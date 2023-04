Hannah Cuppen, auteur van ‘Liefdesbang’: ‘Ik heb lang gedacht dat ik de enige was die niet snapte hoe het moest’

Hannah Cuppen Beeld Eva Roefs

In een ontroerende aflevering van haar podcast Where Should We Begin? belt de beroemde relatietherapeut Esther Perel met een man die bijna 40 is en nog nooit een relatie heeft gehad die langer dan vijf maanden standhield. Intussen denkt hij niet langer dat dit ligt aan de vrouwen die hij tegenkomt. Dat zijn meestal wat afstandelijke types op wie hij flink moet jagen om ze voor zich te winnen, waarna hij al snel zijn interesse verliest. Hij ziet nu in dat het een patroon is dat iets over hém lijkt te zeggen, en dat hij de verklaring bij zichzelf moet zien te vinden. Maar waar te beginnen?

Na nog geen kwartier aan de telefoon met een doortastende Esther Perel vraagt zij hem te vertellen over de relatie van en met zijn ouders. ‘Wie was er voor jou, wie was er niet voor jou? Wat gebeurde er met je moeder toen je vader haar verliet?’ Even later komt hij tot zijn hoorbare verbazing en opluchting zelf met een analyse: elke verhouding die hij begint en laat stuklopen weerspiegelt hoe verantwoordelijk hij zich als kind voelde voor zijn moeder, en hoe hij werd overspoeld door haar verdriet en boosheid.

Ontroerend, omdat je als luisteraar merkt dat dit inzicht voor hem werkelijk een aanzet betekent tot een belangrijke doorbraak. En zonder twijfel herkenbaar voor wie zich in bindingsangst en verlatingsangst heeft verdiept en daarvoor een van de populairste zelfhulpboeken over dat thema in huis haalde. Van Liefdesbang, vertaald in het Duits en Engels, zijn in Nederland meer dan honderdduizend exemplaren verkocht.

Al bijna een decennium lang grijpen mensen met of zonder relatie, die grip willen krijgen op hun aanhoudende liefdesgeworstel, of zich afvragen waarom ze nog alleen zijn, naar het boek van therapeut en ervaringsdeskundige Hannah Cuppen (49). Op hun nachtkastjes krijgt het dikwijls gezelschap van een andere spirituele bestseller, Verslaafd aan liefde (Jan Geurtz, 2009) of (H)echt niet (Martin Appelo, 2020).

Nog twee populaire titels die vaak aanwezig zijn in de zelfhulpbibliotheek: Verbonden (Amir Levine en Rachel Heller, 2016) en Houd me vast (Sue Johnson, 2008), psychologieboeken over de invloed van ‘veilige’ of ‘onveilige’ hechtingsstijlen op romantische relaties. Ze leggen uit hoe de manier waarop ouders reageren op de behoeften van hun kinderen van invloed is op de relaties die zij later al dan niet aangaan. De mate waarin kinderen in hun jongste jaren kunnen terugvallen op een beschikbare, stabiele bron van emotionele veiligheid en steun, bepaalt mede hun (onbewuste) liefdesgedrag.

‘Dertien relaties ben ik begonnen ik tijdens het lezen van dit boek, waarvan ik er twaalf op de klippen heb laten lopen.’ Zo begint een van de recensies op boekencommunity Goodreads over Liefdesbang, van een man die duidelijk tot de doelgroep behoort: mensen die proberen te begrijpen waarom ze altijd voor de verkeerde vallen, hoe het komt dat ze steeds na een paar maanden geen (seksuele) zin meer in de ander hebben, of waarom ze telkens een terugtrekkende beweging maken zodra de band met degene die ze daten diepgaander wordt en een vastere vorm aanneemt.

‘Dit boek heeft mijn leven veranderd!’, schrijft een andere lezer. Jaren na de verschijning krijgt Cuppen nog wekelijks dankwoorden van die strekking binnen, vertelt ze. ‘Het vaakst zeggen lezers dat ze zich een op een in mijn boek herkennen: ‘Het lijkt wel of je eerst mij hebt geïnterviewd en toen bent gaan schrijven.’’ Ook voor haar eigen liefdesleven betekende Liefdesbang een kentering: ‘Ik heb een leven vóór het boek en een leven ná het boek.’

In Liefdesbang diepte ze voor het eerst ‘tot de kern’ haar eigen verlatingsangst uit. Ze schrijft over wat zij ‘de liefdesbange dans’ noemt. Ze legt uit waarom mensen met een onveilige hechtingsstijl vaak een vorm van bindingsangst of verlatingsangst ontwikkelen, hoe het komt dat mensen met bindingsangst en verlatingsangst elkaar aantrekken, en wat er doorgaans gebeurt als zij een relatie (of iets wat daarop lijkt) aangaan: een soms mild en vaker ronduit gekmakend, giftig aantrekken en afstoten. Het zijn stormachtige relaties vol gedoe waarin mensen met bindingsangst en verlatingsangst ook nog eens geregeld van positie wisselen.

Cuppen beschrijft haar ervaringen minutieus en legt uit wat de symptomen van verlatingsangst en bindingsangst zijn. Iemand met bindingsangst is bang om vrijheid te verliezen, heeft de neiging alles open te willen laten en ervaart de ander al snel als ‘te veel’. Iemand met verlatingsangst zoekt naar bevestiging en manieren om toch dichtbij te komen, heeft een neiging tot vastklampen en aanpassen, en heeft eindeloos veel begrip voor de ander.

Verderop gaat Cuppen vooral in op onderliggende mechanismen, en wat daaraan volgens haar te doen is. Ze is niet vies van termen als ‘innerlijk werk’, ‘triggers’ en ‘moederwond’: therapeutentaal die mensen met therapie-ervaring waarschijnlijk wel vertrouwd is, en die andere lezers tegen of over het zweefrandje zullen vinden.

Voor de groepstrainingen die Cuppen geeft als praktische aanvulling op Liefdesbang, tweedaags of meerdere sessies in een jaar, is altijd een wachtlijst. In de begintijd was het gros van de deelnemers tussen de 30 en de 60 jaar, maar het valt haar op dat er de laatste jaren steeds meer twintigers komen.

Beeld Eva Roefs

Hoe verklaar jij dat?

‘Ik denk dat jongeren tegenwoordig eerder tegen deze thema’s aanlopen, en er ook iets mee willen doen. Zelfhulpboeken en therapie horen er voor deze generatie veel meer bij.

‘De generatie van mijn ouders is een generatie waarin veel werd bedekt en er weinig aandacht was voor gevoel en zelfontwikkeling. Ik heb de indruk dat mijn generatie – en die neem ik dan heel ruim – dat patroon aan het doorbreken is.

‘Laatst zei iemand: ‘Mijn moeder is vorig jaar bij jou in training geweest.’ Voor mensen die kinderen hebben is het feit dat ze zelf verlatingsangst of bindingsangst hebben een pijnlijk besef, maar wat ze vaak nog het pijnlijkst vinden is dat ze het ook nog hebben doorgegeven aan hun kinderen.’

Cuppen maakt thee in de kantoorruimte van haar vriend Marc Bouwmeester, die ook als coach werkt en betrokken is bij de Liefdesbang-trainingen; ze wonen klein en hij is vandaag thuis, dus daar afspreken leek haar niet ideaal. ‘Het begint bij jezelf’, staat er op een bordje aan de muur. ‘Er zijn genoeg mensen die mijn boek gaan lezen om het gedrag van hun partner te verklaren: zie je, wel mijn partner heeft bindingsangst! Diezelfde mensen komen soms een paar jaar later naar een training en zeggen dan: ‘Ik snap nu dat het ook over mij gaat.’’

Hoe komt het dat ze daar in eerste instantie geen oog voor hadden?

‘Mensen met verlatingsangst hebben de neiging om van de moeilijk bereikbare ander een project te maken, om die ander zo wél te kunnen bereiken. Ze weten precies welke therapie de ander zou moeten volgen, wat diegene zou moeten doen om het te laten werken. Ze gaan daarmee totaal voorbij aan hun eigen angst. Ze denken: ik wil verbinding, dus aan mij ligt het niet. Maar dat is niet waar.’

Met iemand die zelf nog geen enkel inzicht heeft in bindingsangstig gedrag valt toch geen land te bezeilen?

‘Maar dat geldt net zo goed voor mensen die zich niet bewust zijn van hun verlatingsangst. Bindingsangst manifesteert zich alleen duidelijker: mensen met bindingsangst maken de ander vaak heel expliciet duidelijk dat die niet dichterbij mag komen, vaak op een botte, ronduit pijnlijke en afwijzende manier. Zij moeten hun grenzen heftig afbakenen om er niet benauwd van te worden.

‘Mensen met verlatingsangst zien vaak niet dat hun jacht op onbeschikbare partners ook iets over hen zegt. Ieder heeft zijn belang in deze dynamiek. Wat het mensen met verlatingsangst oplevert, is dat ze niet bezig hoeven te zijn met hun eigen onderliggende angst. Want waarom zou je je met zo veel overgave storten op iemand die in feite onbeschikbaar is? Omdat je even bang bent voor echte intimiteit als iemand met bindingsangst. Alleen daar heb je een blinde vlek voor.’

Gold dat ook voor jou?

‘Ja, ik wilde heel graag een relatie, ik wilde zo graag dat ik daarvoor steeds meer grenzen verlegde. Je gaat voor de ander denken, accepteert dat je in de wachtstand moet staan om een appje te krijgen dat pas na een week komt, negeert allerlei alarmbellen en je neemt genoegen met minder dan je eigenlijk wilt.’

Onder bindingsangst en verlatingsangst liggen andere angsten, legt Cuppen in Liefdesbang uit. Iemand met een emotioneel onbeschikbare vader of moeder zal in zijn latere leven onbewust vaker kiezen voor een liefdeskandidaat die moeite heeft met intimiteit, zoals de man uit de Esther Perel-podcast die een hang heeft naar afstandelijke vrouwen.

Het is voor hem in eerste instantie makkelijker om achter iemand aan te zitten die zich een beetje terughoudend opstelt: bij zo iemand lijkt de kans kleiner om het benauwd te krijgen. Maar als hij een vrouw ontmoet met wie hij zo close wordt dat hij zich verantwoordelijk voor haar begint te voelen, roept dat alsnog een benauwd, onzeker gevoel op dat hij van vroeger kent, dat hem onbewust doet denken aan zijn behoeftige moeder.

Cuppen is zelf de jongste in een gezin van vier kinderen, haar oudste broer heeft een verstandelijke beperking en de middelste verongelukte op 2-jarige leeftijd in het bijzijn van zijn broer en opa. ‘Hoe welkom ik ook was, ik kwam in een nest van verdriet, dat ‘te groot’ was en verdrongen werd’, schrijft ze. ‘Aangezien mijn ouders dit trauma niet konden toelaten, was het voor mij onmogelijk om hen emotioneel te bereiken. Er was altijd een onbewuste angst voor hun grote verdriet.’

Hoe Cuppen de band met haar vader nu schetst: ‘Ik kon soms dichtbij komen, maar hij zette me ook op afstand door zich in mijn bijzijn terug te trekken in zijn eigen wereld, voor zich uit te staren, geen contact te maken of geen interesse te hebben in wat ik deed of voelde. Dat is verwarrend voor een kind: waarom is hij er op het ene moment wel voor mij, en op het andere niet? Ik dacht: dat ligt aan mij, ik moet mezelf aanpassen. Dat is wat ik heb gedaan om dichter bij mijn vader te komen, en wat ik later ook in relaties deed.’

Sommige mensen hebben een hoop hele of halve relaties nodig om een patroon te zien, zegt ze. ‘Eerst kun je nog denken: ik heb toevallig niet de goede partner getroffen. Maar als je keer op keer in dezelfde situatie belandt, moet je je op den duur realiseren dat je zelf de hoofdrolspeler bent in je eigen film. Wanneer ben je bereid naar jezelf te kijken? Voor iedereen ligt dat moment ergens anders.’

Wanneer kwam dat moment voor jou?

‘In 2011, toen ik ziek werd en besloot Liefdesbang te schrijven. Ik kwam een man tegen op wie ik knetterverliefd werd. Ik was nog nooit zo verliefd geweest, maar deze man stelde zich ook het minst beschikbaar op van alle mannen voor wie ik ooit iets had gevoeld. Deze relatie legde precies de vinger op de zere plek. Dat ging niet om hem als persoon, het ging erom dat ik nu begreep dat mijn verlatingsangst met mijn vader te maken had.’

Ook als je het patroon doorziet, kunnen gedachten en gevoelens een verwarrende brij worden: spelen er issues waardoor ik geen zin meer heb in seks, of vind ik de ander gewoon niet leuk of aantrekkelijk genoeg?

‘Ja, dat is een lastige vraag die ik heel vaak krijg: is dit nou een dieper liggende angst of werkt het gewoon niet tussen ons? Daar is geen pasklaar antwoord op te geven.

‘Als mensen met bindingsangst hun partner op afstand hebben gezet – en dat kan zelfs de relatie uitmaken betekenen – zullen ze beseffen dat ze een partner die ze liefhadden lieten gaan. Maar dat kunnen ze pas weer voelen als de benauwde gevoelens weg zijn.’

Beeld Eva Roefs

Ben je niet bang dat kieskeurige singles te vaak de ‘diagnose’ bindingsangst krijgen?

‘Ik denk in elk geval dat er vroeger met een andere blik naar singles werd gekeken: er is vast iets mis met je als je lang alleen bent. Terwijl: in hoeveel relaties scheelt er niet van alles? Volgens mij is een periode alleen zijn voor iedereen goed. Je hebt de kans om jezelf opnieuw uit te vinden, en dan is de keuze aan jou of het bij je past om in een relatie te stappen. Mijn indruk is dat steeds meer mensen ervoor durven kiezen om de vroeger zo vaste vorm van een relatie ondergeschikt te maken: niet per se samenwonen omdat het zo hoort, maar apart als dat beter past.’

Vijf jaar geleden, op haar 45ste, ging Cuppen zelf voor het eerst samenwonen met een geliefde. Dat gebeurde een paar jaar na het verschijnen van Liefdesbang. ‘Marc is superbeschikbaar. Dat wij nu al zeven jaar samen zijn is geen toeval, maar ook mijn verdienste: door te begrijpen dat mijn verlatingsangst met mijn vader te maken had, kon ik een andere man aantrekken. Ik heb me ook neergelegd bij het feit dat ik graag bij mijn vader in de buurt ben, maar dat ik hem misschien emotioneel wel nooit zal bereiken.’

Hebben je ouders het boek eigenlijk gelezen?

‘Ja. Mijn vader zei dat hij alles herkende, maar hij erkende niet wat de invloed ervan op mij was.’

Had je dat fijn gevonden?

‘Het zou iets voor me hebben betekend, zeker, maar ik had het niet nodig. Ik verwachtte op dit vlak niets meer van hem. Dat was helend, om niet in valse hoop te blijven hangen.

‘Mijn moeder heeft enorm moeten huilen. Ze wist niet dat de gebeurtenissen in ons gezin zo’n impact op mij hebben gehad. Daarmee ging ze achter me staan en voelde ik me gesteund. Die reactie had ik niet van haar verwacht.’

Had je een ander leven gehad als je deze patronen bij jezelf eerder had doorzien?

‘Dan had ik misschien dat gezin kunnen hebben dat ik nu niet heb. Ik heb lang gedacht dat ik de enige was die niet snapte hoe dat moest, relaties, terwijl mijn vriendinnen gezinnen begonnen te stichten. Dat ik nu zo’n fijne, intieme relatie heb, betekent overigens niet dat ik nooit meer ergens tegenaan loop. Het is een illusie om te denken dat er een eindpunt is: ik doe dit en dat, en dan kan ik helemaal ontspannen in een relatie. Klaar is het denk ik nooit. Zolang je relaties aangaat, blijf je geprikkeld worden.’

Wanneer gebeurt dat bij jou in deze relatie?

‘Inmiddels speelt dat amper nog, maar er is een fase geweest waarin ik me benauwd kon voelen. In eerdere relaties, de relaties voor Liefdesbang, zat ik aan de verlatingsangstkant, maar bij hem kwam ik soms juist bindingsangst tegen. Ik heb een moeder die onbewust geneigd was haar behoeften bij ons als kinderen te leggen, waardoor ik uit zelfbehoud heb geleerd dat ik mezelf op dat vlak moest begrenzen.

‘Mijn eerste gevoel als Marc een behoefte uitsprak, was een ‘nee’: je moet iets van mij. We hebben een avond in de week waarop we standaard ‘kwaliteit-tijd’ met elkaar inplannen, en ik betrapte mezelf een tijdje op de gedachte: shit, het is weer zover, ik wil niet.’

Wat doe jij als je dat voelt?

‘Ik leg uit dat ik er eigenlijk geen zin in heb, maar inzie dat dat ontwijkgedrag is. Marc heeft geleerd dat het geen onwil is van mij, of een persoonlijke afwijzing. Dat helpt enorm, want zodra hij in de frustratiestand schiet, is het voor mij makkelijk om te zeggen: laat maar.

‘Wat die vaste avondjes betreft spraken we eerst af om een half uur iets samen te doen, bijvoorbeeld elkaar te masseren, en dat ik daarna weer vrij was om een serie op Netflix te kijken. Zo hebben we dat steeds een beetje uitgebreid. Tegenwoordig is het geen issue meer, en kijken we juist uit naar die avondjes samen.

‘Dat benauwde gevoel staat ook niet in verhouding tot de verlatingsangst van voor Liefdesbang. Die saboteerde toen elke relatie. Nu komt het af en toe omhoog en beweeg ik door de weerstand heen zonder dat het onze relatie ter discussie stelt.’

Denk je dat geluk in de liefde voor iedereen is weggelegd?

‘Ik zal niet beweren dat voor iedereen een langdurige relatie mogelijk is. Maar ik geloof wel dat er altijd winst te behalen is, zolang er verlangen en bereidheid is.’