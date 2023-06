Fotograaf Bete van Meeuwen: ‘Als ik mensen vertel dat ik naar metal luister, kijken ze me vreemd aan’

Bete van Meeuwen. Beeld Jordi Huisman

Waar zijn we?

‘We zijn in Bar Pamela in Amsterdam. Het is een van de weinige plekken in de stad met een zwarte, queer én vrouwelijke (mede-)eigenaar. Ik kom er denk ik eens in de twee maanden, dan vier ik samen met vrienden verjaardagen.’ Lacht: ‘Maar als m’n vrienden naar het keldergedeelte gaan om te dansen bij de dj-booth, ben ik vrij snel weg. Ik heb lang als nachtfotograaf gewerkt, dus ben het nachtleven nu wel zat en hou niet meer van uitgaan.’

Wie? Bete van Meeuwen (29)

Waar? Bar Pamela in Amsterdam

Werkzaamheden? Bete is fotograaf en schrijver

Waarom heb je Bar Pamela uitgekozen?

‘Hier is alles kleurrijk en er valt zoveel te zien. Het interieur bestaat uit veel kleine details: kleurrijke beeldjes, kleine spelletjes en ook de wc op de benedenverdieping is ontzettend tof en fotogeniek. Er is daar roze licht, de muren zijn wit en hebben een geblokt patroon. Eigenlijk kom ik hier alleen in de avond, dan wordt de hele bar verlicht met verschillende kleuren licht. Dat is supersfeervol, want dan krijg je mooie schaduwen op de gasten. Er hangt hier ook een veilige sfeer, vind ik. Het is een plek waar je jezelf kunt zijn.’

Waarom is dat belangrijk voor je?

‘Er zijn weinig plekken in Amsterdam waar de eigenaar zwart én queer is. Bar Pamela heeft meerdere eigenaren, die zich vaak uitspreken tegen discriminatie en queerfobie. Dat trekt ook een specifiek soort mensen aan. Het is een plek waar je geen nare dingen meemaakt. En als dat wel zou gebeuren, wordt er ook daadwerkelijk iets aan gedaan.’

Op mijn plek is een wekelijkse rubriek in Volkskrant Magazine waarin de geïnterviewden, op een mooie locatie, vertellen over hun smaak en voorkeuren op het gebied van kleding, interieur en design.

Hoe verhoudt de plek zich tot jouw werk als fotograaf?

‘In mijn werk houd ik me bezig met vragen als: wie mag er zijn? Wie worden getoond in de media? De mensen die hier komen zijn vaak creatief en hebben cool haar of dragen uitgesproken kleding. Dan denk ik: ‘Jou zou ik wel willen fotograferen.’ Soms kom ik iemand van de bar even later tegen op Instagram en stuur ik een privéberichtje.’

Je hebt een tattoo met de tekst ‘emo’. Omschrijft dat ook jouw kledingstijl?

‘Ja. Bij de emo-scene hoort een kledingstijl. Als je dat googlet, krijg je waarschijnlijk een riem met studs, skinny jeans, Vans en bandshirts te zien. Dat draag ik ook allemaal nu. In het boek dat ik momenteel schrijf, omschrijf ik dat als ‘anti-cultuur, tegen de regels in’. Dat laat goed zien wie ik ben. Ik hou van tegen de regels ingaan en buiten de normen vallen. Ook in mijn kledingstijl. ’

Wat betekent emo zijn voor jou?

Denkt even na, dan: ‘Durven zijn wie je bent. Als ik mensen vertel dat ik naar metal luister, kijken ze me vreemd aan. Rock en punk zijn zo ontzettend ‘witgewassen’, terwijl ze eigenlijk vanuit de zwarte cultuur komen. Het is de omgekeerde wereld. Nu lijkt het alsof emo alleen voor witte, boze mannen is. Dat is natuurlijk niet zo.’

Tattoos

‘Toen ik 13 was, ging ik voor het eerst naar een Panic! at the disco-concert. Iedereen die daar was, had tattoos. Dat hoort bij die cultuur. Ik heb vorig jaar mijn eerste tattoo laten zetten, een anker en een hartje met prikkeldraad. Daarna ben ik helemaal losgegaan: nu heb ik er veertien en ik wil er sowieso nog meer.’

Nagels

‘Ik draag al twee jaar acrylnagels. Eén keer in de vijf weken laat ik mijn nagels bijwerken. ’

Kettingen

‘Ik heb altijd meer dan één ketting om, vaak draag ik er drie of vier tegelijk. Zoals deze ‘queer ketting’: ik wil laten zien dat queer zijn iets is waarop je trots mag zijn. Op deze manier draag ik het letterlijk op mijn lichaam.’

Schoenen

‘Deze platform-Vans vond ik toen ik een jaar of 15 was al heel cool. Maar vroeger mocht ik van m’n moeder niet alle schoenen dragen, omdat ze niet genoeg steun zouden bieden. Alles wat ik nu draag, zou ik toen ook hebben kunnen dragen. Mijn kledingstijl is dus niet veel veranderd.’

Bandshirts

‘Vorig jaar ben ik voor het eerst in mijn eentje naar een concert geweest. Daar heb ik dit shirt gekocht, van de band Alexisonfire. Ik draag sowieso veel bandshirts. Ik draag ook regelmatig mannenkleding, want ik vind dat kleding geen gender heeft. Iedereen moet van elke afdeling kleding kunnen kopen.’

Tweedehands

‘Bijna al mijn kleding is tweedehands, want de kledingindustrie is ontzettend vervuilend. Het meeste koop ik op Vinted. Als ik iets nieuws koop, doe ik dat met een reden. Zoals dit bandshirt, dat is een leuke herinnering.’