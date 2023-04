Hadassah de Boer schreef een boek over haar stiefmoeder: ‘Het zou te makkelijk zijn om alles op haar af te schuiven’

Hadassah de Boer: ‘De situaties waarin ik belandde waren af en toe zo raar dat ik dacht: hoe ga ik dit reproduceren?’ Beeld Oof Verschuren

Hadassah de Boer is 8 jaar als haar vader Guus trouwt met zijn vriendin Trix. Het is 1979 en Trix draagt op de bruiloft een creatie van Frank Govers in rood en paars, een pak met een lange gewatteerde jas eroverheen. ‘Gekocht in de uitverkoop, dat zei Trix er altijd bij, want dat maakte het nog mooier. Na de bruiloft heeft ze het nooit meer gedragen, maar het hing prominent in hun slaapkamer aan de buitenkant van de kledingkast, als een soort decorstuk. Een trofee.’

De invloed van stiefmoeder Trix op het samengestelde gezin is groot. Ineens wordt er opera geluisterd in plaats van jazz, voetballen op het hoogpolig tapijt in het huis in Amsterdam-Zuid is er niet meer bij, en het is niet de bedoeling dat Hadassah of haar broer Hajo tijdens het avondeten het hoogste woord voert. Hadassah wordt verscheurd tussen liefde voor haar zachtaardige vader, psychiater Guus de Boer, en afkeer van zijn nieuwe vrouw, documentairemaker en filmproducent Trix Betlem. Een afkeer die wederzijds is. Een leven lang houden ze afstand, totdat bij Trix – en later ook bij Guus – de dementie toeslaat. Dan verschuiven de gevoelens.

Dat is, in het kort, waar het boek De vrouw van mijn vader over gaat. De kleuren op het omslag zijn rood en paars, net als het trouwpak – Hadassah de Boer (52) draagt het op een van de foto’s bij dit interview. Een pak dat niemand wilde hebben toen het huis van Guus en Trix werd leeggehaald, voor hun verhuizing naar een zorginstelling. ‘Ik dacht: ik kan het toch niet zomaar in de kliko gooien? Eigenlijk is het best wel een te gek ding. Het geestige is: in mijn herinnering was Trix een grote vrouw, met stevige borsten en een flinke kont. Maar toen ik het aandeed, moest ik sjorren aan de rits.’

Hadassah de Boer in het trouwpak van haar stiefmoeder. Beeld Oof Verschuren

De Boer mag nu dan een boek hebben geschreven, ze ziet zichzelf niet als auteur. ‘Ik weet eigenlijk niet wat ik ben van beroep.’ Het Amsterdamse publiek kent haar van de lokale zender AT5, waar ze jarenlang werkte als presentator, programmamaker en eindredacteur. In Amsterdam-Zuidoost, waar ze woont met vriend Maarten en hond Donnie, wordt ze nog steeds herkend. ‘Dan steken ze hun duim op. Hééé, AT5!’ Later presenteerde ze met Matthijs van Nieuwkerk de dagelijkse talkshow TV3, de voorloper van De Wereld Draait Door, en andere kunst- en cultuurprogramma’s voor radio en tv. Sinds een paar jaar werkt De Boer vooral als dagvoorzitter. Tot september 2022 was ze voorzitter van de Nederlandse Toneeljury.

De Boer: ‘Iemand zei: o, dus je gaat een memoir schrijven over mantelzorgen? Nou, eh, nee. Dat klinkt loodzwaar, en het is, hoop ik, ook een grappig boek, over de complete chaos waarin we terechtkwamen. En een boek over opgroeien in een samengesteld gezin. Bovendien: ik héb helemaal niet zoveel gemantelzorgd, want dat lieten Guus, en vooral Trix, totaal niet toe.’

Ze begon in 2016 met het maken van aantekeningen, om grip te krijgen op het ziekteproces van Guus en Trix, die dan nog zelfstandig wonen in Amsterdam-Zuid. In 2018 verhuizen ze naar een particulier verpleeghuis, de enige beschikbare plek waar ze een slaapkamer kunnen delen. Guus overlijdt in 2021, Trix leeft nog steeds. ‘De situaties waarin ik belandde waren af en toe zo raar dat ik dacht: hoe ga ik dit reproduceren? Je kunt bijna niet geloven wat er gebeurt, helemaal als je weet hoe eloquent en slim zij waren. Het geheugen, ook dat van mij, is onbetrouwbaar. Dus ik begon puur voor mezelf af en toe wat op te schrijven.’

Toen de pandemie uitbrak en de rest van haar werk stilviel, herschreef ze de stukjes en liet ze ze, onder aanmoediging van haar broer, lezen aan de redacteur van haar moeder, Hedy d’Ancona, voormalig PvdA-politicus en auteur van meerdere boeken. ‘Toen ging het ineens snel. Tijdens het schrijven merkte ik dat het meer over Trix ging dan over mijn vader. Ik was toch nog erg met haar bezig, blijkbaar. Al gaat het natuurlijk ook over hem, want als je in het verleden gaat graven, kom je ook bij de vraag: hoe heeft hij dat vroeger toch allemaal laten gebeuren?’

Als het boek begint, is Trix al een paar jaar aan het dementeren. ‘Mijn vader was psychiater, hij heeft lang gedacht dat hij voor Trix kon zorgen. Maar toen werd hij zelf ook vergeetachtig. En Trix werd gewoon onmogelijk. Die liep vaak weg om naar het huis van haar moeder te gaan, die uiteraard al vele jaren dood was. Ze kon razend worden om van alles, de chaos thuis was niet meer te overzien. Iedere afspraak was een probleem, want iedere afspraak werd vergeten. Je kon agenda’s neerleggen, maar die raakten kwijt. En Guus en Trix wilden absoluut geen hulp. Mijn vader zag niet meer hoe gek Trix was geworden, dus hij besprak alles met haar, terwijl zij niet in staat was om beslissingen te nemen. Trix had altijd al de neiging overal nee op te zeggen, en dat werd alleen maar erger.’

Ze hebben geen ‘ziektebesef’, schrijf je.

‘Ja, dat is een mooi woord, hè? Mijn vader misschien soms nog, bij vlagen, maar Trix echt helemaal niet. Nooit gehad, tot op de dag van vandaag. Ik weet niet wanneer bij haar de diagnose is gesteld, daar deed mijn vader schimmig over. Toen het al behoorlijk mis was, vertelde mijn vader een keer tussen neus en lippen door dat hij was onderzocht in het ziekenhuis. Ik vroeg: ‘Wat was er dan met je?’ ‘Nou, dement’, zei hij achteloos. Mijn vader heeft zich zijn leven lang met de hersenen beziggehouden én leefde al jaren met een aftakelende vrouw – als hij bij zijn volle verstand was geweest, had die diagnose hem in een depressie gestort. Maar hij was er gelaten onder. Aan de ene kant is het vriendelijk, van die ziekte, dat je als patiënt niet meer beseft wat er met je aan de hand is. Aan de andere kant is het lastig, want daardoor begrijp je niet dat je hulp nodig hebt.’

Merkte je vader wel dat er iets met hem aan de hand was?

‘Het totale onbegrip voerde de boventoon. Hij werd, in tegenstelling tot Trix, zenuwachtig en onrustig, omdat hij voelde dat hij de controle verloor. Trix niet, Trix blaakt nog steeds van het zelfvertrouwen, ook al kan ze bijna niet meer praten. Ergens wel fijn, dat heeft haar er ook doorheen geholpen.’

Als je vader bij zijn volle verstand was geweest, had hij zich dan bij de diagnose neergelegd?

‘Het gekke is: Trix en hij hadden allebei een euthanasieverklaring. Dus als ik het hem op tijd had gevraagd, had hij gezegd: ik wil dit niet. Dat staat gewoon in die verklaring. Maar ja, toen hij die diagnose kreeg, was hij al te ver. De ziekte verandert je, neemt je beoordelingsvermogen weg.’

Kon je met je vader praten over wat er met hem en Trix gebeurde?

‘Ik probeerde het hem duidelijk te maken, maar het leek dan of ik niet tot hem doordrong. Op andere momenten kon mijn vader juist heel goed, in volzinnen, een gesprek voeren. Waardoor hij me soms ook weer aan het twijfelen bracht – was hij echt wel ziek? Of was ik zélf gek? In de chaos weet je soms niet meer wat waar is. Er waren ook vrienden die ervan overtuigd waren dat hij raar deed door Trix, die niet konden geloven dat hij zélf dementeerde. Je klampt je, als je dicht bij iemand staat, vast aan wat nog goed is. En mensen zijn vaak ook geraffineerd in het verhullen. Daardoor kun je lang om zo’n ziekte heen bewegen.’

Guus en Trix kunnen niet zonder elkaar, maar zitten elkaar ook enorm in de weg.

‘Mijn vader verborg belangrijke spullen, want Trix wilde nog weleens iets verstoppen. Maar vervolgens vergat mijn vader waar hij die spullen had neergelegd. Hij liet ongeveer iedere week nieuwe huissleutels maken. Ik denk dat er 35 huissleutels binnen lagen. Hij ging een buideltasje onder zijn kleding dragen, met papieren en sleutels erin, zodat Trix er niet bij kon. Op een gegeven moment viel mijn vader van de trap en belandde hij in het ziekenhuis. Daar was Trix natuurlijk niet, waardoor mijn vader dacht dat zij een affaire had. Hij had niet in de gaten dat Trix zwaar was vervuild, behoorlijk geurde, en erbij liep als een clochard – niet iemand voor wie de mannen in de rij stonden. Ze was groot en sterk, en de thuiszorg kreeg haar niet onder de douche. Daar waren meerdere mensen voor nodig. Het huis was ook heel vies. Maar als ik daar iets aan wilde doen, werd Trix razend.’

‘Op een gegeven moment begon mijn vader Trix aan te zien voor zijn broer Otto. Dat had ook voordelen, want mijn vader was vaak bang om ruzie met Trix te krijgen. Toen hij haar voor zijn broer aanzag, gleed alles makkelijker van hem af. Als Trix dan raar deed, zei hij: ‘Wat doet Otto kinderachtig, zeg.’’

Guus en Trix kunnen niet meer voor zichzelf zorgen, maar willen samen blijven wonen, iets wat in de reguliere verpleeghuiszorg vrijwel onmogelijk is.

‘Guus en Trix hadden een koophuis, dus wij konden een particuliere instelling betalen. Maar daar heb je dus een grote zak geld voor nodig. Ontzettend oneerlijk. Waarom mag je, als je veertig jaar getrouwd bent en allebei dement, niet meer gewoon bij elkaar in bed liggen? Maar ja, soms gaan twee dementerenden ontzettend kibbelen. Dat deden Guus en Trix ook wel hoor, in die chique verzorgingsvilla. ‘Godver’ of ‘klootzak’ vloog daar nog weleens door de kamers. Op een gegeven moment konden ze samen terecht in een geweldig verzorgingshuis in Weesp, dat was wel gewoon reguliere zorg. Je moet mazzel hebben, want veel van dat soort plekken zijn er niet.’

Waren Guus en Trix in hun dementie op enig moment gelukkig, denk je?

‘Er waren momenten dat ze samen tevreden zaten te lezen. En bij Trix zie ik op dit moment een en al tevredenheid. Ze is aan het zingen en aan het lachen, wordt door iedereen gegroet. Ik grap weleens dat ze nooit in haar leven zo populair is geweest. De vraag is: kun je als mens gelukkig zijn als je zo bent afgetakeld als Trix, die nauwelijks meer kan praten? Dan kom je bijna bij een filosofisch vraagstuk. Want wat is geluk? Trix straalt rust uit, dat weet ik wel.’

Hedy d’Ancona en Guus de Boer trouwden in 1959. Daarna wordt het ingewikkelder: eind jaren zestig krijgt D’Ancona een affaire met regisseur Berend Boudewijn, voor wie ze Guus verlaat. Later keert ze terug bij Guus, maar blijkt ze zwanger te zijn – van Berend Boudewijn. Guus voedt het kind, Hajo, op als zijn eigen zoon. Drie jaar later wordt Hadassah geboren. Als zij 4 jaar oud is, scheiden haar ouders. Hedy heeft dan al enige tijd een affaire met politicus Ed van Thijn, maar die verhouding houdt geen stand, en Hedy en Berend Boudewijn krijgen opnieuw een relatie. Hadassah is 12 jaar als zij en haar broer te horen krijgen dat niet Guus, maar Berend de biologische vader van Hajo is. Berend verlaat Hedy in 1989 voor Martine Bijl en Hedy krijgt een relatie met kunstenaar Aat Veldhoen, met wie ze tot zijn dood samen is. Hajo heeft twee kinderen met een dochter van Veldhoen.

Guus, de verlaten echtgenoot, kon ‘hordes vrouwen’ krijgen, zegt Hadassah. ‘Hij was een soort combinatie van Mick Jagger en Jeroen Wollaars, een aantrekkelijke man. Maar Trix beet zich in hem vast, en liet niet meer los. Trix wist alles zeker, had overal verstand van. En ze vond mijn vader de meest fantastische man ter wereld, en dat liet ze ook duidelijk merken. Ik denk dat dit voor hem, na de turbulente relatie met mijn moeder, een warm bad was. Guus is iemand die altijd de weg van de minste weerstand koos. Nu was er een vrouw die voor hem vocht. Dat moet heerlijk zijn geweest. Ze was ook, in tegenstelling tot mijn moeder, reislustig, hield van uitgebreid koken, deftige restaurants, dure wijn, opera. Trix bood een nieuwe wereld, en dat is na een scheiding natuurlijk lekker. Ze was een interessante vrouw, hoor. Niet saai. Zeker niet.’

Waar liep het mis tussen jou en Trix?

‘Hedy was verliefd op een ander, dus Guus bleef in het ouderlijk huis, op de Sophialaan in Amsterdam. Eens in de veertien dagen gingen wij naar hem toe. Ik kan me herinneren dat Trix en haar twee dochters dat huis binnenkwamen, met hun spullen, terwijl mijn broer Hajo en ik op de grond televisie lagen te kijken. Zij trokken in. Het is een raar principe dat je vader van de ene op de andere dag een nieuw gezin heeft, met nieuwe kinderen, die daar veel vaker zijn dan jij. Trix drukte haar stempel op alles. Ze begon te roepen dat wij verwende kinderen waren. Ze vond Hajo en mij, en met name mij, gewoon niet zo leuk.’

Waarom met name jou, denk je?

‘Ik heb daar veel over nagedacht. Misschien omdat hij een jongen was, of het kan met zijn karakter te maken hebben – Hajo kon zich makkelijk afsluiten, denken: lul maar. Ik trek me altijd alles aan. Dus misschien was ik een fijne bodem voor haar ongenoegen. Ik denk dat ik best bijdehand was, zoals zij dat noemde. Ik was druk, praatte veel. Zij vond me een praatjesmaker. En het kan natuurlijk ook zijn omdat Hajo een andere biologische vader heeft. Dat wisten Hajo en ik toen nog niet, maar Guus en Trix wel. Haar irritatie tegenover mij, haar afwijzing, voelde als jaloezie.’

Hoe uitte die jaloezie zich?

‘Als Guus iets met mij alleen ging doen, probeerde ze daar een stokje voor te steken. Dus dat kwam er weinig van, en als we het wel deden, voelde het als iets stiekems. Als ik ging slapen, kwam mijn vader altijd even bij mijn bed zitten om de dag door te nemen. Dat was een spaarzaam moment van ons tweeën. Als het Trix te lang duurde, ging ze onder aan de trap staan roepen: ‘Gu-huus! Gu-huus!’ Tegen anderen zei ze: ‘Hadassah is al 12 en hij brengt haar nog steeds naar bed, belachelijk!’ Er gebeurden rare dingen. Na een vakantie met Guus en Trix zouden mijn moeder en Berend ons komen ophalen, bij een karakteristiek Frans hotelletje, om daarna verder te trekken. Maar ineens bedacht Trix dat zij en mijn vader ’s ochtends vroeg naar huis moesten rijden en lieten ze Hajo en mij achter, in Frankrijk, terwijl mijn moeder pas om 2 uur ’s middags zou aankomen. Wij waren 9 en 12, denk ik. Stel je voor dat mijn moeder pech had gekregen met de auto. Je kunt toch even wachten? Het was niet levensbedreigend, maar het is gewoon niet wárm.’

Was ze ooit warm?

‘Nee. Ik kan me uit mijn jeugd geen enkel lichamelijk contact herinneren, nog geen arm om me heen. Maar misschien lag het ook aan mij, hoor. Misschien was ik voor haar lastig om van te houden. Het is ook vast niet makkelijk om stiefmoeder te zijn.’

Als Trix dement wordt komt haar jaloezie ongefilterd aan de oppervlakte. Je moet het vaak ontgelden.

‘Zoals vroeger, maar dan nog minder omfloerst, haha. Vroeger kon ik een beetje bangig voor haar zijn, vanwege haar harde stem en harde oordelen, dat was toen wel veranderd. Als iemand naar je schreeuwt dat je een rotmeid bent, met een plastic zonnebrilletje van een van de kleinkinderen op haar neus, heeft dat ook iets ridicuuls.’

In het boek schrijf je dat ze je veertig jaar lang heeft ingewreven dat je je maar niks moest verbeelden en je koest moest houden, want je was ‘maar een heel gewoon meisje’.

‘Als kind denk je: dan hou ik mijn mond maar. Je gaat de moeilijke situaties uit de weg – dat was mijn overlevingsstrategie. Ik kan me een moment herinneren thuis bij mijn ouders, voor de scheiding, ik moet 4 jaar zijn geweest, dat ik Guus zag huilen. Dat heeft een enorme indruk gemaakt, waardoor ik hem, denk ik, onbewust altijd een beetje zielig ben blijven vinden. Ik wilde hem beschermen, de situatie niet gecompliceerder voor hem maken. Logisch, dat je dat als kind zo oplost. Ik was ook een makkelijke puber. Ik deed wel dingen die niet mochten, zoals roken en blowen, maar altijd zo dat niemand er last van had.’

Dan: ‘Maar het is ook niet zo dat ik mijn vader echt continu zielig vond hoor, dat was vooral iets wat later een keer in therapie naar boven kwam. God, ik zie de koppen al voor me. Het is allemaal behoorlijk subtiel.’

Hoe was het voor jou om te horen dat niet Guus maar Berend Boudewijn de biologische vader was van je oudere broer Hajo?

‘Ik had altijd het idee dat er twee kampen waren. Mijn broer en ik aan de ene kant, in mijn fantasie met mijn vader erbij, en aan de andere kant Trix met haar dochters Machteld en Jessica. Ik hing erg aan Hajo, hij steunde mij onvoorwaardelijk, in die situatie met Trix. Hij was altijd degene die mij bevestigde, die zei: je bent niet gek. Zonder hem was het zwaar geweest hoor, poeh. Opeens dreigde er een kras in die eenheid te komen. Al merkte ik gelukkig snel dat het tussen ons geen bal veranderde. En Hajo is Guus altijd gewoon als zijn vader blijven zien, al heeft hij ook met Berend een heel goede band.’

Hoe was de situatie bij je moeder thuis?

‘Daar bleef alles ongeveer gaan zoals ik gewend was. Bij mijn moeder voelde ik me altijd veilig en geliefd. Het schijnt wel dat ik het eerste jaar niet lief was tegen Ed van Thijn, maar daar kan ik me niks van herinneren. Ik was later dol op hem. En Berend heeft nooit bij ons in huis gewoond, maar daar heb ik nog steeds enorm goed contact mee. We bellen minstens vijf keer per week. Een scheiding is niet alleen kommer en kwel, soms worden er ook mooie dingen toegevoegd aan je bestaan.’

Had de scheiding van je ouders ook invloed op je eigen opvattingen over het huwelijk?

‘O, zeker. Onze zoon was 4, en ik dacht: als ik het nu ga uitstellen, wordt het voor mijn kind alleen maar pijnlijker. Nu kan hij zich alleen maar vaag herinneren dat we bij elkaar waren. Ik heb de knoop doorgehakt, het niet laten etteren. Een ander ding dat ik door die jeugd heb geleerd, is dat ik voorzichtig ben geweest in wie ik dicht bij hem heb gelaten. Dus niet de ene gozer na de andere over de vloer, als je begrijpt wat ik bedoel.’

In haar boek Het persoonlijke is politiek beschrijft je moeder Hedy d’Ancona, feminist van het eerste uur, dat ze zich schuldig voelde over het feit dat ze zo weinig thuis was. Als ze daar kritiek om kreeg, sloeg ze ‘als een wilde’ om zich heen, en dat had te maken ‘met het feit dat het mijn eigen achilleshiel betrof’. ‘Ik wilde de allerbezorgdste, overtoegewijde, liefste moeder van het westelijk halfrond zijn.’

‘Als je als vrouw veel werkte, werd je daar destijds echt op aangesproken. Ik heb nooit gemerkt dat het bij haar een pijnpunt was. Alles was geweldig georganiseerd. Haar moeder was er vaak, die bleef ook slapen. Later hadden we inwonende oppassen. Dat was leuk, en ik vond het als puber ook fijn om mijn eigen gang te kunnen gaan. Als mijn moeder thuis was, wás ze er ook voor de volle honderd procent. Tegenwoordig, ik kan er zelf over meepraten, zitten ouders in het bijzijn van hun kinderen op hun telefoons, afgeleid door sociale media en werkmailtjes. Als mijn moeder thuis was, ging het nooit over werk. Ze had écht aandacht voor ons.’

In hetzelfde boek staat een brief die ze in 1978 aan je schreef, waarin ze vrouwen oproept hun drift niet te onderdrukken. ‘Drift en schreeuwpartijen, woede, trappen en om je heen slaan, het zijn allemaal manifestaties van machteloosheid. Maar ze zijn stukken beter dan het maskeren van onmacht. Op dat laatste worden vrouwen afgericht en het is de meest vileine balein van het vrouwelijk korset (...). Daarom, mijn driftige dochter, laat je die ongetemde woede nooit afnemen – door mij niet, door niemand niet.’

‘Ik was driftig als kind, maar die woede is weg. Dus dat is niet helemaal gelukt, haha. Als kind had ik af en toe wat mijn vader ‘hysterische aanvallen’ noemde, dan ging ik door het lint. Misschien toch omdat ik boos was, door die scheiding. Ik kan me herinneren dat ik bij Guus en Trix was en zo’n aanval kreeg. Trix wilde dat ik naar mijn kamer ging, maar ik pakte een spijl van de trap en ze kregen me niet los. Trix zei: ‘Jeetje, wat is dat kind sterk!’ Ik voelde me machtig. Door als 7-jarige zo kwaad te worden, kun je volwassenen wanhopig maken. Het voelde echt lekker, kan ik me herinneren. Gek hè? Mijn moeder heeft er nog weleens met een kinderpsycholoog over gesproken, en die zei: dit is goed, anders moet het er later allemaal uit.’

Heb je je ooit in een vrouwelijk korset gewrongen?

‘Nou, ik denk nu wel, met al die onthullingen over grensoverschrijdend gedrag in de mediawereld: we dachten dat we ontzettend onafhankelijk waren, als vrouwen, maar we hebben toch veel narigheid geslikt. Ik heb te lang gedacht dat onafhankelijkheid betekende dat je one of the guys moest zijn. Een totaal misverstand.’

Probeerde jij one of the guys te zijn, toen je voor tv werkte?

‘Ik probeerde helemaal niks, eerlijk gezegd, ik deed maar wat. Ik greep aan wat er toevallig op mijn pad kwam en werd niet gedreven door een grote ambitie. Maar ik vond wel bepaalde dingen normaal waar ik nu anders naar kijk. Dat er bekende presentatoren waren die een mannelijke visagist kregen, omdat ze met vrouwen niet normaal konden omgaan. Daar giechelden we over, maar het is krankzinnig. De structuur die daaronder ligt is óók een korset. We waren ons er alleen niet van bewust. Dat begint nu, gelukkig, langzaam te veranderen.’

Je hebt de dagelijkse talkshow TV3 gepresenteerd, met Matthijs van Nieuwkerk, de voorloper van De Wereld Draait Door. Dan moet je toch ergens ambitie hebben gevoeld?

‘Ik rolde erin. Het interviewen vond ik leuk, en het werken met een redactie. Ik kwam van AT5 en werd naar Hilversum gehaald. Bij AT5 was het een vrolijke chaos, en toen kreeg ik ineens met de wetten van Hilversum te maken. Iedereen bemoeide zich overal mee. In de eerste week van TV3 was er een recensent die elke dag een zuur stukje schreef. Ik werd overbewust, daar werd het allemaal niet beter van.’

Van Nieuwkerk presenteerde na TV3 jarenlang met groot succes De Wereld Draait Door. Was je nooit jaloers?

‘Nee hoor, het bevalt me wel in de luwte. En kijk wat ervan is gekomen! Wie ben je liever op dit moment, Matthijs van Nieuwkerk of Hadassah de Boer? Ha, ik zou het wel weten.’

De DWDD-redactie ging gebukt onder woedeaanvallen en vernederingen van Van Nieuwkerk. Kun je je voorstellen dat je karakter vervormt, als je jarenlang in de achtbaan van zo’n dagelijkse talkshow zit?

‘Tijdens TV3 was daar helemaal nog geen sprake van – zo gedraag je je natuurlijk niet, in het eerste seizoen van een programma. Maar als je eenmaal groot succes hebt, positioneren mensen zich steeds meer om jou heen, doen ze er alles aan om te zorgen dat jij kunt presteren. Als je daar gevoelig voor bent, kun je jezelf te belangrijk gaan voelen. Terwijl je nooit moet vergeten: die andere mensen zijn óók belangrijk, want in je eentje bak je er als presentator niks van. Het is een karaktervervormend medium, dat denk ik wel. Ik kan me voorstellen dat het in zijn positie moeilijk was voor iedereen oog te houden, maar ik durf wel te zeggen dat ik zelf nooit was gaan krijsen tegen redacteuren.’

Berend Boudewijn zegt over je televisiecarrière: ‘Hadassah had de kwaliteiten, maar ze kwam er moeilijk tussen, want ze is niet van de ellebogen.’

‘Klopt. Ik denk wel dat het handig is als je af en toe om iets vraagt. En dat je weet waar je naartoe wilt. Dat je een vechtersmentaliteit hebt, voor jezelf durft op te komen. Dat je jezelf oppompt. Dat kon ik niet. Er zit een rare tegenstrijdigheid in: aan de ene kant wil je op de voorgrond, maar aan de andere kant vind je het moeilijk om op te vallen.’

Want ergens schaam je je dan toch?

‘Ja, ja. En waarvoor weet ik niet eens. Voor het feit dat je opvalt, want je moet niet denken dat je heel wat bent. Ik weet het niet. Als je je voegt, wat ik in mijn jeugd heb geleerd, is het niet zo gek dat je in je volwassen leven af en toe de regie een beetje kwijtraakt, niet goed weet wat je zélf nou wilt. Maar nu komen we in van dat gepsychologiseer terecht. En voor je het weet zijn we dan weer bij Trix, haha! En dat zou te makkelijk zijn, om alles op haar af te schuiven.’

Hoe is je band met Trix nu?

‘Op een gegeven moment brak ze haar heup en moest ze worden geopereerd. Ik was in het ziekenhuis toen ze wakker werd uit de narcose, bang voor wat ik zou aantreffen. Misschien zou ze razend worden. Maar Trix was dolblij om me te zien, helemaal in haar nopjes met mijn aanwezigheid. Het was hartverwarmend. Zij werd zachter, en daardoor ik ook. De nare herinneringen en de wrok losten gewoon grotendeels op. Dat is toch mooi? Als iemand liefde toont, ook al is het misschien niet helemaal echt of oprecht, gaat er iets schuiven in je hoofd, in je geheugen. Het kostte daardoor zelfs moeite om, voor het boek, de nare herinneringen op te diepen. Kennelijk beantwoordde de liefde van Trix aan een diepe behoefte, bij mij. Mijn broer heeft zich nooit laten raken, en nu mijn vader dood is kan Trix hem geen hol meer schelen. Hij gaat er nooit meer naartoe, de groeten.’

Maar jij wel.

‘Ja, nog heel vaak. Niet uit plichtsbesef, ik heb er af en toe gewoon zin in. Ik denk niet dat ze mijn naam kan reproduceren, maar ze herkent me, en als ze me ziet begint ze te zingen. Ik vind die liefde die ik nu van haar krijg heerlijk. Op een gegeven moment zei ze zelfs tegen me dat ze van me hield. Op de dag voor Kerst! Als ik nu naar Trix kijk, zie ik liefde.’

CV Hadassah de Boer 30 maart 1971 Geboren in Amsterdam.

1995 Begint als stagiaire bij AT5, daarna presentator en eindredacteur.

2001-2002 Presenteert met Sylvana Simons talkshow Met man en macht (RTL).

2002-2005 Radioprogramma Muziekcafé (Avrotros).

2004-2005 Presentator TV3 (NPS).

2005-2011 Presentator verschillende kunst- en cultuurprogramma’s bij de NPS, onder andere NPS Arena en North Sea Jazz Festival.

2011 Regisseert documentaire Barry Hay, Kissing a dream, over de zanger van Golden Earring.

2012 Regisseert voor RTL de zesdelige tv-serie Mannen van een zekere leeftijd.

2018-2022 Voorzitter Nederlandse Toneeljury.

2023 Boek De vrouw van mijn vader. Hadassah de Boer woont met haar vriend in Amsterdam-Zuidoost. Uit een eerdere relatie heeft ze een zoon van 20.