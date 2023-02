Gemak is de armoede van deze tijd: zo verzet je je ertegen en stop je een paar sokken (een bevredigend klusje!)

Beeld Willemien Ebbinge

In de Volkskrant-rubriek met 100-jarigen sprak een paar weken geleden een handwerkveteraan over opgroeien in een tijd van armoede. In haar jeugd, vertelde ze, was er amper geld om kleding te kopen en daarom maakte ze alles zelf. De versleten jas van haar man keerde ze binnenstebuiten, de binnenkant werd de buitenkant, de knopen verzette ze en zo kon de jas weer een aantal jaren mee. Een ladder in haar panty stopte ze trouwens ook, want waarom zou je een kledingstuk weggooien als het te repareren is?

Kleding veel goedkoper geworden

Tijden zijn veranderd, maar als het op de aanschaf van nieuwe kleding aankomt, speelt armoede nog steeds een rol. Het gebrek zit hem vandaag de dag niet meer in geld, maar in tijd. De tijd die het kost om een gat in een sok te stoppen, legt het af tegen het gemak waarmee je een nieuw paar koopt, want dat kan voor minder dan een tientje. Iets wat gemakkelijk vervangbaar is, verliest gemakkelijk zijn waarde. Zo wint gemak het van tijd. En wat niet helpt, is dat ditzelfde gemak het ook wint van vaardigheden. Een sok stoppen is niet moeilijk, wel drempelverhogend.

Waarom zou je een gat in een sok repareren (ik schrijf sok, maar deze kwestie betreft uiteraard elk kledingstuk) als goedkope sokken zo gemakkelijk voorhanden zijn? Gemak is de armoede van deze tijd. Een gemiddeld persoon in de EU koopt 40 procent meer kledingstukken dan pakweg twintig jaar geleden. Dat komt doordat de prijs van kleding sterk is gedaald. Tegelijk is ook de levensduur van kledingstukken korter geworden. Europeanen kopen jaarlijks bijna 26 kilo aan textiel en gooien jaarlijks ongeveer 11 kilo textiel weg. Soms worden deze weggegooide kleren uitgevoerd naar landen buiten de EU, maar de overgrote meerderheid (87 procent) komt in de verbrandingsoven of op stortplaatsen terecht. De vraag waarom je een gat in je sok zou repareren gaat, kortom, over de keuze tussen gemakzucht en de kleine daad van verzet hiertegen.

Beeld Willemien Ebbinge

Bevredigend klusje

Voor de Britse kunstenaar Molly Martin begon de liefde voor herstelwerk met een paar wollen sokken. Het hielstuk raakte versleten en ter hoogte van een teen ontstond een gat. Van haar moeder leende ze stopgaren, een naald en een stoppaddestoel. In haar boek The Art of Repair schrijft ze over wat een uiterst bevredigend klusje bleek te zijn: van versleten draadjes stevige bruggen maken, heen en weer, als een grasmaaier, tot de gaten onder haar handen dichtgroeiden en haar sokken een tweede leven kregen. Zelf kleding repareren naar eigen inzicht (ook wel visible mending genoemd) geeft het soort vertrouwen waarmee je een leven voort kunt, namelijk het idee dat je de tegenslagen in je leven overwint, evenals je favoriete sokken, broek of trui dat doen. Eenmaal bezig, weten handen wat ze te doen staat, en dat, aldus Martin, is een sensatie van kalmte en instant bevrediging.

Neem de proef op de som en stop zelf ook je sok of trui:

Benodigdheden • Stoppaddestoel, of: een bal met een glad oppervlakte zoals een biljartbal, een grote knikker, marmeren ei of spaarlamp.

• Stopnaald

• Stopgaren Werkwijze Duw de stoppaddestoel in de sok. Zo blijft de sok glad gespannen, en houd je zicht op het gat en op je werk. Prik de naald aan de ene kant van het gat door de sok, en hecht vast. Maak één grote steek naar de overkant van het gat. Ga vervolgens met de naald en draad op en neer door de stof van rechts naar links. Om het gat te dichten moet je heen en weer blijven gaan tot het gat gevuld is met parallel lopende rijgsteken. Herhaal vervolgens deze handeling, maar nu haaks op je rijgsteken. Dit keer weef je naald en draad op en neer door je rijgsteken heen. Zo maak je een nieuw stofje dat het gat in je sok/trui/broek opvult. Tip: dit klusje combineert uitstekend met een treinrit, of Netflix.

Meer leren Koop in de eerste plaats goeie sokken, van wol of van katoen. Ook die gaan stuk, maar laten zich makkelijker en bevredigender repareren dan synthetische sokken. Op YouTube zijn talloze voorbeelden van visible mending te vinden. Het fijne is: één keer bekijken betekent dit voor altijd zelf kunnen.

the art of repair

Vondst van de week Boek: The Art of Repair (2021) van Molly Martin

Hoe kledingstukken hun waarde terugkrijgen door ze eenvoudigweg zelf te repareren wordt aanstekelijk (sorry!) beschreven en geïllustreerd in dit schone boekje vol montere voorbeelden en ideeën, verschillende steken, stoptechnieken en trucs.