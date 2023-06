Een reclamespotje voor jongeren? Dan zeggen de belangrijke mannen van het reclamebureau: 'Spoken word’

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week ontleedt Katinka Polderman het fenomeen spoken word in reclamespotjes.

Er was eens een groepje ongelofelijk belangrijke mannen. Ze werkten bij een reclamebureau en hadden van een nóg belangrijker man de opdracht gekregen een reclamespotje te bedenken voor een verzekering. Of voor een telefoonabonnement of reisbureau, of bank of openbaarvervoerdienst of energiebedrijf, daar wil ik vanaf zijn. De reclame moest ook jongeren aanspreken, want die hadden volgens de nog belangrijker man de toekomst.

In hun glazen vergaderunit zaten de ongelofelijk belangrijke mannen eens flink van gedachten te wisselen over de reclamespot.

‘Het moet dus voor jongeren’, sprak de ene ongelofelijk belangrijke man.

‘En divers en inclusief’, zei de andere.

‘En er moeten emoties in!’, riep de derde.

De ongelofelijk belangrijke mannen dachten een tijdje na, haalden diep adem en zeiden toen, plechtig en als uit één keel: ‘Spoken word.’

Voor de spot werd een knaap met zwart haar ingehuurd, in verband met de herkenbaarheid voor iedereen. Iemand met zwart haar kan immers van bijna ieder continent komen. De jongen kwam gewoon uit de Achterhoek, maar dat was gelukkig niet te horen, want hij had een zelf ontwikkelde tongval.

‘Doe je stukje eens?’, vroeg een van de belangrijke mannen.

En de jongen droeg zijn stukje voor: hij zoemde de z, voor de klinkers opende hij zijn mond maar half zo ver als een normaal weldenkend mens zou doen, en van de f maakte hij bijna consequent een v.

‘Ja!’, juichten de ongelofelijk belangrijke mannen, want dit was precies wat ze zochten: ze hadden nog nooit iemand zó debiel horen praten en tóch was het nog verstaanbaar. Een echte vakman hadden ze te pakken.

Maar het kon nóg beter, vond een van de belangrijke mannen.

‘Ik hoor dat je nu telkens de klemtonen goed plaatst’, zei die, ‘zou je je stukje nu nog eens willen doen en dan in elke zin minimaal één klemtoon verkeerd kunnen leggen?’

De jongen begon weer en had het over ‘het gemák van een bánk in je eigen leefomgééving zéven dágen per wéék in je beléving met opgehééven hoofd...’

‘Prachtig, we zijn er bijna!’, kokhalsde een van de mannen, ‘doe het nog eens, maar zeg nu sommige woorden aan elkaar en laat verderop in je zin eens stiltes vallen op heel merkwaardige plaatsen.’

‘Jaaa’, schuimbekte zijn collega, ‘en ken je misschien een moeilijk woord dat je nét verkeerd kunt gebruiken?’

Nou, dat hoefden de belangrijke mannen geen twee keer te vragen, daar ging de spokenwordjongen weer van ‘mettopgehéven hoofd... mijnnnnadresss voor mijnnnnlevensslessennn innnn... mijnnn... cásh... in het wésten en ik beséf tennnnlangennn... lesten het béste...’

De jongen deed iets met zijn armen, waarvoor je onmiddellijk een ambulance zou bellen als je niet wist dat hij spoken word stond te doen. En aan het eind van zijn stukje had niemand, hijzelf incluis, enig idee wat de strekking van zijn verhaal was geweest, maar het had wel erg kunstzinnig geklonken.

‘Prachtig!’, boerden de ongelofelijk belangrijke mannen terwijl ze hun braakzakje behoedzaam dichtvouwden. ‘Nog één keer en dan zijn we er. Kun je in de laatste zin je stem een beetje breken, alsof je geëmotioneerd raakt? En kijk er maar bij alsof je iets moois ziet, een landschap of een baby ofzo.’