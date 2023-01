Er was nog genoeg te lachen geweest sinds Carlijns dood maar nooit meer ging het zo, niet met dat gierende

Terwijl haar kinderen zwemles hebben, draaft Eva over de loopband in de sportschool, lachend om wat was, boos om wat ze kwijt is.

Om de drie kwartier die mijn kinderen op zaterdag in het zwembad liggen niet te verlummelen met het kijken naar stomme filmpjes en steeds dieper beleden gevoelens van zinloosheid – de zwemschool is gevestigd op een industrieterrein, een plek die in januari nog desolater aanvoelt dan in de rest van het jaar – had ik me aangemeld bij de goedkope sportschool die erboven zat.

Goeie zet, wist ik meteen. In plaats van achter het stuur van een koude auto zitten wachten tot ik weer verder kon met mijn leven, viel ik het leven nu zelf aan, want zo voelt het wanneer je vanuit het niets drie kwartier hebt waarin niemand een beroep op je doet. En met niemand bedoel ik ook echt helemaal niemand, want ik kijk nog wel naar leuke gozers in een korte boks, maar ze kijken niet meer terug, heb ik gemerkt.

En zo kwam het dat ik op de bovenste verdieping van de sportschool met 8 kilometer per uur over een loopband draafde, ondertussen uitkijkend op het leven beneden, een dorpsleven – man met hond, een vijver, een blok van driehonderd formicahuizen. Daarachter de vaart en weer dáárachter – verdomd, de kerktoren van Assendelft, de kerktoren van Carlijn. De kerk waar we als pubers honderd keer langs waren gefietst, en waar we Carlijn vier jaar geleden op Bachs Wir setzen uns mit tränen nieder hadden uitgezwaaid. Haar graf had ik sindsdien amper bezocht. Het deed me niet veel, de steen, de naam, de bloemen. Liever hield ik de mensen om haar heen in leven. Koffiedrinken met haar moeder, taaldingetjes appen met haar vader, eten met vriendinnen, vrouwen die haar naam even vaak noemen als ik. En soms kwam ze zelf ineens voorbij, in gezichten, in uitdrukkingen, of uitgerekend in stomme filmpjes die je kijkt wanneer je zit te wachten tot je kinderen klaar zijn met zwemmen. Er was er een waarin twee volwassen mannen op het terras van een Amerikaans fastfoodrestaurant zó hard met elkaar moeten lachen dat er eentje dwars door zijn stoel zakt, waarna het lachen vanaf de grond gewoon verdergaat, een grote zooi om hen heen.

Luister vriendin, dat filmpje deed me zowat de das om.

Jij en ik, van de kroeg in Uitgeest tot het weekendje weg in Maastricht tot aan de keukentafel in Haarlem, elkaar op de arm beukend, met onze benen trappend en dan jij met die uithaal, die gier, de ogen dicht, waardoor ik nog gekker ging doen – ik wist wel dat sommigen het irritant vonden maar het kon me niet schelen, alles voor die lach.

Er was nog genoeg te lachen geweest sinds Carlijns dood maar nooit meer ging het zo, niet met dat gierende, dat geëxalteerde, en dat filmpje bracht het terug en deed me de das om. Lachen om wat ik zag, woede om wat ik kwijt was. En nu stond ik hier op een loopband in een non-descripte gymzaal en keek ik over Assendelft heen, het water, de huizen, de bomen en de daken, een verlaten nest, een kringelende rookpluim, en zag ik de kerktoren, hoog boven alles uit, waar troostende woorden langs omlaag tuimelden, langs licht en schaduw richting koor, richting kerkhof, waar mijn vriendin ligt, op steenworp afstand van haar ouderlijk huis, in koude maar warme grond.

Even later kwam ik terug bij de zwemles. Te laat, mijn kinderen stonden al een hele minuut te bibberen op de kant en dat was mijn schuld. Ik wilde zeggen dat ik een vriendin was tegengekomen maar bedacht me op tijd, zo’n weemoedig mens als moeder, je moet er niet aan denken.