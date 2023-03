Handschoentjes aan en schransen maar: op tafel bij Wowcrab ligt een berg zeebanket

Restaurant Wowcrab in Rotterdam (Oude Haven). Beeld Els Zweerink

Onze serveerster is gekleed in een kapiteinsjas met glimmende gouden knopen. In haar handen houdt ze een verchroomde champagnekoeler, waar drie grote plastic zakken uitsteken. Eén voor één knipt ze ze open, en kiepert dan de dampende inhoud met het nodige theater op de smetteloze tafel voor ons. ‘Zo dames: de langoustines in knoflookboter (€ 23), de noordzeekrab met pikante szechuansaus (€ 23) en de Anti-inflationdeal met garnalen en schelpen (€ 18,90)’, zegt de kapitein aanmoedigend, ‘aanvallen maar!’ Het tafelkleed is direct een grote kledderboel met in het midden een reusachtige berg schelpen, kreeften en krabben; gelukkig hebben we een slabbetje gekregen. De koeler blijft staan, voor de rommel, en wij gaan aan de slag.

Zeebanketbacchanalen, met mensen die in festival-achtige setting, vaak aan lange tafels en met hun handen, reusachtige hoeveelheden schaal- en schelpdieren consumeren, komen op heel veel plekken voor. Nederland, België en Frankrijk kennen mosselfeesten en oesterparty’s, in Zweden wordt op plekken waar de dieren veelvuldig voorkomen ’s zomers kräftskiva (rivierkreeftfeest) gevierd, en de Spaanse paëllatraditie komt voort uit dezelfde, seizoensbepaalde overvloed aan garnalen en schelpen. Ook de gehele oostkust van de Verenigde Staten kent een grote hoeveelheid van dit soort feestelijke schranspartijen. Bij de New England clambake in de noordelijke staten worden schelpdieren, garnalen en krabben op het strand gegaard door ze daar in te graven met hete kolen. De zuidelijke kuststaten kennen de Seafood boil: zeevruchten, mais, aardappels en soms ook gerookte worst in een pittige, aromatische bouillon, uitgestort op lange tafels en gegeten met gesmolten boter. In de Amerikaanse staat Louisiana, waar dit cajungerecht met Franse, Spaanse, Afrikaanse en Caribische invloeden vandaan komt, worden de schaal- en schelpdieren ook weleens geserveerd in een traditionele visserskano, een pirogue – dit om even aan te geven om wat voor hoeveelheden het hier gaat.

Onder het Mariniersmuseum bij de Rotterdamse Nieuwe Haven, vlak bij de kubuswoningen en treinstation Blaak, kun je nu ook terecht voor zo’n schaal- en schelpenfeest – zij het niet gegeten uit een bootje, maar gewoon van het tafelkleed. Wowcrab is een restaurantketen die in korte tijd vier succesvolle locaties opende: twee in Rotterdam, een in Den Haag en een in Amsterdam. De eigenaar laat weten dat er nog een aantal nieuwe vestigingen op de planning staan, maar die houdt hij nog even geheim. De inrichting is overal eender: weloverwogen TikTok- en Instagramvriendelijk, met speciaal ingerichte fotohoekjes, blauwe neonverlichting, en harde r&b-hitjes over de speakers. Waar zeevruchten als kreeft, langoustines, noordzeekrab en oesters in Nederland bekendstaan als iets exclusiefs, duurs en ‘moeilijks’, probeert Wowcrab juist een jong en breed publiek te trekken door de prijzen over de hele linie laag te houden. Zo is er naast kostbare ingrediënten als kreeft en sneeuwkrab ook een Anti-inflationdeal van onder een tientje te krijgen, en is de bediening vriendelijk, maar zeer minimalistisch ingezet. Bestellen doe je door een QR-code te scannen en op je eigen telefoon in te voeren wat je wilt eten of drinken.

De hype en het concept doet hun werk: er zijn tientallen filmpjes te vinden van mensen die bij Wowcrab een ‘Seafood mukbang’ – houden (zie kader), en op de sociale kanalen van het restaurant zijn dus busladingen knappe meisjes te zien die zich in beeld te buiten gaan aan garnalen, krabbenpoten en reuzenmosselen, vaak vergezeld van een spoedcursus om te leren hoe je zo’n weinig handzame sneeuwkrabbenboot of een kreeftenklauw met je notenkraker, vingers en tanden te lijf gaat om het sappige vlees eruit te krijgen. Heel handig, en ontegenzeggelijk ook: behoorlijk sexy. Dit alles resulteert in een opvallend divers publiek, met mensen van allerlei leeftijdsgroepen en achtergronden. Naast ons hebben twee dames hun eindeloos lange nepnagels in plastic handschoentjes gehuld en peuteren daarmee een noordzeekrab leeg. Een jong stel voert vongole aan hun baby, die in een kinderstoel zit te schateren van pret. We zien ook een paar mannen alleen, een luidruchtige groep jongens, jongedames die elke beweging met hun camera opnemen en een groepje oudere Surinaamse dames die een werkelijk indrukwekkende berg langoustines soldaat maakt.

Op de drankenkaart zien we bijna evenveel alcoholvrijs als sterks. Uit de uitgebreide lijst met mocktails kiezen we een Virgin pornstar (vooral omdat we dat een geestig idee vinden, € 9,50) die verdacht veel naar Taksi tintel smaakt. Er is ook een hele lijst biercocktails (€ 12,50), zoals de ‘Heineken lychee gummy bear’, de ‘Leffe pineapple’, en de ‘Hoegaarden blanche coconut’ waarbij het bierflesje steeds op z’n kop in een soort houder in het glas wordt geserveerd. Allemaal vooral ook héél erg zoet. Dan maar gewoon een pilsje. Vooraf bestellen we gefrituurde garnalen in een kruimjasje (€ 8,79) en gefrituurde uienringen (€ 6,89). Beide zijn heet, vet en prima en ze worden geserveerd met van die hete chilisaus die eigenlijk meer een soort jam is.

Wat de Seafood boil betreft kun je kiezen voor losse schaal- en schelpdiersoorten, of je kunt een plateau bestellen. Dat laatste kan dan weer met verschillende ingrediënten, in verschillende prijsklassen, voor verschillende hoeveelheden personen, en met verschillende sauzen; cajun; garlic butter, sichuan tickling óf alles door elkaar. Toch best handig, zo’n bestel-app. Omdat we niet alles door elkaar willen eten, bestellen we twee losse ingrediënten én de zeer betaalbare deal met garnalen en venusschelpen. De rivierkreeftjes waarop we hoopten (want: het meest traditioneel) zijn helaas niet voorradig – in plaats daarvan bestellen we een zak langoustines en een hele noordzeekrab, beide kosten €23. Een koopje.

We moeten eerlijk zijn. Hoewel de eigenaar ons bezweert dat zowel de schelpen als de schaaldieren levend binnenkomen en op bestelling worden gekookt, zijn vooral de langoustines behoorlijk droog. Ook de schelpjes, van een groot type tapijtschelp met een zwarte streep dat wij nog niet eerder tegenkwamen, hebben we weleens minder taai gegeten. Evenwel zit alles zo goed in de vette, pittige botersaus (met veel knoflook) dat het ook weer niet zo heel veel uitmaakt voor het eetplezier. Wie delicate, perfect gegaarde zeevruchten verwacht, zal bij Wowcrab waarschijnlijk teleurgesteld weglopen. Daarvoor ga je beter naar een ander (duurder) restaurant.

Wat dan weer géén overbodige luxe zou zijn, is een behoorlijke vingerkom op tafel. Bij de standaarduitrusting die iedereen bij binnenkomst krijgt, zit welgeteld één klein nat doekje per persoon: daar kom je dus precies helemaal nergens mee. Dat lijkt me ook de reden dat zoveel mensen in het restaurant met plastic weggooihandschoenen aan zitten te eten. Weliswaar handig als je een drankje wil bestellen op je touchscreen of een foto wil maken als je net tot aan je oksels in de schelpen zit, maar wat mij betreft een behoorlijke domper voor het met-je-handen-eet-plezier van deze zaak.