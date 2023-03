Hanneke Groenteman beleefde een ontzéttend hectische week (‘voor een tachtigplusser’)

Hanneke Groenteman Beeld Ivo van der Bent

Van tevoren maakte Hanneke Groenteman (83) zich een beetje zorgen ‘of ze wel genoeg zou meemaken’ in de dagen voorafgaand aan dit interview. Het kan zijn dat ze het erom heeft gedaan, want als we elkaar spreken blijkt dat ze ‘een ontzettend hectische week’ achter de rug heeft. ‘Nou ja, een hectische week voor een tachtigplusser dan hè.’

De maandag begon rustig, maar wel met een broodnodig en vast programmaonderdeel: ‘Klaverjassen met vriendinnen in een café.’ Toen een overleg voor een documentaireserie die ze voor War Child maakt. Gisteren een draaidag voor een televisieserie waarin ze een kleine cameo heeft: ‘Uren wachten voor wat waarschijnlijk ‘een fragment van hooguit twee seconden wordt, maar wel erg leuk.’ ‘Vrouw in wachtkamer’, dat was haar rol, maar de rol die ze buiten de camera’s aannam, definieert haar natuurlijk vooral. ‘We moesten lang wachten, in de kou, toen ben ik de rest van de figuranten maar vragen gaan stellen.’ Een medefigurant (‘Meneer in wachtkamer’) bleek een voormalig predikant. ‘Daar heb ik een heel interessant gesprek mee gehad.’ Of dat interviewen zo in haar natuur zit dat ze het niet kan laten? ‘Het is beroepsdeformatie. Ik ben journalist geworden omdat ik ontzettend nieuwsgierig ben en zelf graag buiten schot blijf. Omdat ik goed ben in goede vragen stellen, komen er vaak mooie antwoorden.’

Deze week doceerde ze haar interviewvak aan een mengelmoes van journalisten en podcastmakers, en een eyeopener die dan altijd goed valt, is de volgende: nooit vragen ‘wat is je leukste vakantieherinnering?’, maar altijd ‘wat is een leuke vakantieherinnering?’. ‘Anders raken mensen verkrampt, want tja, het allerallerleukste, dat is nogal wat.’ Goed. Staat genoteerd. Wat was dan een hoogtepunt van Groentemans afgelopen week? Toch die interviewles: ‘Het was zo’n leuke groep, ze interviewden elkaar en daarna legden we op alle slakken zout. Niet bedreigend hoor, heel liefdevol.’

Vragen of ze een dieptepunt in haar week wil opduiken, heeft geen zin: na even nadenken moet ze concluderen dat er helemaal geen dieptepunt bij zat. ‘Ik ben de laatste tijd gewoon erg in mijn nopjes.’ En dan nog bang zijn voor een niet-leuk-genoege week voor dit stukje in de krant. De meeste van onze zorgen zijn vreselijk ongegrond.