Groot, gekleurd, met strassteentjes, dubbel frame of al deze dingen tegelijk: de bril mag er wezen dit seizoen

Onno Ruding. Beeld ANP / ANP

Het icoon

Ik zag laatst voormalig minister van Financiën Onno Ruding op tv, en ik moest ineens denken aan Woody Allen. Dat kwam een beetje door de plooien in het gezicht, maar ook door de bril, een hoornen exemplaar van bescheiden omvang. Die genereerde een compleet andere uitstraling dan het imposante montuur dat de bankier in de jaren tachtig droeg. Die bril was als de lijst om het schilderij dat gezicht heet. Slim gekozen, want een breed model helpt om het smalle gezicht in balans te brengen.

Protestleider Stephano ‘Pakittow' Biervliet. Beeld ANP / ANP

De sterveling

Volgens de Cambodjaanse dictator Pol Pot was het dragen van een bril verdacht omdat dat suggereerde dat de drager zou lezen, en lezen zou tot dissidentie kunnen leiden. P. Pot maakte korte metten met zulke intellectuelen. Laten we aannemen dat de Surinaamse regering minder hardhandig omspringt met Stephano Biervliet, de protestleider die Pakittow wordt genoemd. Want Pakittow draagt een beste bril, met een montuur dat we kennen van New Yorkse rappers uit de jaren tachtig (denk Run DMC). Die brillen waren van Cazal, het merk van de Oostenrijkse ontwerper Cari Zalloni. Prins Bernhard (de pandjesbaas, niet de schuinsmarcheerder) draagt ook een Cazal, model 951. De Cazal is niet te verwarren met de browline glasses zoals bijvoorbeeld Malcolm X die droeg. Die brillen, waarvan het montuur de lijn van je wenkbrauwen (de browline) volgt, doen de drager er nog beleesder uitzien. Daar zou Pol Pot wel raad mee weten.

Vanaf links: Bianca Saunders, Tokyo James, Louis Vuitton Beeld Imaxtree

Op de catwalk

Een doodgewone outfit krijgt cachet met behulp van een opvallend brillenframe en omgekeerd voorziet een ernstig montuur de drager van frivole kledij van instant gravitas. Momenteel zien we op de catwalk echter vooral dat het more-is-moreprincipe regeert als het gaat om de bril. Niks geen balans in het totaalbeeld, maar een hang naar overdaad in zowel uitstraling als formaat. Al voorzien van glittervest, strikje of tulband? Daarbij hoeft de bril geen muurbloempje te zijn, welnee, die gaat de concurrentie wat betreft flamboyance gewoon aan. Groot, gekleurd, strassteentjes, dubbel frame, al deze dingen tegelijk, alles mag in de strijd gegooid, zoals te zien bij bijvoorbeeld Louis Vuitton, Gucci en Casablanca. En dan heb je natuurlijk altijd bril boven bril, zie de monturen formaatje reddingsboei van Tokyo James.

Huiswerk

* Heb je een ovale snoet, dan werkt in principe elk model. Ronde toet? Een hoekig model breekt de ronde vorm.

* Le Corbusier combineerde zijn bril altijd met een strikje; dat is artisticiteit met dubbele woordwaarde.

* Een rond montuur slijpt de scherpe kantjes van een vierkant gezicht.