Hallo! Er is meer dan zwart, lijkt acteur Pedro Pascal te schreeuwen

NEW YORK, NEW YORK - MAY 01: Pedro Pascal attends The 2023 Met Gala Celebrating "Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty" at The Metropolitan Museum of Art on May 01, 2023 in New York City. (Photo by Noam Galai/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images) Beeld The Hollywood Reporter via Getty

Brandweerrode lange jas en overhemd, zwarte stropdas, korte broek, kousen en laklaarzen. Op papier niet direct een combinatie van kledingstukken waarvan je zegt: echt een look voor een man naar een feestje. Eenzelfde reactie is weggelegd voor de ingrediënten zachtgeel overhemd, over de schouders gedrapeerde, mosterdgele trui en grijze seventies-achtige pantalon met wijde pijpen. Voeg aan deze recepten echter Pedro Pascal toe en je hebt twee van de meest besproken én bejubelde looks gedragen door een mannelijke beroemdheid van dit jaar.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 28: Pedro Pascal attends the Mandalorian special launch event at El Capitan Theatre in Hollywood, California on February 28, 2023. (Photo by Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney) Beeld Getty Images for Disney

Modestijlen is een zomerrubriek van Volkskrant Magazine van Stefanie Bottelier.

De Chileens-Amerikaanse acteur (48), bekend uit onder meer The Mandalorian en The Last of Us, is namelijk het onmisbare ingrediënt dat van bovengenoemde kledingcombinaties een onweerstaanbaar geheel maakt. Pascals stijl is slechts een onderdeel van zijn veelbesproken status als ‘internet daddy’ (de liefkozende term die voor hem lijkt uitgevonden vanwege de kwaliteiten van stoer en knap aan de ene kant en grappig en zachtaardig aan de andere, echt het type op wie je kunt rekenen als je gered moet worden) die dit jaar tot hysterische hoogte groeide. Everybody loves Pedro Pascal; ja echt, iedereen. En het pleit voor hem dat hij niet al zwelgend in die liefde achterover is gaan leunen in saaie outfits.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - APRIL 28: Pedro Pascal attends the Los Angeles FYC Event for the HBO Original Series' "The Last of Us" at Directors Guild of America on April 28, 2023 in Los Angeles, California. (Photo by Jon Kopaloff/Getty Images) Beeld Getty Images

Integendeel, Pedro Pascal doet zijn best als het gaat om zijn openbare verschijningen, met steeds interessantere mode-experimenten. Alsof de algehele golf van affectie waarmee de wereld hem (voornamelijk via het internet) overspoelt hem steeds meer de Pedro Pascal laat zijn die hij eigenlijk is. De man die gewoon lekker een knalrode bandplooibroek – model Volendam – draagt onder een kaneelkleurig gehaakt vestje. Of een jasje in kimono-stijl met daaronder een wijde, zijden broek en een paar laarzen met flinke Cubaanse hak. Daarnaast moeten we even stilstaan bij de kwaliteiten van Pascal als vestdrager, want met hem erin transformeert elk suf breisel direct naar iets uit de garderobe van een sexy professor/bibliothecaris/wetenschapper. En als hij voor formeel kiest in smoking of maatpak, dan laat hij het graag lijken alsof hij zichzelf nog steeds niet al te serieus neemt met de keuze voor een onverwachte kleur of apart overhemd.

NEW YORK, NEW YORK - MAY 06: Pedro Pascal attends The 2019 Met Gala Celebrating Camp: Notes on Fashion at Metropolitan Museum of Art on May 06, 2019 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue) Beeld Getty Images for The Met Museum/

Écht dadcore wordt het trouwens als de internet daddy off-duty gaat. Dan ziet hij er inderdaad uit als de gemiddelde vader in het weekend: verwassen T-shirt van zijn favoriete basketbalclub, uitgezakte korte broek, sokken en witte sneakers. En dan houden we zo mogelijk nóg meer van hem.

Na-apen van Pedro Pascal Pascal laat zien dat er een veel breder kleurenpalet bestaat dan het zwart, wit, donkergrijs en donkerblauw waaruit de meeste mannen vaak putten als het gaat om feestelijke (en andere) kleding.

Overlaten aan Pedro Pascal Ook in de wereld der snorren is er sprake van een Grote Drie. En Pedro Pascal is de enige echte 21ste-eeuwse erfgenaam van de eerste twee, Burt Reynolds en Tom Selleck. In weerwil van de snorrentrend die de wereld momenteel in een wurggreep houdt, zijn dit eigenlijk genoeg snordragers.

