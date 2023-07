Een zomerhit, een strand in Rio en natuurlijk een woordgrapvraag: dit is de eerste aflevering van de Volkskrant-zomerquiz

De zomer is terug. Dus is ook de ­Volkskrant-zomerquiz terug. En zomers is-ie. Zes weken lang een ­heerlijk ­vakantiethema, deze week: eiland en strand. In de ­stemming komen? Zet dan onze ­zomerquizplaylist aan via Spotify (of koop alle cd’s).

ZOMERQUIZ Beeld Eva Cremers

1. Als Volkskrant-zomerquiz eren we in deze eerste vraag graag een oer tv-quiz. Daarin mag je dingen opzoeken. Als je het antwoord weet, moet je in die quiz een geluidje maken. In welke zomerhit zingt een naamloze zangeres ook steeds dat geluidje? Zoek het gerust op.

2. Jennifer Coolidge debuteerde in een Seinfeld-aflevering. Ze werd beroemd met een puberfilm. De afgelopen jaren schitterde ze in een veelgeprezen serie op twee eilanden die ruim 13.000 km uit elkaar liggen. Welke serie zoeken we?

Beeld Eva Cremers

3. Deze hit uit 1983 bestaat vooral uit één zin. Maar een andere zin is bijvoorbeeld (vrij vertaald): ‘Allemaal met hoed, radioactieve wind ontwart het haar.’

4 Een strand in Rio en een club in New York met dezelfde naam inspireerde The king of soft rock. Hij schreef er een lied over en speelde in een gelijknamige film. Het inspireerde een alter ego van Paul de Leeuw overigens ook tot een lied over een rups. Welk strand zoeken we?

5. Oei, een woordgrap: hoe noem je een Iraans geestelijk leider op een Spaans strand?

Beeld Eva Cremers

6. Als je aan de warme westkust bent, kun je er wel van dromen. Net als je ouders. Welke hit zoeken we?

7. Twee van de beroemdste rappers ooit hielden het niet bij dromen. Dit was gewoon liefde. Maar wie zingt de refreinen?

8. Lied, musical en film op Grieks eiland gaan over als je niet weet wie je vader eigenlijk is.

9. Wie je vader is, blijkt een belangrijke vraag. ‘Who’s your daddy’ is dan ook een populaire uitspraak geworden. De radio-dj die deze zin populariseerde had het opgepikt in een redelijk lief lied uit 1968. De zin ervoor in dat lied is ‘what’s your name?’ Mijn naam is Wisse Beets. Hoe heet het lied?

Beeld Eva Cremers

10. Het strand waar Leonardo in de jaren 2000 speelde was voor de filmmakers niet filmisch genoeg. Het werd tot ongenoegen van de inwoners verlaagd. In welk land speelt dit?

11. The Bee Gees schreven een eilandhit die werd uitgevoerd door een countryduo. Het lied is vernoemd naar een boek van Jack Kerouac. Het refrein werd later bewerkt voor de hit Ghetto Supastar. Een lied met een rijke geschiedenis dus, en nu krijgt het ook nog een eigen quizvraag: hoe heet het lied?

The Bee Gees. Barry Gibb, Maurice Gibb, Robin Gibb Beeld iMDb

12. Nederland excelleert in onnozele nietsbetekenende ezelsbrugafkortingen zoals de europtopper DINGFLOFBIPS en eilandknaller TV-TAS. Waar zou DONNGGFFLUZZ voor kunnen staan?

13. In dit lied komen veel mooie stranden en eilanden voorbij, zoals de Florida Keys en Aruba. Maar het strand uit de titel van dit lied is fictief.

14. Het meest bezongen eiland in de Middellandse Zee is waarschijnlijk Spaans. Maar naar welke fruitige Egyptische god is dit eiland vernoemd?