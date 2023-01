Emile van der Staak, chef van het alom geprezen groenterestaurant De Nieuwe Winkel: ‘Tja, ik ben gewoon best wel activistisch’

Restaurant De Nieuwe Winkel in Nijmegen werkt volledig plantaardig (‘vegan is het verboden woord’), won vorig jaar ongeveer alle gastronomische prijzen die er zijn, en zit tot in de zomer vol. Chef-eigenaar Emile van der Staak experimenteert onverschrokken voort met zijn doorwrochte groentebereidingen. ‘Voor mij als mens doet de status helemaal niks.’

In de luwte voor het diner, tussen het personeelseten en het aansteken van de kaarsen in, spreekt de chef-eigenaar van restaurant De Nieuwe Winkel zijn personeel kort toe. Alle bijzonderheden van de aanstaande avond passeren de revue: een echtpaar dat hier is getrouwd komt het eerste jubileum vieren, iemand eet geen paddestoelen, iemand anders geen gluten.

De bediening wordt aangespoord de beschrijvingen van de bewerkelijke gerechten niet te lang uit te spinnen. ‘Ik wil dit benadrukken, mensen’, zegt de chef, die (zeker voor een chef) een opvallend zachte stem heeft, en die als hij iets wil benadrukken zijn volume nog verlaagt. ‘Luister naar de gasten, maak oprecht contact aan tafel, maar houd het kórt. We willen ze niet overvoeren met ingewikkelde informatie, smaken en bereidingen moeten voor zichzelf spreken.’ Gastheer Tsjip van Scherpenberg, een Kapitein Roodbaard-achtig schelmentype in een ribfluwelen pak, steekt zijn hand op. ‘Maar de boter dan, Emile?’, vraagt hij. ‘Hoe noemen we de nieuwe boter?’ ‘O ja,’ zegt de chef. ‘De nieuwe boter.’

Volop tumult

Emile van der Staak (46), zo heet hij, is een man met een (zeker gezien zijn naam en functie) bijna overdreven boomachtige energie. Hij is erg lang en aanstekelijk rustig. Het tumult om hem heen lijkt hij voortdurend met een welwillende, licht-geamuseerde distantie gade te slaan, als een kastanjeboom op een druk plein die, onafhankelijk van wat daar verder allemaal plaatsvindt, gewoon elk jaar in alle richtingen een stukje verder groeit.

Tumult was er volop, het afgelopen jaar. In de Michelingids werd zijn restaurant in het centrum van Nijmegen gewaardeerd met een tweede ster, plus een zogeheten ‘groene ster’ voor de voorbeeldig duurzame werkwijze. Op het Gastronomic Forum in Barcelona werd De Nieuwe Winkel in november door de We’re Smart Green Guide uitgeroepen tot het beste groenterestaurant ter wereld. Het bedrijf dat Van der Staak elf jaar geleden met zijn partner Louise Zegelink begon, en waarover Mac van Dinther destijds in een laaiend enthousiaste recensie schreef dat er bij de extreem getalenteerde chef ‘alleen nog even wat meer gasten’ moesten komen, zit inmiddels tot ver in juni helemaal vol. Ambitieuze stagiairs uit Parijs, Taiwan, Chili en New York staan te springen om een paar dagen of weken te mogen meedraaien, en te leren werken met de revolutionaire ingrediënten en technieken waarmee de zaak zich wereldwijd onderscheidt.

Het keukenpersoneel van De Nieuwe Winkel, het restaurant in Nijmegen dat inmiddels twee Michelinsterren heeft, plus een zogeheten ‘groene ster’ voor de duurzame werkwijze. Beeld Marie Wanders

Activistisch

En de chef? Die haalt glimlachend zijn schouders op, zoals hij vaker doet. Toen een vertegenwoordiger van Michelin hem bij het uitreiken van zijn eerste ster een fles champagne cadeau deed, schijnt Van der Staak te hebben gezegd: ‘Moeten we die niet bewaren voor een bijzonder moment?’ Toen hij de directeur van Michelin ontmoette, die hem complimenteerde met zijn vooruitstrevende en duurzame bedrijfsvoering, sprak Van der Staak op zijn beurt hem aan op de ernstige klimaat- en omgevingsimpact van de rubberindustrie – met de bandenfabrikant als grootste afnemer ter wereld. Kan er, opperde de chef, in die bedrijfstak niet ook eens worden geëxperimenteerd met duurzamere methoden?

‘Tja, ik ben gewoon best wel activistisch’, lacht Van der Staak. ‘Als 11-jarige hield ik al een spreekbeurt over hoe de steen van de Sint-Janskathedraal in Den Bosch dreigde op te lossen door ammoniak uit de varkenshouderij.’ Dan serieus: ‘Ik snap de impact van sterren, recensies en prijzen heus wel. Ik zie de grote voordelen voor ons restaurant, en voor het beeld en de status van de keuken die we voeren. Ik vind het geweldig dat mensen zich aangesproken voelen door wat we proberen te doen. Maar voor mij als mens, voor mijn zelfbeeld of mijn werk? Eerlijk gezegd: het doet me helemaal niks. Het is fijn dat dat soort grote instituten nu aanhaken, maar ook toen ze dat nog niet deden, wist ik dat de weg die we bewandelen beter werkt. Daaraan heb ik nooit getwijfeld.’

Planten spelen een grote rol − de enige rol, eigenlijk − in de keukenfilosofie van chef Emile van der Staak. Beeld Marie Wanders

Die weg werd enkele jaren geleden door Van der Staak samengevat onder de noemer botanische gastronomie, een keukenfilosofie waarin ‘planten de hoofdrol spelen’. Veel van de ingrediënten haalt hij uit het Voedselbos in Groesbeek en de Ommuurde Tuin in Renkum, beide voorbeelden van experimentele, natuurinclusieve landbouw. Inmiddels spelen die planten – samen met schimmels en bacteriën – zelfs de énige rol, want al het dierlijk materiaal waar de haute cuisine traditioneel op drijft – zuivel, botten, foie gras, rood vlees, schaal-en schelpdieren – is inmiddels uitgefaseerd. ‘Het is gewoon geen houdbaar systeem’, zegt Van der Staak. ‘Er is wetenschappelijke consensus dat we om allerlei gewichtige redenen véél minder dieren moeten eten dan we doen. De gastronomie heeft daarin een voortrekkersrol te vervullen.’

Strikt veganisme

Met de komst van het nieuwe menu, eind december, nam De Nieuwe Winkel de laatste horde naar het veganisme. ‘Bij het brood serveerden we altijd een dot bruine boter – dat is iets verschrikkelijk lekkers, en we hadden nog geen goede vervanger’, zegt de chef. ‘Na heel lang zoeken en experimenteren hebben we nu iets gemaakt waarover we tevreden zijn, met gefermenteerde, tot een crème geslagen zonnepittenroom en knoflook. Je proeft natuurlijk dat het geen opgeslagen boter is – het ís ook geen boter, tenslotte – maar wat smeltgedrag, romigheid, en onmiddellijke verrukkelijkheid betreft benadert het heel erg de smaak en de sensatie daarvan.’ Tegen Tsjip: ‘We gaan het géén margarine noemen of vegan spread.’ Tsjip: ‘Vegan is hier sowieso het verboden woord.’ Ze besluiten uiteindelijk tot ‘boter zonder zuivel’. ‘Maar dat soort dingen is hier zelden definitief; voor hetzelfde geld veranderen we de naam morgen weer in iets anders.’

Het was evenwel geen moetje, dat strikte veganisme. Van der Staak: ‘Ik heb het niet zo op clubjes en aan dat stempel vegan heb ik een broertje dood. In mijn hoofd houd ik ook steeds de ruimte en de vrijheid om weer vlees of vis op de kaart te zetten, als dat een logische stap lijkt. Op dit moment is dat gewoon niet zo. Er valt zo verschrikkelijk veel te doen en te ontdekken met planten: alleen al de diversiteit en rijkdom van wat er in dat voedselbos groeit, al die te gekke technieken en processen die je erop kunt loslaten. We staan voor mijn gevoel nog maar aan het begin. Het doel om dit jaar geheel plantaardig te gaan werken, heb ik gesteld omdat ik was geïnspireerd – of misschien is het eerlijker om te zeggen: geïrriteerd – door de ontwikkeling van het New Yorkse restaurant Eleven Madison Park. Dat was een vrij klassieke driesterrenzaak die tijdens de lockdown van de ene op de andere dag helemaal plantaardig ging. Ho eens even, dacht ik, dat is onze tak van sport! Het was voor mij een prikkel om door te pakken, een katalysator.’

Een gedurfde stap, zeker in december, het seizoen waarin het plantenrijk grotendeels in winterslaap verkeert, en andere restaurants (bij gebrek aan sappig groen) juist extra teruggrijpen op vis, vlees en zuivel. ‘Maar hier waren de gasten er ook wel klaar voor. Een aantal jaar geleden hadden we nog weleens een tafel met mannen die ‘bitterballen!’ begonnen te scanderen als ze zich realiseerden dat ze geen vlees zouden krijgen, maar inmiddels weet iedereen wel zo ongeveer wat we hier doen.’

Nieuwe verbanden leggen

Als er al commentaar of kritiek komt, is dat tegenwoordig vaker van mensen die juist vinden dat de keuken te vlezig is. ‘Sommige vegetariërs en veganisten vinden het vervelend dat wij vaak dingen serveren die, in smaak of voorkomen, veel op dierlijke producten lijken, al zijn ze het niet’, zegt Van der Staak. ‘Of ze zeggen: we herkennen de groenten hier helemaal niet meer in, de gerechten zijn overbewerkt, onnatuurlijk.’ Maar dat zware bewerken is een belangrijk onderdeel van wat we doen. We willen gerechten maken waarin planten net zo veel voldoening geven als gerechten met vis en vlees. Romig, hartig, smeuïg, kazig, vlezig – dat soort eigenschappen kunnen planten allemaal hebben, als je ze naar buiten lokt met bewerkingen als fermentatie en chemische en mechanische technieken.’

In het menu zit inderdaad een aantal creaties die heel duidelijk geënt zijn op winterse vleesgerechten. ‘We maken een soort worst van gefermenteerde zwarte biet met rommelkruid en boekweit. Veel mensen merken dan dat dat in voorkomen en smaak op bloedworst lijkt. Hetzelfde geldt voor het hazenpeperachtige stoofpotje met kastanje, rode kool en jeneverbes. Koken heeft veel met associatie te maken, en je legt als kok én als eter altijd allerlei verbanden tussen dingen die nieuw zijn en dingen die je al kent. Bij het gerecht met onze nieuwe zonnebloemtofu waren we al bezig met een zeewierbouillon. ‘Hé, zei een collega, ‘dat smaakt héél erg naar schaaldierenbisque!’ Inderdaad: dat jodiumachtige, melasse, salmiak... Niet zo gek natuurlijk, want die garnalen halen de stofjes waarnaar ze smaken zelf ook weer uit plantaardige bronnen. Die associatie zetten we dan kracht bij door er nog meer bisque-achtige ingrediënten aan toe te voegen: een scheut cognac, tomatenpuree...’

Chef Emile van der Staak: ‘Als ik íéts aan dit vak geweldig vind, is het de euforie die je ervaart als je iets ontdekt waarvan je meteen weet dat het nieuw is en bijzonder.’ Beeld Marie Wanders

Andere gerechten ogen een stuk minder bekend. In de testruimte achter het restaurant staat Elzelinde van Doleweerd met een kwastje schimmel op een gelei te smeren. Ze is sinds enkele maanden bij De Nieuwe Winkel betrokken, en richt zich vooral op de ontwikkeling van nieuwe technieken en toepassingen. ‘We zijn nu al een tijdje aan het proberen een briekorst te maken, zonder zuivel, dus alleen de witschimmellaag’, zegt ze. ‘Ik heb een hele proefopstelling gemaakt met verschillende soorten substraat.’

Uit de losse pols

Van Doleweerd studeerde voedseltechnologie en industrieel ontwerpen, en werkte eerder bij het extreem conceptuele restaurant Alchemist in Kopenhagen. ‘In spreadsheets houd ik precies bij hoe alles groeit en smaakt. Ik vind het leuk om dit soort processen op te zetten en onderzoek in goede banen te leiden.’ Van der Staak: ‘Elzelinde heeft hier echt voor een professionaliseringsslag gezorgd. Veel wat we doen hebben we toch een beetje ontdekt door uit de losse pols dingetjes uit te proberen, maar door het zo precies bij te houden gaat de ontwikkeling veel sneller. We vinden allerlei nieuwe texturen en smaken.’

Neem de tartaar van scoby die nu als amuse wordt geserveerd. Een scoby is een rubberachtige, transparante kolonie van micro-organismen die groeit op de gefermenteerde drank kombucha. ‘Als je er niks mee doet is het te hard om te eten doordat het bijna helemaal van cellulose is gemaakt’, legt Van der Staak uit, ‘maar als je er het enzym cellulase aan toevoegt, krijgt het een heel bijzondere, snappy, calamari-achtige textuur, een mondgevoel dat ik nog niet kende in de plantaardige keuken. Dat is een te gekke ontdekking. Die cellulase voegen we ook toe aan onze amandelkaas, om ’m smeuïger te maken, en een ander eiwitknippend enzym doen we bij het gerecht van eikhaas en zwarte walnoot waardoor dat binnen een paar uur de intensiteit van sojasaus krijgt.’ Verontschuldigend: ‘We zitten momenteel een beetje in een enzymenfase.’

Het doel van De Nieuwe Winkel is tweeledig: de status van plantaardig eten verhogen en proberen de norm te veranderen, én nieuwe ingrediënten en toepassingen ontwikkelen. Beeld Marie Wanders

Na de havo ging Van der Staak civiele techniek en bouwkunde studeren (‘ik hield van technisch tekenen en dingen uitvinden’) maar bij zijn allerlaatste tentamen nam hij de benen om chef te worden. Hij citeert Mark Twain: ‘De twee belangrijkste momenten in je leven zijn de dag dat je geboren wordt, en de dag dat je weet waarom. Het was een heel onmiddellijke en duidelijke intuïtie: dít wil ik niet meer en dát ga ik doen. De cultuur bij mijn bijbaantjes in de keuken sprak me aan; het directe resultaat, de dingen die je er leert, het harde werken.’ Na de koksopleiding werkte hij onder andere voor Paul Fagel, in het Amstelhotel en bij Comme Chez Soi in Brussel. Een bezoek aan Le Chateaubriand in Parijs, een restaurant in de voorhoede van de bistronomiebeweging, vormde een belangrijke inspiratie voor wat De Nieuwe Winkel moest worden. ‘Hoogstaande gerechten en vooruitstrevende ideeën hebben niet per se luxeproducten en een chique setting nodig – juist niet. Als ik íéts aan dit vak geweldig vind, is het de euforie die je ervaart als je iets ontdekt waarvan je meteen weet dat het nieuw is en bijzonder. Eerder had ik dat bijvoorbeeld met de bouillon getrokken van het hout van de Chinese mahonie, die ontzettend naar kippenbouillon smaakt. Die kick die je van zoiets krijgt werkt nog weken door, die is verslavend.’

Toegankelijk voor meer mensen

Drie jaar geleden verhuisde het restaurant van een eenvoudig winkelpand naar het voormalige weeshuis waar het nu zit, maar ook dat lijkt snel te klein te worden. Louise is net binnengekomen, samen met hun kleine hondje dat Koji heet – naar de schimmelcultuur waarmee miso en sojasaus wordt gemaakt. ‘Emile voelde op de oude locatie ook al een tijdje die onrust; we moeten verhuizen’, lacht Louise. ‘Die prikkel heeft hij nu weer, want we groeien opnieuw uit onze jas.’

Sommige creaties in het menu van De Nieuwe Keuken zijn heel duidelijk geënt op winterse vleesgerechten, zoals gefermenteerde zwarte biet die in smaak op bloedworst lijkt. Beeld Marie Wanders

Sinds een jaar droomt het stel daarom weer van een nieuwe locatie, liefst in de natuur en met een groot testlab erbij. Van der Staak: ‘We hebben geen haast, maar we zijn er wel serieus mee bezig. We hebben nog steeds een duidelijk beeld van de richting die het restaurant op moet. Wat mij betreft is er een tweeledig doel: we verhogen de status van plantaardig eten en proberen de norm te veranderen, én we ontwikkelen nieuwe ingrediënten en toepassingen. Laten we eerlijk zijn: met die tweehonderd mensen die per week voor veel geld hier komen eten, gaan we de de revolutie niet ontketenen. Ik vind het eerlijk gezegd soms ook wel een beetje genant dat we zo duur zijn – dat kan niet anders, maar ik zou graag willen dat veel meer mensen met onze werkwijze in aanraking komen. De droom is daarom een testkeuken te voeren als meer prominent onderdeel van het restaurant, zodat we nieuwe toepassingen en uitvindingen aan veel meer mensen kunnen laten proeven.’

Beslist: ‘Het belangrijkste is dat we mensen van hun vleesverslaving af helpen door te laten zien hoe het ánders kan. We weten nog niet waar we gaan uitkomen, maar de route die we volgen, die werkt.’