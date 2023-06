Frits Spits: ‘Mijn werk was mijn reddingsboei. Muziek en taal zorgden ervoor dat ik weer grip kon krijgen op het leven’

Frits Spits Beeld Oof Verschuren

Een schampschot, zo noemde de cardioloog het. Die vervelende pijn die radiopresentator Frits Spits (75) afgelopen januari dagenlang had gevoeld in zijn linkerarm, was een hartinfarct geweest. Maar wel een lichte variant. Het weekend daarvoor had hij nog gewoon De Taalstaat gepresenteerd. De huisarts had wel geconstateerd dat hij een erg hoge bloeddruk had. Toch maar even naar het ziekenhuis voor nader onderzoek dus. Anderhalf uur later lag hij in een ziekenhuisbed. Spits schrok er eigenlijk helemaal niet van. ‘Dat is het leven. Zo gaan de dingen. Op deze leeftijd heb je nou eenmaal een mistgebied betreden waarin je niet goed weet wat je tegemoet gaat.’

Voel je dat de tijd aan je knaagt?

‘Het is meer het besef van eindigheid. Als je 17, 18 bent, ligt er een eindeloze zee voor je, zonder horizon. Die horizon is inmiddels duidelijk zichtbaar geworden. Maar daar moet je vooral niet dramatisch over doen.’ Angst voelde hij al evenmin. Als het afgelopen was geweest, zou dat vooral droevig zijn voor de mensen die van hem houden. ‘Ik had er vrede mee gehad. Het leven is goed voor me geweest. Al ben ik dolgelukkig dat ik er nog ben. Ik hoop nog heel lang te kunnen genieten van het leven.’

Het hartinfarct trof hem vlak voor zijn 75ste verjaardag. Hij moet die gelegenheid nog steeds een keer vieren, met z’n drie zoons en zes kleinkinderen. Al is 75 voor hem geen mijlpaal. ‘Het was voor mij gewoon een dag. Of je nou 74 of 76 bent, wat maakt het uit? Het is niet iets wat mij erg bezighoudt. De tijd heb je niet in de hand, die heeft mij in de hand. Dat geldt voor zoveel dingen in je leven. Het meeste overkomt je: de mensen die je tegenkomt, degene op wie je verliefd wordt... Wat ik wel ervaar is dat je met het ouder worden de essentie van het bestaan beter begrijpt.’

Wat is die essentie dan?

‘De liefde. Proberen anderen te helpen. Een goed mens proberen te zijn.’

Ben jij een goed mens?

‘Ik probéér het in elk geval. Voor mensen om mij heen, maar ook voor mijn luisteraars. Ik probeer aardig voor ze te zijn, wil mijn best voor ze doen. Ik praat tegen ze. Ik zie ze niet, maar ze zijn er voor mijn gevoel wel degelijk.’

2023 is een kroonjaar voor Spits. Hij is niet alleen 75 geworden, hij is in 2023 ook vijftig jaar op de radio te horen. Hij maakte zijn debuut in september 1973 in het programma Proefdraaien van de NOS. Of hij zich de allereerste plaat nog herinnert die hij op de radio draaide? Hij knikt nadrukkelijk. Alsof hij dát zou vergeten, zeg. ‘Dat was Showdown van ELO.’ Hij pakt zijn mobiele telefoon erbij. Want al die loodzware platenkoffers die hij vroeger mee naar de studio moest zeulen, passen tegenwoordig gewoon in zijn borstzakje. Heel even laat hij de begintonen van ELO over de terrastafel stuiteren, zachtjes en beschaafd. Zijn hoofd wiegt mee, met omkrullende mondhoeken. ‘Hiermee begon het’, zegt hij dromerig.

Zijn debuut viel in goede aarde; hij kreeg een proefperiode van drie maanden op Hilversum 3, onder de hoede van Felix Meurders en Ad Roland. Daarna mocht-ie blijven. In 1978 begon hij met De Avondspits, dat in zijn hoogtijdagen drie miljoen luisteraars wist te trekken. Het programma werd legendarisch, mede vanwege programmaonderdelen als ‘Kruip in de huid van’ en de ‘Poplimerick’. En toch staat die periode inmiddels mijlenver van hem af. ‘Als ik terugdenk aan die radiocarrière van toen, dan lijkt het net of ik het zelf niet ben geweest. Toen was ik vooral de muziekman, bij De Taalstaat ben ik ook een man van het woord. De Taalstaat vind ik mijn beste programma ooit. Niet alleen omdat het mijn laatste programma is, maar ook omdat daarin alles samenkomt.’

Je was als deejay een vakman, maar ook wel altijd netjes en braaf.

‘Is dat zo?’

Je was bepaald geen shockjock, zullen we maar zeggen.

‘Ik ben inderdaad geen Rob Stenders of Giel Beelen. Al vind ik mezelf niet zozeer netjes, maar eerder respectvol en gedreven. Ik wil mensen iets meegeven. Daar past geen negativiteit bij. Zo zit ik niet in elkaar. Ik hou daar niet van, luister er ook niet graag naar. Daar zet ik de radio niet voor aan.’

Waar zet je de radio wel voor aan?

‘Ik luister bijna altijd naar NPO Radio 1. Laatst hoorde ik in Met het Oog op Morgen Chris Kijne in gesprek met Spinvis. Voor mij als liefhebber van het Nederlandstalige lied was dat een geweldig interview. Daar hou ik van: nieuwsgierig zijn, goede vragen stellen. Ik hou van geïnteresseerde makers. Ik wil aan een presentator horen dat hij iets met het onderwerp heeft.’

Luister je ook nog weleens naar jouw oude zender 3FM?

‘Heel soms.’

Hoe verklaar jij dat die zender een bespreekgeval is geworden?

‘Er zijn eindeloos veel zenders tegenwoordig. Daarnaast heb je Spotify en oneindig veel podcasts. Jongeren zitten niet op 3FM, maar op TikTok. Daar kennen ze hun liedjes van. Ik denk dat het echt wel weer goedkomt met die zender. Ze moeten vooral goede mensen aantrekken. Ik gun ze het allerbeste. Het is toch de plek waar ik ben begonnen.’

Je noemt De Taalstaat je beste programma. Maar dat zei je destijds ook over je toenmalige programma Tijd voor Twee.

‘Het laatste wat je maakt vind je altijd het mooist. In De Taalstaat komt muziek, taal en radio samen. Zoiets had ik dertig jaar geleden niet kunnen maken.’

Je zei daarnet in een bijzin: De Taalstaat is mijn laatste programma. Is dat zo?

‘Dat lijkt me wel, ja. Ik wil in elk geval nooit programma’s maken die ik al heb gemaakt. Ik hou van nieuwe wegen. De wegen die achter me liggen waren prachtig, maar ik ken ze al. Mooier dan dit wordt het vast niet meer.’

Heb je ook minder goede dingen gemaakt?

‘O ja. Ik heb tv-programma’s gepresenteerd. Dat bleek niet mijn medium te zijn. Ik heb het jongerenprogramma Nieuwsspits gemaakt en heb Ook dat Nog gepresenteerd. Gewerkt met prima redacties. Toch heb ik het op tv nooit kunnen waarmaken. Bij televisie heb ik te weinig zeggenschap over hoe je een programma maakt. Als presentator ben je hooguit een vooruitgeschoven post. En ik wil juist zo graag grip op mijn programma hebben. Ik wil presenteren met een koptelefoon op, rechtstreeks tegen mijn luisteraars praten. In die radio woon ik, bij de televisie ben ik hooguit op bezoek.’

En bij de radio lukte altijd alles?

Hij schiet in de lach. ‘Welnee. Mijn eerste uitzending van Met het Oog op Morgen was dramatisch. Eindredacteur Flip Feij vroeg me ooit of ik het wilde proberen. Ik durfde het niet aan. Totdat hij op een zondagmiddag belde: ‘Frits, ik zit vreselijk omhoog, heb helemaal niemand vanavond. Wil jij het proberen?’ Die middag was er een vliegtuig neergestort. Groot nieuws natuurlijk. Maar ik kwam ’s avonds binnen: ‘Is er nog iets gebeurd?’ Zaten ze me met grote ogen aan te kijken. ‘Wéét je dat dan niet?’ Zo begon het al. Die avond moest ik iemand interviewen over luchtvaartverzekeringen. Ik begreep er geen fluit van. Een deejay is vooral snel, die improviseert, praat intro’s vol. Maar een goed gesprek voeren is andere koek. Uiteindelijk groei je toch in je rol. Bij Het Oog heb ik geleerd hoe je vragen moet stellen, hoe je moet structureren, wat journalistiek denken is. Daar heb ik nog altijd veel aan. De Avondspits, Tijd voor Twee, Het Oog, dat alles vloeit samen in die delta die De Taalstaat heet.’

Frits Ritmeester, zoals zijn werkelijke naam luidt, groeide op in Eindhoven, in een gezin met vier kinderen. Zijn vader Sam Ritmeester maakte in de Tweede Wereldoorlog als arts deel uit van de Prinses Irenebrigade (een legeronderdeel dat bestond uit Nederlandse soldaten die in 1940 uit handen van de Duitsers hadden weten te blijven) en was met die brigade in 1944 betrokken bij de invasie in Normandië. Na de oorlog werd hij huisarts, en clubarts van PSV. Zijn moeder Hanny Meijler was journalist voor onder meer Libelle, schreef kinderboeken en songteksten, zoals Ik ben gelukkig zonder jou van Conny Vandenbos. Een Joods gezin, zonder dat het Jodendom ook maar enige rol speelde. ‘Ze hadden allebei een hele oorlog meegemaakt, maar ze hebben ons opgevoed zonder enige rancune of haat. Mijn ouders hadden vooral de overtuiging: we moeten vooruit, verder met ons leven. Dat hebben ze ons vooral geleerd: kijk naar wat er wél deugt.’

Hoe oud was jij toen je besefte dat je Joods bent?

‘Een jaar of 11. Ik heb toen aan mijn vader gevraagd: ‘Papa, zijn wij Joods?’ Hij zei: ‘Ja hoor.’ Dat was alles. We deden er thuis helemaal niets aan. Er was ook niets in huis wat erop wees. Terwijl mijn moeder zwaar getraumatiseerd moet zijn geweest door de oorlog. Haar ouders zijn vermoord in Auschwitz, maar dat kon ze gewoon niet over haar lippen krijgen. Ze sprak altijd in de derde persoon over de oorlog: ‘Er werden mensen naar de gaskamers gestuurd.’ Mijn oma leed aan zware depressies en zat als patiënt in het Apeldoornse Bosch (een Joodse psychiatrische inrichting waarvan alle 1.300 bewoners en ruim 200 personeelsleden in januari 1943 op transport werden gesteld naar Auschwitz. Niemand keerde terug, red.). Mijn moeder bleef zichzelf maar voorhouden dat mijn oma tijdens dat transport was overleden. Terwijl gedocumenteerd is dat ze in Auschwitz is vergast.’

Wierp de oorlog een schaduw over jullie jeugd?

‘Zeker. Tegelijkertijd had mijn moeder een heel vrolijke kant. Ze schreef series voor de KRO-televisie, publiceerde leuke kinderboeken en romans en schreef een indrukwekkend boek over de mannen van de Prinses Irenebrigade, Ik zou weer zo gek zijn. Die kant was er gelukkig ook. Mijn moeder was creatief, liefdevol, grappig en opstandig. Ik was dol op haar.’

Zijn vader is al dertig jaar dood. Hij heeft zelden zo’n erudiete man meegemaakt. Daarom was het zo schrijnend om te zien hoe hij langzaam maar zeker in de greep van alzheimer belandde. ‘Onvoorstelbaar hoe je uit die wijze onwankelbare man langzaam maar zeker de wijsheid zag wegebben. Toch bleef hij mijn vader. Hij lachte altijd als ik binnenkwam.’ Hij draagt hem met zich mee. Bijna letterlijk. ‘Toen ik 4 was ben ik in het prikkeldraad gevallen. Mijn vader heeft dat toen gehecht.’ Hij tuit zijn lippen, om het litteken boven zijn lip te accentueren. ‘Zie je het? Bij zijn uitvaart heb ik dat ook gezegd: zijn zorg voor mij staat in mijn gezicht gegrift.’

Voel je je Joods?

‘Nee. Ik voel me verbonden met het verleden, met de geschiedenis van de Holocaust. Maar ik heb altijd het standpunt gehuldigd dat je zelf moet kunnen bepalen bij wie je hoort. Als ik me Joods wil voelen, moet dat een eigen beslissing zijn. Veel religies zijn verticaal: ergens daarboven zit God die op je neerkijkt. Daar geloof ik niet in. Ik ben eerder een horizontaal gelovige; ik geloof in het leven, in de mensen om me heen.’

Vorige maand trouwde Sander, de oudste van zijn drie zoons. Een geweldig feest, zegt hij stralend. Hijzelf had geen speciale rol. ‘Ik was vooral váder. Ik heb voor de bruiloft een liedtekst voor hem geschreven, gezongen door pianist Maurits Fondse.

‘Dit is een liedje van vader tot zoon.

Uit mijn hart,

heel gewoon.

Ik denk aan je krullen, je haar in de war

Het is iets wat verwart.

Omdat ik je weer zie als mijn eigen kind

Zo vrolijk en zo blij

en zo speels met een snoer

In ons huis, jouw kasteel.’

Natuurlijk misten ze Greetje, Spits’ vrouw die vijf jaar geleden overleed aan longkanker. Tegelijk was ze er ook wél bij. ‘Iedereen heeft haar genoemd.’ De scherpste pijn is vijf jaar na haar overlijden wel gestild. ‘De eerste twee jaar was het een totale chaos in mijn hoofd. Ik probeerde door te leven, maar merkte dat dat ongelofelijk veel moeite kostte. Nergens zat meer structuur in. Ik liep verdwaasd rond in mijn eigen leven. Dat is inmiddels niet meer zo. Het verdriet heeft zich verinnerlijkt. Het is er nog altijd, maar de pijn is minder rauw geworden.’

Spraken jullie met elkaar over het naderende afscheid?

‘Greetje praatte nooit over de dood. Dat wilde ze niet. Achteraf heb ik dat erg gemist. Ik had zo graag meer willen praten. Maar dat kon niet meer. Vooral omdat ze zich de laatste vijf weken van haar leven als een oester sloot. Ze wist dat ze dood zou gaan en wilde dat in haar eentje verwerken. Dat gunde ik haar. Maar daardoor kon ik haar niet meer bereiken. Ik wist me geen raad. Iemand van wie je houdt zo te zien lijden is verschrikkelijk. Vooral omdat je niets kunt doen.’

Waar had je het nog met haar over willen hebben?

‘Over ons leven, over hoe ze terugkeek op haar bestaan. Het doet me nog altijd verdriet dat dat niet is gelukt. Die laatste vijf weken wil ik het liefst vergeten. Voor mij overheerst nu de betekenis die ze voor ons heeft gehad. Verdriet verschuift naar de achtergrond. Wat overblijft is de liefde.’

Wat voor rol speelde je werk toen het zo donker was?

‘Het was mijn reddingsboei. Muziek en taal zorgden ervoor dat ik weer grip kon krijgen op het leven.’

Want je was drie weken na de dood van Greetje alweer op de radio.

‘Omdat ik houvast zocht. In dingen waar ik óók van hou: radio, taal en muziek. Zo’n immens verlies tast je identiteit aan. Dan zoek je krampachtig naar wat er nog wel is. Je probeert het gemis te compenseren. Je wilt zo graag dat alles blijft zoals het was. Tegelijkertijd besef je dat dat helemaal niet kan. Heel langzaam hervind je je evenwicht. Neem iets simpels als het huishouden. Wassen, koken, ik kon helemaal niks. Inmiddels ben ik een aardig volleerde huisman.’

Ben je inmiddels weer gelukkig in de liefde?

Aarzelend: ‘Dat is privé. Maar laat ik het zo zeggen: er staan wel weer deuren open.’

Zit er een houdbaarheidsdatum aan een radiomaker?

‘Zonder twijfel.’

Zit je daar al in de buurt?

‘Dat weet ik niet. Ik heb met mijn omgeving duidelijk afgesproken: als jullie horen dat het minder gaat, dan stop ik direct.’

Zie je jezelf dit nog doen op je 80ste?

Resoluut: ‘Nee. Je moet op tijd stoppen, ruim voor het moment waarop het z’n kwaliteit verliest.’

Dus over vijf jaar horen we je niet meer op de radio?

‘Nee. Dan heb ik mijn kinderen, kleinkinderen, mijn vrienden en mijn boeken. En ik zal nog wel regelmatig iets schrijven.’

Is het een gek idee dat je over vijf jaar 80 bent?

‘Waarom zou dat zo zijn? Ouder worden is helemaal niet dramatisch. Het belangrijkste is dat je de tijd die je nog rest niet wilt vermorsen. Als je jong bent vermors je zeeën van tijd. Dan kan het feest gewoon niet op. Op mijn leeftijd is elk uur een goudklompje. Ik wil met mijn programma het beste geven wat ik in mij heb. Betovering, dát is het woord dat beschrijft wat ik nog bijna elke week voel. Soms hangt er een gouden gloed overheen die bijna niet te benoemen is. Ik had laatst met Frits van Oostrom een gesprek over zijn boek De Reynaert – Leven met een middeleeuws meesterwerk. Dat was zo’n prachtige ontmoeting. Dan heb ik het over hém hè, niet over mijn aandeel. De Reynaert is een verhaal van shakespeareaanse allure. Over haat, jaloezie, eigenlijk over het leven zelf. En dat al in de 14de eeuw. Daar kon hij zo betoverend over vertellen. Na afloop denk ik dan: het is nog veel mooier geworden dan ik hoopte. Dat noem ik ‘programmageluk’. Zodra ik dat niet meer voel, stop ik ermee. Dan sluit ik dit hoofdstuk met een gerust gemoed af.’

Voor wie maak je het?

‘Voor de luisteraar, voor jou. Ik probeer jou een cadeau te geven. Zoals je vroeger in je jeugd op zolder aan je vrienden de nieuwe lp van de Beatles liet horen. ‘Moet je nou dít ’ns horen zeg. En dan heb je dát nummer nog niet eens gehoord.’ Die opwinding voel ik nog steeds. Dat is in die vijftig jaar niet veranderd. Ik heb vanochtend de muziek voor komende zaterdag uitgekozen. Dan zit ik me nu al te verkneukelen: dit ga ik voor ze draaien, en dat, en daarna dat... Opwindend. Magisch.’

Heb je het beste al gemaakt?

‘Nee. Dat komt zaterdag.’