Ernst Daniël Smid: ‘Ik heb altijd het gevoel gehad dat mensen niet op mij zitten te wachten’

Zanger Ernst Daniël Smid.

Toen Ernst Daniël Smid (70) zijn zangstem kwijtraakte door de ziekte van Parkinson, waarmee hij in 2017 werd gediagnosticeerd, zocht hij zichzelf op op YouTube. Goh, dacht de opera- en musicalzanger, die onder anderen met Marco Bakker en Henk Poort furore maakte als De 3 Baritons, ik klink eigenlijk best goed. Waarom ben ik mijn hele zangcarrière dan toch zo onzeker geweest?

Het was een schrale troost voor de man die op dat moment vrijwel niets meer kon, en ‘rijp was voor het verpleeghuis’. Totdat afgelopen zomer een Deep Brain Stimulation-operatie, waarbij elektroden in zijn hersenen werden geplaatst, ervoor zorgde dat zijn lichamelijke ongemakken grotendeels verdwenen. En er tot zijn grote vreugde twee grote concerten werden ingepland in Afas Live, voor aanstaande Tweede Pinksterdag.

‘Het gaat nu een stuk beter met me’, vertelt Smid met Achterhoekse tongval in het huis van vriendin Jolanda in Nuenen, waar hij verblijft als hij niet op zijn eigen flatje in Winterswijk zit. ‘Het gaat op en af. Ik heb dagen waarop ik door mijn voet zak en moeilijk loop, en dagen waarop ik weer alles kan.’

Wat weet je nog van het moment dat je na je operatie uit narcose bijkwam?

‘Het eerste wat ik me herinner, is dat zij aan mijn bed zat.’ Hij wijst naar Jolanda, die zich klaarmaakt voor vertrek naar het ziekenhuis waar ze als administratief medewerker op de oogafdeling werkt. ‘En we hebben de kinderen gebeld, hè?’

Jolanda: ‘Ja, ik heb ze gefacetimed, zodat ze jou meteen konden zien.’

Ernst Daniël: ‘Mijn kinderen begonnen spontaan te huilen. ‘O pap, je hebt je stem weer terug, en je bent vrolijk!’, riepen ze. Voor die tijd had ik namelijk redelijk depressieve buien. Deze operatie heeft mijn leven gered hoor, absoluut. Veel mensen zijn er doodsbang voor omdat er in hun hersens wordt gepoerd, maar ik heb er nooit angst voor gehad. Erger dan het nu is kan het toch niet worden, dacht ik. Als ik erin blijf, is er ook niks aan de hand.’

Jolanda: ‘Het heeft mij ook verbaasd dat hij ineens zo vrolijk was na die operatie. Dat was geweldig. Maar ik ga er nu van tussen.’

Ernst Daniël: ‘Dag lieverd!’

Jolanda: ‘Dikke kus’. Ze geeft hem een kus op de mond. ‘Veel plezier en als jullie een boterham of een eitje willen, regel je het maar, hè?’

Ernst Daniël: ‘Is goed. Dank je schat!’

Je dochter Coosje vertelde dat de operatie wel riskant was omdat je spraak er ook van achteruit kon gaan. ‘Dan zou ik nooit meer met mijn vader kunnen praten’, zei ze. Was je daar zelf bang voor?

‘Nee. Ik zat zo diep met tremors en diepe... Hoe heet het ook alweer? Depressies, diepe depressies. Sorry, door de parkinson ben ik snel vergeten waarover ik aan het praten was. Ik blijf af en toe een beetje haken, maar ik vind mijn weg wel weer terug, hoor.’

Maar het was voor jou een alles-of-nietsgevoel?

‘Ja. Ik ging fysiek zo achteruit dat ik niet meer kon lopen, geen normaal gesprek meer kon voeren, mijn telefoon niet meer kon bedienen. Dan raak je zwaar in een isolement. Eerst heb ik hulp gezocht bij een psychiater, maar dat hielp niet. Daarna heb ik mijn zinnen gezet op DBS (Deep Brain Stimulation). Met mijn parkinsonvariant leef je nog zo’n zes jaar, dan ben je weg. Daar had ik weinig zin in. Ja dahaag, dacht ik, dan zie ik mijn kleinkinderen niet opgroeien. Dus toen heb ik me hard gemaakt voor die operatie. Dan krijg je allemaal testen, daar heb ik me gewoon doorheen gebluft door me beter voor te doen dan ik was, want eigenlijk was mijn conditie te slecht om voor de operatie in aanmerking te komen.’

Probeerde de psychiater je depressie te verhelpen door je de ziekte te laten accepteren?

‘Ja. Ik ben er twee of drie keer geweest, toen dacht ik: pff, hier schiet ik niks mee op. In fysiotherapie speciaal voor parkinsonpatiënten had ik ook helemaal geen zin. Zit je tussen al die mensen die ziek zijn. Ik wil daar helemaal niet mee worden geconfronteerd, dus ik heb mijn eigenwijze plan getrokken. En zie hoe ik er nu bij zit. Dat is zo’n verschil. Ik had ontzettend veel huilbuien, daar ben ik nu ook vanaf. Ik ben de laatste tijd juist moeilijk aan het huilen te krijgen. Ik kan alleen de Rrrrrrrr niet meer zeggen. Zeg jij eens het woord chirurg.’

Chirurg.

‘Ja, dat kan ik dus niet zeggen.’

Doe nog eens dan?

‘Chirurg. Chirurg.’

Dat klinkt toch prima? Of had je vroeger zo’n rollende r?

‘Ja! Chirurrrrg.’

Hij probeert het nog een aantal keer.

‘Ik kan mijn stem ook niet meer op mijn oude kracht krijgen.’ Zingt een uithaal: ‘HAAAAH, hoor je? Mijn ademsteun is minder. Dat is een vervelende bijkomstigheid. Maar goed, ik ga in Afas Live twee concerten geven en het beste van mezelf geven. Het zware operawerk kan ik niet meer, maar ik kan wel musicaldingen zingen en wat licht operettewerk.’ Zingend: Adieu, mein kleiner Gardeoffizier, adieu. Adieu und vergiss mich nicht, und vergiss mich nicht.’

Waarom wil je die concerten graag geven?

‘Bij een concert zong ik een duet met Marco Bakker. Hij begon met: To all the girls we loved before. En op een gegeven moment kom ik op. Nou, dat hele publiek ging uit zijn dak. Jezus, dacht ik, ze zijn me dus niet vergeten! Regisseur Maurice Luttikhuis zei dat hij dit ook nog nooit had meegemaakt en vroeg of ik het aandurfde om Afas Live te doen. ‘Als alles goed geregeld is, wil ik het wel proberen’, zei ik.’

Hebben oud-collega’s zoals Marco Bakker ook aan je ziekenhuisbed gestaan?

‘Nee, niemand. Je ligt er ontzettend gauw naast. Het is gauw afgelopen met...’

Hij zoekt naar de juiste woorden.

Dan: ‘Maar het ligt ook een beetje aan jezelf, hè? Sinds mijn ziekte heb ik het gevoel: ik doe er niet meer toe. Dat weerhoudt me ervan vrienden op te zoeken. Ik kan zelf ook het initiatief nemen, maar ik begrijp dat ze liever niet met me bellen omdat ze niet weten wat ze moeten zeggen. Hoe gaat het met je? Ja, natuurlijk gaat het niet goed met me, als je het in absolute zin bekijkt. Het nadeel van parkinson is dat het ongeneeslijk is, ondanks de operatie blijft het een ontluisterende ziekte die steeds meer mogelijkheden van je afpakt.’

Heb je het idee dat je door de operatie weer een beetje de man bent geworden die je was? Of ben je een nieuwe man geworden?

‘Ik ben een nieuwe man geworden. De depressiviteit waarmee ik zo lang kampte, is weg.’

Je dochter Lieneke vertelde dat je al lang voor je ziekte zwaarmoedig kon zijn.

‘O ja. Tien jaar geleden verloor ik mijn vrouw Roos, met wie ik 25 jaar samen was, aan alvleesklierkanker. Ik raak nooit uitgesproken over hoe vreselijk zij heeft moeten lijden, dat was on-ge-loof-lijk. Dus het is niet zo gek dat ik zwaarmoedig werd. In een keer werd me het allerliefste afgepakt wat ik ooit in de wereld had, behalve mijn kinderen dan. Zij was de liefde van mijn leven. En toen ik mijn leven eindelijk weer een beetje op de rit had en een nieuwe relatie kreeg, kreeg ik de diagnose parkinson en stond ik alleen langs de snelweg te janken. Dit is het begin van het einde, dacht ik. Catastrofistisch denken, noemde de dokter dat. ‘Je hebt een milde vorm van parkinson’, zei hij, ‘het duurt nog jaren voordat het ernstiger wordt.’ Nou, dat ging heel snel, voor een lichte vorm. In vijf jaar tijd was ik mijn vermogen kwijt om te communiceren.’

Kreeg je die diagnose in je eentje?

‘Ja. Mijn toenmalige vriendin had geen tijd, die was ergens mee bezig. Een jaar later ging die relatie kapot, maar daar wil ik het verder niet over hebben. En toen leerde ik in 2018 Jolanda kennen via een gemeenschappelijke kennis. Via Facebook maakten we contact en werden we nieuwsgierig naar elkaar. Het klikte meteen. Dezelfde middag heb ik haar verteld dat ik parkinson heb. Sindsdien zijn we dikke vrienden. Het is fijn om haar te hebben, ze zorgt goed voor me. Het is alleen vervelend om zo weinig terug te kunnen geven.’

Toen ik je vroeg om een aantal dierbaren die ik kon bellen ter voorbereiding op dit gesprek, stond zij als ‘mijn partner Jolanda’ op je lijstje. Zij vertelde dat jij in het begin wel op een liefdesrelatie met haar had gehoopt, maar dat het wat haar betreft door jullie grote verschil in fysieke conditie niet gelijkwaardig genoeg is voor een liefdesrelatie.

‘Ja, door mijn ziekte en de tabletten die ik slik, heb ik een lager libido. Dus dat deel van een relatie kan ik moeilijk invullen, en zij is nog een jonge blom. Ze is pas 57 of 58, staat nog vol in het leven, en is een aantrekkelijke vrouw om te zien, dus zij had natuurlijk op een liefdesrelatie met totale invulling gehoopt. Maar mijn seksdrift is helaas op een spaarvlammetje komen staan. Het is een taboe om erover te praten, maar mij maakt het geen reet uit, het hoort bij mijn ziekte. Vroeger had ik nergens last van. Ik heb genoeg gevreeën om te weten hoe het moet, haha.’

Kan viagra je niet helpen?

‘Dat weet ik niet. Binnenkort heb ik weer een afspraak met mijn arts, dan ga ik eens vragen wat het met je hart doet. Want ik heb niet alleen parkinson, ik heb ook drie keer een hartinfarct gehad, dus mijn hart is een teer instrument geworden. En om nou een hartaanval te riskeren voor die ene wip, ik weet niet of dat het waard is. Wil je nog koffie?’

Is het nieuw dat je dingen als koffiezetten weer kunt?

Terwijl hij naar de keuken loopt: ‘Ja, maar ik sleep nog wel een beetje met mijn been, vandaar dat je de zolen van mijn schoenen hoort piepen als ik loop. Ja, je betreedt ineens een terrein dat je nog niet had ontdekt, namelijk dat van de gehandicapte.’

‘Mijn vader is een man die maar moeilijk alleen kan zijn’, vertelde je dochter Coosje. ‘Hij voelt zich snel eenzaam.’ Kun je dankzij de operatie nu beter alleen zijn?

‘Ik heb nog weleens eenzame buien, hoor. Vooral ’s avonds op de wc. Op het toilet kom ik altijd op de donkerste gedachten. Als ik nu doodga, vinden ze me pas dágen later op de wc, denk ik dan. De laatste keer dat ik mijn vrouw naar de wc heb gedragen en ehm... Wat wilde ik nou vertellen? Over mijn vrouw, hè?’

De laatste keer dat je haar...

‘O ja, de laatste keer dat ik haar naar het toilet hielp, zal ik ook nooit vergeten. We kwamen langs een spiegel en toen zag ze zichzelf. Daar schrok ze zo van. Ze was verschrikkelijk mager, helemaal opgevreten door de kanker. Toen ze tien minuten op de wc zat, vroeg ik: ‘Gaat het schatje?’ en reageerde ze heel boos: ‘Heb ik nou nergens privacy!’, riep ze. Ik heb altijd het gevoel gehad dat haar levensvreugde toen met het doortrekken van de wc is weggespoeld. Niet lang daarna is ze op haar 47ste overleden.

‘Het was een enorm sterke vrouw, beeldschoon, maar ja, er is niks aan te doen. Je moet verder. Maar voordat je tot het besef komt dat je door móét, ben je tien jaar verder. Sommige mensen zijn er sneller in. Ik heb vrienden die weduwnaar zijn geworden en die na een half jaar al een andere vrouw hadden. Ik heb de eerste anderhalf jaar beneden op de bank geslapen omdat ik niet boven in ons bed durfde te liggen.’

Na een stilte: ‘Dat is een trauma in mijn leven geweest. Dat is nog erger dan je ouders verliezen.’

‘Op de dag dat mijn moeder stierf is mijn vader ook gestorven’, zei Coosje.

‘Ja, dat was ook zo. Ik had er eigenlijk moeten zijn voor mijn kinderen met hun verdriet. Maar ja, typisch narcistische zanger.’

Ja?

‘Ja.’

Weer een stilte.

‘Ik leunde heel erg op mijn oudste dochter en mijn zoon, uit mijn eerste huwelijk. Mijn dochter Coosje, uit mijn tweede huwelijk met Roos, heeft de dood van haar moeder tot op de dag van vandaag ook niet verwerkt. Ze is zangeres (ze haalde de kwartfinale van The Voice, red.) en heeft prachtig mooie liedjes geschreven over haar moeder, maar ze is nu zelf moeder van een 8 maanden oude zoon, en heeft die nooit aan haar eigen moeder kunnen laten zien. Dat hakt er in. En ik denk dat ik wel in gebreke ben gebleven in het steunen van haar toen haar moeder overleed.’

Toen ik haar sprak, werd ze één keer emotioneel. Dat was op het moment dat ze zei: ‘Hij was hulpeloos, kon niet voor zichzelf zorgen. Daardoor kan ik niet meer tegen hem opkijken.’

‘Ja, dat is heel verdrietig... De kracht die je uitstraalt en het alles onder controle hebben, was ineens compleet verdwenen. Die stoere man bestaat niet meer als ik alleen ben. Zonder iemand naast me heeft mijn leven geen zin. Maar omdat ik zelf nooit diepgaande gesprekken met mijn vader heb gevoerd, dacht ik dat het goed was om dat bij mijn kinderen wel te doen. Ik besefte alleen niet hoeveel zorgen ik mijn kinderen daarmee gaf. Dus dat was ook weer een narcistisch gebeuren.

‘Ik voelde me zo hulpeloos dat ik er een einde aan wilde maken. Maar hoe?, vroeg ik me af. Moet ik naar België, omdat je daar makkelijker aan wapens kunt komen, en mezelf voor mijn kop schieten? Maar ja, dan vindt je kind je met je hersens op je schoot. Uiteindelijk besloot ik: ik neem gewoon mijn harttabletten niet meer. Een jaar of drie heb ik die niet meer genomen.

‘Ik was emotioneel incontinent in die tijd, kon om de meest belachelijke dingen als een klein kind janken. In die toestand heeft mijn oudste dochter Lieneke me ook vaak getroffen. Dan zat ik in mijn auto voor haar huis te janken. Ik was ook compleet afhankelijk van Roos. Ik studeerde en trad op, voor de rest regelde zij alles. Mijn belastingen, mijn administratie, mijn agenda. Met als gevolg dat toen zij dood was, ik vier jaar lang helemaal niks aan mijn administratie heb gedaan en uiteindelijk mijn huis moest verkopen om aan mijn belastingschuld te kunnen voldoen.’

Hoe komt het dat je zo moeilijk alleen kunt zijn?

‘Misschien doordat ik de eerste acht jaar van mijn leven geregeld naar het ziekenhuis moest voor tracheotomie vanwege pseudokroep, dan kreeg ik geen adem meer. Op de kinderafdeling van het ziekenhuis werkten nonnen, die losse handjes hadden. Als je niet kon slapen, kreeg je – BAM – een tik. De penicillinespuiten in mijn bil zetten ze zo hardhandig dat het vreselijk zeer deed. Aan alle kanten werd ik geplaagd en gepijnigd, en nooit waren mijn ouders erbij. Misschien dat de eenzaamheid die ik toen heb gevoeld in me is gaan zitten.’

Je broer Marcel vertelde dat je in een gezin van negen kinderen al niet zoveel aandacht krijgt, maar dat jij ook nog een beetje tussen wal en schip viel tussen het groepje oude en het groepje jonge kinderen. Volgens hem heb je daaraan een onvervulbare behoefte aan bevestiging overgehouden.

‘Ja, ik heb altijd het gevoel gehad dat mensen niet op mij zitten te wachten. Ik wilde maar één ding, een schouderklopje van mijn vader. Ik hunkerde ernaar dat hij tegen me zou zeggen dat hij trots op me was, maar dat heeft hij nooit gedaan. Toch vind ik het kinderachtig om hier nog altijd mee te zitten. Kom op man, denk ik dan. Je bent al vijf jaar ouder dan je vader is geworden, richt je liever op je kinderen en kleinkinderen. Geef hún erkenning. Dus daar ben ik de laatste tijd druk mee, ik probeer in te halen wat ik heb laten liggen.’

In de film Smelt die is gemaakt over je parkinson, vertel je: ‘Mijn vader zei nooit eens: goed gedaan, jongen. Een ding wist ik zeker: die fout zou ik nooit maken. En toch is dat precies wat mijn kinderen mij nu verwijten.’

‘Ja, op belangrijke momenten in het leven van mijn kinderen ben ik er vaak niet geweest. Omdat ik een concerttour had, in een opera moest zingen of omdat ik een schnabbeltje had. Mijn werk en zucht naar erkenning als zanger gingen voor alles. De kinderen hebben er nooit een probleem van gemaakt, totdat mijn zoon Geert zich een keer versprak. ‘Als kind hebben we er soms best van gebaald dat je voor een klus naar de Efteling moest, en dan Coosje meenam in plaats van ons’, zei hij. Zie je wel, dacht ik, heb ik godverdomme toch dezelfde fout gemaakt door ze niet allemaal genoeg te zien.

‘Maar ik had aan de ene kant twee kinderen uit mijn huwelijk met Regien, en aan de andere kant een dochter uit mijn huwelijk met Roos en tijdens die relatie nam mijn carrière ineens een enorme vlucht. Regien heeft dat eigenlijk mogelijk gemaakt, zij werkte en bracht het geld binnen zodat ik kon studeren en me op mijn muziekcarrière kon richten. Dus het is van een ontzettende hufterigheid dat toen het eindelijk van de grond kwam, ik aan mezelf heb gedacht. Maar ik was zó waanzinnig verliefd op Roos. Zij danste achter me in de voorstelling en ik kon geen weerstand aan haar bieden, niks. Bij nader inzien vind ik dat zo laf van mezelf. Zoals dat vaak bij kerels gaat. Ze hebben een ander nodig om van hun vrouw af te komen. Vrouwen zijn daarin een stuk sterker. Jolanda is ook zo veel sterker dan ik. Ik zou een urenlange lofzang op haar kunnen houden.’

Ben je stiekem ook wel verliefd op Jolanda geweest?

‘Ja... Maar parkinson is ook: berusten. Inzien dat sommige dingen niet meer kunnen, kijken naar wat je wel kunt. Ik bedoel, ik kan moeilijk vrijen, maar wel strelen en zoenen. Alleen moet er natuurlijk wel aan beide kanten hetzelfde gevoel zijn, en dat is er niet omdat zij een ongelijkheid voelt.’

Kun je die verliefdheid dan goed uitschakelen?

‘Nou... Nou n…. nou af en toe wel. En af en toe ook niet. Ik voel me soms wel schuldig dat ik zoveel zorg nodig heb. Ik heb altijd een groot hart gehad, maar ik kan zo weinig geven. Jolanda blijft gelukkig het mooie in mij zien. Je kunt het wel, je kunt het wel, zegt ze steeds.’

Volgens haar vond je het verliezen van je zangstem uiteindelijk het pijnlijkst aan het hebben van parkinson.

‘Ja. Mijn hele identiteit ligt gebakken in mijn stem. Toen ik moeilijker functioneerde, kreeg ik meteen geen aanvragen meer. Niemand zei: ‘Smid, kom je nog wat zingen bij ons?’ Nee. Je bent gelijk afgeserveerd. Ze zeggen altijd dat het lonely aan de top is, maar het is vooral lonely down the slope. Als de ziekte je langzaam sloopt, verlaten de mensen het zinkende schip. En dat kan ik ook begrijpen.

‘Het gekke is dat ik altijd een minderwaardigheidscomplex heb gehad, maar nu ik terugkijk, zie ik dat het toch een heel goede carrière is geweest. Ik had altijd het gevoel dat ik net niet goed genoeg was, net iets tekortkwam, niet erudiet genoeg was. Terwijl, ik heb gezongen met de groten der aarde, dat moet toch wat betekenen? En als je acht seizoenen Una Voce Particolare op televisie mag presenteren, dan heb je toch ook iets goed gedaan? En ik heb voor het Koninklijk Huis cantates gezongen, Beatrix en Claus zaten op de tweede rij. Naderhand gingen we koffiedrinken en zei koningin Beatrix: ‘Meneer Smid, ik zie al uw tv-programma’s’. Dat zegt dan toch wat? Lieder eines fahrenden Gesellen, van Gustav Mahler, heb ik ook zo fucking mooi gezongen. Toen ik dat terugzag op YouTube dacht ik: zo Smid, je kunt het toch wel.

Na een stilte: ‘Vanaf de top van de Olympus ben ik aan de afdaling begonnen, maar nu is er onderweg een plateautje – het concert op Tweede Pinksterdag – waar ik heel eventjes kan opladen. En dan gaan we weer verder. Ik hoop alleen dat de afdaling daarna niet te steil wordt, dat het langzaam gaat, zodat ik er geestelijk mee kan omgaan.’

De telefoon gaat, Smid zet hem op de speaker.

‘Hi met Nico, goedemiddag.’

Smid: ‘Goedemiddag.’

Nico: ‘Ik heb net een meeting gehad. Het idiote is, je hebt veel publiciteit gehad de afgelopen weken, maar de kaartverkoop blijft ernstig achter.’

Smid: ‘Ja.’

Nico: ‘Daar maken ze zich zorgen over. Dus nu hebben we besloten om het hele verhaal door te schuiven naar het eind van het jaar. Want het is ook doodzonde om...’

Smid onderbreekt: ‘Ja maar kijk, 120 euro voor een kaartje is een beetje veel geld, hè.’

Nico: ‘Nee, dus eh... zeg maar, want ze hebben ook gekeken van: ja, hoe kan het nou dat, dat de kaartverkoop achterblijft als je gewoon goede pr hebt en een goed verhaal. Er is gewoon geen duidelijke reden voor. Je hebt namelijk wel alle mooie partijen bij elkaar. Omroep Max wil de registratie uitzenden, en dan is het zonde als dat dan niet kan van een succesvol concert. Dus we gaan het nu even opnieuw bekijken.’

Smid: ‘Is goed.’

Nico: ‘Maar ik vond het wel even goed dat jij dat ook weet.’

Smid: ‘Is goed.’

Nico: ‘Lucht het op ook? Ergens?’

Smid: ‘Ja, misschien wel.’

Nico: ‘Nou byebye, wordt vervolgd.’

Ging dit over Afas Live?

‘Ja. De kaartverkoop valt tegen. Maar dat had ik van tevoren al gezegd, ik zei: Afas is veel te groot. In een gewoon theater is het misschien net zo leuk.’

Je reageerde er heel gelaten op.

Hij slaakt een diepe zucht. ‘Ik heb van tevoren gezegd: de mensen rondom me maken mij groter dan ik ben.’

Lange stilte. Alle energie lijkt ineens uit hem verdwenen.

Raakt dit aan je gevoel dat mensen niet op je zitten te wachten?

‘Ja. En dat begrijp ik ook.’

Terwijl, dat hoeft het niet te zijn natuurlijk.

‘Dat is het wel. Jawel, tuurlijk wel. De laatste tijd is er veel Ernst Daniël Smid in het nieuws, en de mensen hebben zoiets van: nou weten we het wel.’

Het kan toch ook te duur zijn en beter tot zijn recht komen in de intimiteit van een theater?

‘Het is veel te duur. Plaatsen van 119 euro, plaatsen van 97 euro, dat betaal je voor Michelle Obama, maar niet voor mij. Ze hebben zichzelf mateloos overschat en ze hebben mijn impact op het publiek ook overschat. Ze gaan geen 120 euro betalen voor een gehandicapte die staat te zingen.’ (De prijzen van de kaartjes zijn inmiddels aangepast, red.)

Een stilte. ‘Nu ga je merken dat ik moe word, hè?’

Ja. Laatste vraag dan: ben je bij uitstel ook bang voor afstel, omdat je het tegen die tijd fysiek misschien niet meer redt?

‘Daar ben ik niet bang voor. Als het wordt afgesteld is het vanuit gebrek aan aandacht, en dat bevestigt alleen maar mijn gevoel dat mensen niet meer op mij zitten te wachten. Ik heb ook niet echt een eigen publiek, zoals Rob de Nijs. Zijn laatste concert in Ziggo Dome was compleet uitverkocht, daar kan tienduizend man in. En bij mij krijgen we de Afas niet eens vol, dus dat geeft de verhoudingen wel weer.

‘Ja, nou ja. Zal ik je naar de busremise brengen?’

Onderweg in de auto: ‘Gelukkig heb ik de smoes van mijn ziekte. Stel je voor dat je helemaal gezond bent en ze komen dan niet, dat is nog harder.’

Daarna neemt hij afscheid en keert met zijn auto om. Terug naar het huis van Jolanda.

