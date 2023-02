Geertje vond badminton óók maar suf, totdat ze het live in een hal beleefde

Geertje Tonnaer Beeld Jan Dirk van der Burg

Geertje Tonnaer (42), Winterswijk

Op de recreantenavond van badmintonvereniging ’t Pluumke ’67 heeft Geertje haar sterke kant – tactisch inzicht – zorgvuldig ingezet. ‘Bij mij begon het natuurlijk óók op de camping en toen ik mijn man leerde kennen, die al badmintonde, dacht ik eerlijk gezegd ook: oei wat suf. Maar als je het live ziet in een hal, dan weet je niet wat je ziet.’ Sindsdien verslaat Geertje haar man Niek in de mix op de clubkampioenschappen (twee keer zelfs, persoonlijk hoogtepunt) en heeft ze een internationale scheidsrechterscarrière, want over de grens is badminton een heel grote sport. ‘Op de Olympische Spelen was de badmintonfinale de best bekeken sportwedstrijd hè. Ik wil nog graag een keer naar het legendarische stadion Istora Senayan in Indonesië. Duizenden mensen op de tribune, je kunt jezelf daar niet horen tijdens de rally, badmintongék zijn ze daar.’

De serieuze badmintonner herken je trouwens aan het spelen met de verenshuttle – nooit plastic, dat is wel een dingetje. ‘Wij worden allemaal heel blij van het geluid van een verenshuttle en een flinke smash, dat is het mooiste geluid dat er is. Precies op de sweet spot in het midden van een racket, beetje harde bespanning... Ach, badminton kan zo mooi klinken.’