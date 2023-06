Feest, stress en (hooikoorts)tranen: het was het weekje wel voor Carolien Borgers

Carolien Borgers in haar woning in Amsterdam. Beeld Ivo van der Bent

Ze houdt haar hart vast voor de foto op rechts [dit nog even checken in print]. ‘Wordt vast een jankkiekje.’ Radiopresentator en podcastmaker Carolien Borgers (40) voelde het vanochtend al, tijdens het padellen. De druppels pléngden naar beneden. Zodra het pollenseizoen is geopend, ontstaat er in de samenleving onmiddellijk een tweedeling: enerzijds de hooikoortslozen, anderzijds de hooikoortslijders. Borgers schaart zich duidelijk onder die laatste groep.

Week uit is een rubriek in Volkskrant Magazine waarin (bekende) Nederlanders de balans opmaken van hun afgelopen week.

Al zit haar neus nét niet dicht genoeg om de geur van verschraald bier die momenteel in haar huis hangt te negeren. Ze vierde afgelopen weekend haar 40ste verjaardag met een festivalachtig feest waar de organisatie van Lowlands jaloers op zou zijn. ‘En nu is het alsof ik in een soort kroeg woon’, zegt ze. ‘Good old times.’

Verder bestond de week uit werken: er moet nog een hele aflevering voor haar nieuwe Linda-podcast Over Spel worden gemonteerd. Hallo perfectionisme, hallo innerlijke, zeer hard schreeuwende critici. ‘Ik heb wel stress’, beaamt ze, ‘want ik wil alle zestien mensen die ik heb gesproken, eer aandoen.’ Ze sprak vreemdgangers, bedrogenen, minnaars, en experts die verstand hebben van al het gedrag dat wij vertonen in de liefde. ‘Het monogame ideaal is de oorzaak van al dit leed’, zegt Borgers. ‘Als er meer gesproken zou worden over de aantrekking tot iemand anders, en dat dat niet meteen hoeft te betekenen dat de relatie niet goed zit – dan zou er veel minder overspel en verdriet zijn.’

Hand in eigen boezem: ze zit zelf keihard vast in haar eigen monogame denkwijze, of... Misschien gaat het wel dieper dan dat? Is het meer een gevoelswijze? ‘Maar je kunt je afvragen of dat nog standhoudt. Moeten we niet losser worden, met z’n allen?’

Stof tot nadenken, vindt Borgers. Door haar podcast. Die dus nog af moet. ‘Nu jij er weer over begint, hóór ik de deadline weer hijgen.’ De komende dagen geldt er een zelfhuisarrest. Monteren, terugluisteren, nog meer monteren. Even geen sociaal leven – enkel de biergeur ervan.