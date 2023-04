Eindelijk denkt presentator en journalist Maaike Schoon te weten waardoor haar dochter zo slecht slaapt

Maaike Schoon Beeld Erik Smits

Er is een wereld die presentator en journalist Maaike Schoon (39) zich niet meer kan voorstellen. Een wereld waarin geen enkele fase van slaap wordt overgeslagen, inclusief die dierbare remslaap, en dan naderhand fris en fruitig ontwaken. Al dat moois – ‘het klinkt overdreven maar is echt zo’ – bestaat al drie jaar niet voor Schoon en haar partner. Ze hebben twee jonge kinderen en een ervan slaapt slecht. Dus de ouders: idem. Maar – ‘en nu komt het mooie’ – Schoon is met haar dochter bij een kno-arts geweest. ‘Ja’, had zij gezegd, ‘die moeten eruit.’ De kans was volgens haar aanwezig dat Schoons dochter door die amandelen slecht slaapt.

De journalist kwam per toeval op dat idee toen ze een tijdje terug aanschoof bij Khalid & Sophie, en van tevoren bij de visagist in de stoel neerplofte met de woorden ‘hopelijk kun je die wallen wegwerken’. Daarna was het gesprek al snel over ‘wakkernachten’ gegaan (want dat is kennelijk waar je over praat als slapeloze ouder). ‘Waarna die visagist zei: bij mijn zoontje kwam het door zijn amandelen.’ Eureka.

En wat zou het fíjn zijn, zegt Schoon, om iets minder moe door het leven te gaan. Al functioneert ze wel op de momenten dat het moet, bijvoorbeeld tijdens de Buitenhof-opnames – met dank aan haar voorbereiding, het voorwerk van de redactie en de gezonde dosis adrenaline die tv-maken bij Schoon vrijmaakt. ‘En make-up, tegen die wallen.’

Nog iets anders werktechnisch, iets leuks dat zich deze week ontvouwde: ze interviewde voor Vrij Nederland de bekende econoom Gabriel Zucman die ze zes (!) jaar geleden een interviewverzoek stuurde. Hij had toen geen tijd maar onlangs kreeg Schoon een mail. ‘Ik ben dan en dan in Nederland, wil je dat interview nog doen?’ ‘Ik vond het zo grappig’, zegt ze, ‘zoveel jaar na dato.’

Het werd een goed interview, genoeg voer voor een groot verhaal, en Schoon reed bij wijze van spreken fluitend terug naar huis. Want én een leuke werkklus, én (vooral) dat bezoekje aan de kno-arts die niks beloofde maar wel suggereerde dat het zou kunnen helpen... Er gloort weer hoop aan de horizon van deze slapeloze.