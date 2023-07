Fotograaf Claire Guarry legt de jeugd van haar drietalige kinderen vast – die is totaal anders dan haar eigen jeugd

In het zomerdagboek van de Franse fotograaf Claire Guarry (42) staan haar drie kinderen centraal. Guarry’s foto’s leggen de kindertijd van Lou (12), Elión (10) en Anton (6) op een nostalgische en vaak universeel herkenbare manier vast. De kinderen staan meestal zonder (herkenbaar) gezicht op de foto en doen typische kinderdingen: knuffelen met hun ouders, bloemen plukken en vervolgens afgeleid raken, spelen met wasgoed. De foto’s zijn grotendeels analoog en soms zelfs een beetje korrelig.

Zomerdagboek is een rubriek waarin kunstenaars/fotografen die doorgaans los van elkaar werken, deze zomer elkaars samenzijn vastleggen. Deze week maken we een uitzondering en is het Zomerdagboek van één fotograaf.

Guarry woont samen met haar Argentijnse partner David Furman en hun kinderen in San Francisco, al is het gezin ook veel op reis.

De fotograaf werd geboren in een klein dorp in Frankrijk, waar haar vader een antiekzaak had. Hij restaureerde oude meubels en nam een foto van het eindresultaat met een polaroidcamera. Deze polaroidcamera maakte grote indruk op Guarry, die ermee mocht spelen tussen het werk van haar vader door. Twaalf jaar geleden kreeg ze haar eerste kind en begon ze foto’s van haar te maken. Ze deelde de foto’s op Instagram. Haar foto’s begonnen op te vallen en ze werd gevraagd om betaalde fotografieopdrachten te doen. ‘Het ging heel geleidelijk’, vertelt ze. ‘Juist omdat ik geen fotografieopleiding heb gedaan en het niet mijn ‘echte’ baan was, hoefde het technisch niet perfect te zijn. Dat probeer ik nu vast te houden in mijn werk: niet te veel bezig zijn met de techniek, maar pure momenten vastleggen.’

Totaal andere jeugd

Ze wil de jeugd van haar kinderen vastleggen omdat die zo anders is dan die van haarzelf in een dorp. Haar kinderen zijn alle drie in een ander werelddeel geboren, spreken drie talen en hebben nu al veel van de wereld gezien. ‘Het is ook een poging om hun jeugd te vangen en zo lang mogelijk vast te houden, want het gaat zo snel voorbij.’

De foto’s uit haar eigen jeugd zijn een inspiratie voor Guarry: ‘Je kunt zien dat de fotografen van toen, onze ouders, een foto wilden maken om het moment te onthouden. Foto’s waren niet bedoeld om te delen, maar om herinneringen vast te houden. Dat gevoel wil ik ook bereiken met mijn foto’s.’

De foto’s van haar kinderen zijn een combinatie van geposeerde foto’s en foto’s die Guarry spontaan neemt. ‘Ik heb altijd een of meerdere camera’s binnen handbereik.’ De foto's zijn een kwestie van teamwork met het hele gezin. Guarry, haar man en hun kinderen zijn inmiddels goed op elkaar ingespeeld. ‘Soms komen de kinderen naar me toe en zeggen ze: ‘Kijk mama, het licht is goed!’ en werken we samen. Maar ze hebben ook weleens helemaal geen zin om op de foto te gaan, wat ook frustrerend kan zijn’, vertelt Guarry. ‘Altijd als ik met volwassen modellen werk, ben ik verbaasd hoe makkelijk het is om ze te laten poseren. Maar die zijn erin getraind, terwijl ik mijn kinderen meer als zichzelf kan vastleggen.’