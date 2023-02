Hanabi aan het Leidseplein serveert verfijnde Japanse sushi waarbij de chef bepaalt

Sushi Hanabi Beeld Els Zweerink

Het Amsterdamse Leidseplein op vrijdagavond zou best eens de minst rustgevende plek van Nederland kunnen zijn. Groepen studenten, Engelse hen parties met piemelhoeden en andere losgaande weekendtypes lallen en schreeuwen er de boel bij elkaar. Het contrast kan bijna niet groter zijn met de plek die zich, ongezien voor deze feestgangers, aan de achterkant boven zo’n feestcafé bevindt. Een steil trappetje moet je op, en ineens bevind je je in serene stilte: over witte kiezels en vlondertjes wandel je naar binnen, er gaat een lichthouten schuifdeurtje open.

Sushi Hanabi Leidseplein 10 (1ste verdieping),

Amsterdam hanabiamsterdam.com/sushi Cijfer 8- Klassiek Edo-stijl nigiri sushi-menu aan de bar (‘omakase’) in drie prijsklassen (€ 45, € 65, € 90). Beneden is een informelere zaak met spiesjes en rijstkommen. Zondag en maandag gesloten.

Nu staan we, wat onwennig, naast een piepklein barretje waaraan al een achttal mensen zwijgend of fluisterend zit te eten. De jonge gastvrouw maant ons onze jassen in de daarvoor bestemde bakken te leggen en plaats te nemen. Over de speakers klinkt zachte tingeltangelpianomuziek waarin we, vreemd genoeg, ‘Zie de maan schijnt door de bomen’ menen te herkennen. Achter de bar zien we de chef druk aan het werk. Hij is een Japanse man die zeer jong oogt – als een tiener nog, bijna – maar ons evenwel met een serieuze blik toeknikt en dan in opperste concentratie verdergaat met snijden. Hij beweegt zijn lange, eenzijdig geslepen mes met chirurgische precisie, maakt met natte hand een rijstballetje en vouwt de vis daaromheen.

De chef bepaalt

Hanabi, wat ‘vuurwerk’ betekent, is een tweeledig Japans restaurant. Beneden is een tierige zaak waar belegde rijstkommen (donburi) en gegrilde spiesjes (yakitori) worden geserveerd, te nuttigen met bier, rijstbrandewijn of Japanse whiskey. Boven kunnen per dag tien gelukkigen terecht voor klassieke sushi zoals die halverwege de 19de eeuw in Tokio (destijds: Edo) populair werd, vandaar de naam Edomae of Edo-stijl. Omakase shimasu betekent: ‘ik laat het aan u over, chef’, en een omakase-menu wil daarom zeggen dat de chef bepaalt wat er gegeten wordt. Je kijkt hem op de vingers en krijgt de gerechtjes direct uit zijn hand geserveerd. Dit soort sushi is zonodig al op smaak gemaakt met soja en wasabi. Het is trouwens volledig toegestaan het met je handen te eten, dat hoeft niet met stokjes.

In tegenstelling tot veel andere omakase-restaurants kun je bij Hanabi zelf bepalen hoe laat je komt én je mag bij reserveren kiezen voor een van drie prijsklassen. Die worden niet bepaald door de lengte van het menu of het type sushi: bij alle drie bestaat het menu uit appetizers, zeven nigiri, misosoep en een hele of halve makirol. In de duurdere menu’s worden echter prestigieuzere, prijziger ingrediënten gebruikt, zoals de verschillende onderdelen van de blauwvintonijn, sneeuwkrab, kaviaar en Japanse coquille. Wij beginnen ons chique menu met een trio amuses, allemaal lieflijk opgemaakt en even prachtig van smaak. Op een plakje rauwe albacoretonijn (lichter van kleur dan zijn blauw- of geelvinnige achterneef) ligt een koele, in de mond smeltende gelei van Japanse gember en soja: een fijne combinatie. Ook krijgen we een coquille die heel kort is gekookt en gemarineerd in sake, wat de natuurlijke zoetheid en de vezelstructuur op een heel grappige manier benadrukt. Er ligt een flinke dot kaviaar op: luxe en heerlijk. Zoete sneeuwkrab wordt geserveerd met verse yuzu (een soort zure, aromatische Japanse mandarijn), een slaatje van tuinkers en ingemaakte koolrabi. Een uitstekend begin.

Beeld Els Zweerink

Er is een compact lijstje sakes verkrijgbaar – ook een aantal per glas – en als ze ons ziet twijfelen laat de gastvrouw ons met plezier een paar dingen proeven. Het maakproces van sake is complex, en de smaak loopt (net als bij druivenwijn) gigantisch uiteen, afhankelijk van allerlei productiefactoren: welk type rijst wordt gebruikt, hoezeer die is geslepen, hoelang geweekt en gefermenteerd et cetera. Het predicaat ‘junmai’ wil in elk geval zeggen dat er geen alcohol of suiker aan is toegevoegd. We proeven de elegante halfzoete Regulus uit Niigata, met bloemige en fruitige tonen van muskaatdruifjes en suikermeloen, en kiezen uiteindelijk voor de Zaku Impression H (€ 65 per fles maar vaak ook per glas verkrijgbaar) die een heel klein prikkeltje heeft, en lekker hartig-friszoet is als gezouten perzik.

Visparade

Dan begint de visparade. Het is het type eten, zo geconcentreerd en precies, dat het lijkt alsof je hele systeem je bij elke hap een knuffel geeft en dankjewel tegen je zegt. Er is rode mul met een heerlijke, kortvezelige structuur en een likje wasabi; geelvinmakreel van Japanse kweek; het magere, medium en vette deel van de blauwvintonijn. De nigiri volgen elkaar in een prettig, meeslepend tempo op, we krijgen een bakje met in gemberazijn ingelegde bleekselderij om tussen de hapjes door de mond mee op te frissen – heel prettig, en ook wat minder overheersend dan de gebruikelijke gember in zoetzuur. Opvallend is dat de sushirijst is aangemaakt met deels rode azijn en daarom lichtbruin in plaats van wit is; de smaak van deze azijn is ook wat rijper en ronder dan die van witte rijstazijn. Dan is er hartige zeebaars die is gerijpt tussen kelpbladeren (een techniek die kombu-jime wordt genoemd) en makreel su-jime – dat wil zeggen, gemarineerd in zout en azijn waardoor het visvlees een beetje grijswit en steviger wordt. Een handgedoken coquille uit Hokkaido, rijk en zacht en suikerzoet door de manier waarop hij met kleine haaltjes is ingesneden. Een rauwe rode garnaal uit Sicilië met van zichzelf weer een heel licht rokerige en weer op een andere manier zeezoete smaak.

Voor onze misosoep krijgen we nog een kommetje met sneeuwkrab op rijst met ingemaakte zalmeitjes en soja. Sneeuwkrabben lijken een beetje op de reusachtige koningskrabben die in de ijskoude wateren rond de noordpool zwemmen, maar zijn wat kleiner en hebben sneeuwwit, een beetje pekelig vlees. Na de misosoep volgt wat de chef de ‘house maki’ noemt – klinkt als een arbeidsintensief en illegaal huisdier, maar blijkt een rol met ingemaakte gele daikon, komijnig shisoblad, en tartaar van de toro, het vette, smeltende buikdeel van de tonijn. De vulling is wederom verrukkelijk, helaas is de nori soppig en taai – echt superzonde, omdat hij alleen even heel kort had hoeven te worden verhit om een knapperig laagje rond de rijst en vis te kunnen vormen.

Mindere details

Daar is meteen ons punt van kritiek. Als je drie verschillende menu’s serveert die ook nog op verschillende momenten beginnen, is het hartstikke moeilijk alles op het goede moment precies goed te krijgen en te houden. Maar juist bij dit type restaurantavonden zijn dat soort dingen toch enorm belangrijk. Bij uitmuntende ingrediënten die zo naakt worden geserveerd en zo geconcentreerd worden gegeten is het, in de woorden van mijn tafelgenoot, ‘vooral zaak de vis z’n verhaal te laten vertellen en dan te zorgen dat je het niet verpest’.

Dan is een detail als taaie nori, of rijst die nét te veel is afgekoeld – die moet op lichaamstemperatuur zijn, en de vis iets koeler – ineens best een ding. Ook de gastvrouw leek het af toe te druk te hebben, wat leidde tot gehannes met de jassen bij binnenkomst en weggaan, het feit dat we meermaals te lang met lege water- en sakeglazen zaten, en dat we na het betalen van de gepeperde rekening nauwelijks gedag worden gezegd. Het zijn kleine dingen – details, eigenlijk – maar juist bij zo’n uitgekleed restaurant als dit zit ’m daar het verschil tussen een goed diner en een geweldig diner.