die op het randje van advies zitten’, vertelt Norbury tijdens een videogesprek, ‘dat is dan niet echt advies, eerder een manier van denken of hoe je naar de wereld kunt kijken.’

De telefoongesprekken die hij voerde inspireerden hem tot het maken van tekeningen, die hij op zijn Instagrampagina plaatste. Hij kreeg steeds meer volgers en besloot in eigen beheer een boek uit te geven. Dat liep zo goed dat hij al snel al zijn tijd kwijt was aan het opsturen van boeken. Hij benaderde een agent en die verkocht de rechten aan verschillende uitgevers, onder wie Fontaine Uitgevers in Nederland.

Vanuit een kamertje in zijn huis in het zuiden van Wales komt Norbury – ondanks zijn gemillimeterde kapsel en Rammstein-trui – over als een schuchtere man. Hij praat rustig en bedachtzaam en lijkt er nog aan te moeten wennen dat hij een internationale bestsellerauteur is. De teksten uit zijn boeken hebben bijna allemaal betrekking op zijn eigen leven. ‘Het zijn veel oude ideeën. Als die mij hebben geholpen, hebben andere mensen er waarschijnlijk ook wat aan. De meeste van die ideeën hebben hun oorsprong in religie, of ze liggen begraven in boeken. En veel mensen hebben geen tijd of zin om die te lezen.’

Toegankelijke cartoons

Norbury destilleerde uit die ideeën en wijsheden toegankelijke cartoons. Zijn favoriet staat op bladzijde 75 van het eerste boek. Grote Panda en Kleine Draak kijken naar een Aziatische tuin, met een vijver en een brug en een paar wilgen aan weerszijden van een tuinhuis. ‘Wat een prachtige tuin’, zegt Kleine Draak. Grote Panda knikt en zegt: ‘En die hadden we niet gevonden als we niet zo vaak de verkeerde weg waren ingeslagen.’

Waarom eigenlijk juist deze twee wezens? ‘De panda is groot en sterk en tegelijk speels en zacht’, zegt Norbury. ‘De draak is het tegenovergestelde van wat je van een draak verwacht. Een draak hoort groot en krachtig te zijn.’ Hij trekt daarbij een parallel: ‘Mensen verwachten dat je je als man op een bepaalde manier gedraagt: dat je sterk bent en voor geld zorgt, dat soort dingen. Maar misschien ben jij niet zo, misschien ben je wel het tegenovergestelde.’

Zelf denkt hij dat de verklaring voor zijn succes drieledig is. ‘Door mijn vrijwilligerswerk heb ik de pijn van anderen goed leren begrijpen. En ik stop mijn ziel en zaligheid in de tekeningen, het zijn reflecties van mijzelf. Bovendien vindt men blijkbaar de personages leuk. Ik krijg wekelijks berichten van mensen die een tatoeage hebben laten zetten van Grote Panda of Kleine Draak, of stelletjes vertellen me dat ze elkaar Grote Panda of Kleine Draak zijn gaan noemen.’

Grote Panda & Kleine Draak. James Norbury (EENMALIG GEBRUIK VK MAG) Beeld James Norbury

Maaltijdbox voor spiritualiteit

Toch kun je nog andere verklaringen noemen voor het succes van beide schrijvers.

De boodschap van hoop, vertrouwen, vriendschap, (zelf)liefde en zachtheid zou voor sommigen een tegengif kunnen zijn voor het cynisme, het wantrouwen en de woede die zo aan de oppervlakte van het moderne leven liggen. Tegelijkertijd is het veelzeggend dat het succes in beide gevallen begon op Instagram, waar je de gedachten en inzichten steeds één voor één, in hapklare brokjes, tot je neemt en die het minimale van de aandachtsspanne eisen. Wat dat betreft sluiten deze boeken naadloos aan bij een tijd waarin alles efficiënt, geoptimaliseerd en lean and mean moet zijn. Ze zijn een maaltijdbox voor spiritualiteit; levensinzichten met trapondersteuning.

‘Als er mensen met onze boeken geholpen zijn’, vroeg Grote Panda, ‘wat kun je er dan op tegen hebben?’ ‘Nou ja, niets’, antwoordde Kleine Draak, ‘maar kun je me nu gewoon even vijf minuten met rust laten?’