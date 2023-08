Er gaat wél iets boven Groningen: ons ‘zesde’ Waddeneiland Borkum, vol kuurhotels en vakantievilla’s

Zicht vanuit de Nieuwe Vuurtoren op het hotelfront en de Noordzee. Beeld Maarten Delobel

Het eiland behoort tot Duitsland, maar ligt boven Groningen, is bereikbaar per veerboot vanuit Eemshaven en wordt veel bezocht door Nederlanders. Borkum wordt ook wel ons zesde Waddeneiland genoemd. Hier vind je zon, zee en zand, net als op de andere vijf, en ook hier zijn vuurtorens en natuur de voornaamste bezienswaardigheden. Er zijn ook verschillen: zo is Borkum een officieel Seeheilbad vol zwierige kuurhotels en zomervilla’s. Ook heeft de hoofdplaats stadsrechten, al is het eiland kleiner dan Schiermonnikoog en telt het nog geen vijfduizend inwoners.

Waar Borkum

Wat Erfgoed

Hoe Wandelen

Afstand 5 kilometer

Duur 3 uur

De trein van de haven van Borkum naar het centrum. Beeld Maarten Delobel

1. Start: Borkumer Kleinbahn

Ooit waren het er dubbel zoveel, nu beschikken nog acht Duitse eilanden over een eigen spoorweg. De oudste Inselbahn is in bedrijf sinds 1879, hij is 7,5 kilometer lang en loopt van de veerhaven naar de hoofdplaats. Voor de meeste bezoekers is het nostalgische treintje de eerste kennismaking met het eiland. Nadat de spoorlijn was aangelegd voor het vervoer van bouwmaterialen voor de Nieuwe Vuurtoren, ontdekte men dat hij ook nuttig was voor het transport van toeristen. De treinreis van twintig minuten is inbegrepen bij de prijs van je bootticket.

2. Bahnhofshotel

De eilanders leefden van de walvisvangst, totdat het toerisme opkwam. In de 19de eeuw waren het nog geen Hollanders, maar de gegoede inwoners van Emden die kwamen. Aanvankelijk mondjesmaat en alleen in de zomer, maar dat veranderde snel. Naast de eindhalte van de eilandspoorlijn verrees in 1888 een stationsgebouw met het Bahnhofshotel, het eerste logement dat het hele jaar door open bleef. Later kwamen er appartementen in, maar na een renovatie werd het in 1998 heropend, nu als Inselhotel Vier Jahreszeiten, met vier sterren, een restaurant, een spa en 65 kamers.

Ommetje is een zomerrubriek van Volkskrant Magazine met routes om door Nederland te wandelen, fietsen of varen.

Op de voorgrond een gebouw uit 1883 waarin een apotheek gevestigd zit. Op de achtergrond het raadhuis uit 1910. Beeld Maarten Delobel

3. Rathaus

In de 19de eeuw schoten kuurhuizen, badhallen, hotels, pensions en zomervilla’s als paddestoelen uit de grond, het ene nog zwieriger dan het andere. Vele doorstonden de tand des tijds niet en werden mettertijd vervangen door iets nieuwers, maar niet altijd mooiers. Op deze plek maakte een luchtig wit Gemeinde- und Badebüreau in 1910 plaats voor een pompeus raadhuis in protserige baksteengotiek. Aan de Nordsee-Apotheke ertegenover is daarentegen sinds 1883 niet veranderd. Het assortiment is afgestemd op de kuur- en badgasten, met zonnebrandmiddel, lippenbalsem en het eilandparfum Pyrola.

4. Köhler’s Dorfhotel

Köhler’s Kraftwerk, zo werd het Dorfhotel ook wel genoemd. Het oudste hotel van het eiland, sedert 1859, was ook het eerste met elektriciteit – een ongekende luxe voor die tijd. Het hotel werd in de jaren zestig verbouwd tot een vakantiehuis voor gezinnen, alleenstaanden en senioren, geëxploiteerd door de evangelische kerkkring uit Lüdenscheid in het Sauerland, met als motto: ‘Gott zur Ehre, den Menschen zur Freude’. Haus Alter Leuchtturm, zoals het nu heet, staat pal naast een kerktoren uit 1576 die later fungeerde als vuurtoren.

Het Heimatmuseum met het potvisskelet. Beeld Maarten Delobel

5. Heimatmuseum

Een dijkhuis met een trits bijgebouwen is volgestouwd met een 15 meter lang potvisskelet, een potvispenis op sterk water, kamertjes vol wandklokken, modelschepen en grafstenen, plus kabinetten vol hotelserviezen, pijpenkoppen en opgezette zeehonden – het Heimatmuseum van Borkum is precies wat je je bij een eilandmuseum voorstelt. De norse kassadame heeft even nodig om op te kijken van haar Borkumer Zeitung om de spaarzame bezoekers een prijzig entreekaartje te verkopen. Naast alle eilandparafernalia is er ook aandacht voor de walvisvaart van weleer en de opkomst van het toerisme.

Het Südstrand met op de achtergrond de zeehondenzandbank. Beeld Maarten Delobel

6. Südstrand

Voordat de haven bestond, meerde de stoomboot aan bij een steiger op het Zuiderstrand. Rond de vorige eeuwwisseling was dit het Familienbadestrand, oftewel het strand voor gezinnen. Men plonsde toentertijd niet zomaar in zee; zonnebaden was überhaupt niet aan de orde. Een bad in zee nemen deed men voor de gezondheid, omkleden gebeurde in badtenten, en de stranden waren gesegregeerd. Verderop richting het huidige hoofdstrand was het Damenbadestrand, daarachter een neutraal strand en het noordelijkst lag het Herrenbadestrand. Anno nu zijn er op Borkum mensenstranden, hondenstranden en een zeehondenzandbank.

Hotel Upstalsboom. Beeld Maarten Delobel

7. Strandstraße

Hij kronkelt om de Nieuwe Vuurtoren heen en loopt dan loodrecht naar zee; de Strandstraße was en is de voornaamste toegangsweg tot het hoofdstrand. De kleinschalige pensions, zomerhuizen, winkels en cafés van vroeger zijn vervangen door nieuwbouwpanden met hotels, een kebabzaak, een ijssalon en een supermarkt. Aan de voet van de Nieuwe Vuurtoren zijn de hotels Rote Erde en Upstalsboom daarentegen niets veranderd – met een beetje verbeelding zie je toch nog heren in jacquet en dames in hoepelrokken naar het strand flaneren.

8. Kuurhuizen

Borkum prijst zichzelf aan als een Nordseeinsel im Hochseeklima; de zeelucht hier is schoon en goed voor mensen met huid- of luchtwegaandoeningen. In 1850 werd het eiland van overheidswege erkend als Seeheilbad. Een aanzienlijk deel van de bezoekers op Borkum bestaat uit kuurgasten; zij vinden onderdak in klinieken die tezamen beschikken over duizend bedden. De grootste twee staan hier naast elkaar. Voor de Nordseeklinik en de Fachklinikum werden een hotel, een sanatorium en een strandvilla in zwierige Bäderarchitektur gesloopt. Wonder boven wonder bleven het Nordsee-Hotel (1897) en Hotel Ostfriesenhof (1892) wel gespaard.

De muziekkoepel waar in de zomer driemaal daags een optreden plaats vind. Beeld Maarten Delobel

9. Muziekkoepel

In 1850 trok Borkum 252 bezoekers, in 1910 waren het er 26.381. Dankzij het geld dat al die kuur- en badgasten binnenbrachten, kon de promenade flink worden verfraaid. Tussen de hotels, sanatoria en villa’s enerzijds en het strand en de zee anderzijds kwam een zogeheten Wandelhalle, waar men zowel binnen als buiten aangenaam kon verpozen, met op het dak een flaneerpad met zeezicht en ervoor een plein met een muziekpaviljoen. In de wandelhal vind je nu restaurants met terrassen en in het muziekpaviljoen is ’s zomers driemaal daags een optreden.

Hotels aan het strand. Beeld Maarten Delobel

10. Einde: Hotelfront

Hoe fraai het hotelfront van Borkum er ooit uitzag, is te zien aan de noordkant van het hoofdstrand. Naast Köhler’s Strandhotel, nu opgeslokt door de Fachklinikum, werd in 1892 Hotel Victoria gebouwd. Dat stond vrij op de hoek van de Kaiserstraße (nu Jann-Berghaus-Straße) en de Viktoriastraße, totdat het werd uitgebreid met de Villa Victoria. Daar weer naast verrees in 1900 Strandhotel Hohenzollern. Die laatste fungeert nog als hotel, Victoria is nu een gasthuis van de Christlicher Verein Junger Menschen, de Duitse tak van de YMCA.