Gewapend met buikschaamte en doodsangst ging ik het internet op: wat zijn de laatste ontwikkelingen in diëtenland?

Thomas wil het weer eens over zijn buikje hebben, want de weegschaal vertelde hem wat hij al wist: dat hij een god is, op dat inwendige vet na.

Ik ben weer eens gedoken in mijn buikje. Dat komt, ik moet voor een podcast iets bedenken waar ik me voor schaam. Dat vond ik moeilijk, want schaamte bestrijkt een spectrum met aan het ene eind het gevoel wanneer je een scheet moet laten op de fiets en merkt dat er iemand vlak achter je rijdt, tot aan je echtgenote vermoorden en in je tuin begraven, en dat je met je onwetende kinderen staat te barbecuen en de hond haar ineens opgraaft en je kinderen zien dat mama helemaal niet naar Groenland is verhuisd zoals papa al die tijd beweerde.

Dus ik dacht: laat ik het simpel houden en het hebben over mijn buikje. Hoewel schaamte een veel te groot woord is voor het gevoel dat ik heb wanneer ik in de spiegel kijk. Ik denk eerder: dat daar moet weg. Daarin word ik ondersteund door de verwijtende cijfers die verschenen op de chique weegschaaldinges van de sportschool, die alles meet. Die vertelde me wat ik al wist, namelijk dat ik een god ben, op mijn inwendige vet na. Dat hele buikje, dat is vet op mijn ingewanden en daar ga je enorm dood van.

Dus gewapend met buikschaamte en doodsangst ben ik het internet op gegaan om te kijken wat de laatste ontwikkelingen zijn in diëtenland. Elk jaar verzinnen ze daar iets nieuws, ik dacht misschien is er nu wel een chocoladedieet ofzo.

Ik zat er niet ver naast. De meest recente inzichten zeggen dat er twee dingen zijn waar je absoluut nooit van afvalt: minder eten en meer sporten. Slechts 1,5 procent van de mensen die daarmee probeert af te vallen, slaagt erin duurzaam slanker te worden. De reden zou zijn dat je stofwisseling zich aanpast aan wat je eet en hoeveel je verbrandt, zodat je altijd weer terug bij af komt. Nu ben ik dat meestal vóór door mijn oude bier-en-chipsdieet weer op te pakken voordat de buik weg is, maar ik geloof het best.

Als sporten en minder eten niet de manier is, wat dan wel? Ik vond een podcast met een heuse professor in Engeland die het allemaal heeft uitgevogeld. Alles is de schuld van ons bioom. Ons wat? Ons bioom. Dat betekent zoiets als vegetatiezone. Je weet wel: loofbossen, naaldbossen, enzovoorts. Wij hebben namelijk ook een bioom in ons: onze darmflora. En omdat we veel te weinig verschillende dingen eten, hebben we te weinig darmplantjes en daarom zijn we te dik.

Zoiets.

Wat ik daaraan kon doen bleek ingewikkeld. Er bleek namelijk niet één oplossing te zijn, zoals: eet meer fruit. Want ieders bioom reageert anders op verschillende soorten voedsel, dus iedereen moet een eigen dieet hebben. En laat deze professor daar nou toevallig een bedrijf voor hebben. Je moet ze regelmatig poep en bloed sturen, en dan zeggen zij: geen bananen en rijst meer, wel frambozen en aardappelen. En dat alles voor een heel schappelijk fortuin per maand.

Ik heb de hele podcast af geluisterd, en de professor leek me heel deskundig, maar ik zag mezelf niet dagelijks bloed en poep in envelopjes proppen en op de post doen. Helemaal aan het eind had hij toch nog een algemene tip: minimaal dertig soorten plantaardig voedsel per week. Dat lijkt veel, maar koffie en thee tellen mee, net als bijvoorbeeld nootjes of de schimmel uit blauwe kaas. Bier en chips noemde hij niet, maar die zijn ook plantaardig dus ik zit voorlopig snor.