Een mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest – tenzij dat leed precies uitkomt

De piano van Thomas van Luyn moest een verdieping hoger, hoe moeilijk kan dat zijn voor een gespecialiseerd bedrijf?

Mijn piano moest van beneden naar boven, naar een lastig bereikbare plek. De verhuislift kon ’m wel naar de tweede etage brengen, maar daarna moest hij nog een trap met een moeilijke hoek op. Gerenommeerde pianoverhuisbedrijven zeiden: nee, lastig, hrmpf, bah, gedoe – als ze überhaupt al reageerden. Ik wilde per se een pianospecialist, want ik heb het ding al sinds ik klein ben en hij mocht dus niet kapot. Ook ons huis niet, trouwens, want laten we wel wezen, witte muren zijn nog veel kwetsbaarder dan een piano.

Terwijl ik geduldig de afwijzingen van de professionals incasseerde, had mijn vrouw de klus al op Werkspot gezet, en meteen had zich een bedrijfje gemeld. Redelijke prijs, geen probleem meneer. Ik vreesde met grote vreze, maar de tijd begon te dringen en ik ben inderdaad wel heel erg een Consumentengidsman, en soms moet je doorpakken.

De voorman van het stel heette Karim. Hij gaf een stevige handdruk en had een aura van deskundigheid dat me meteen geruststelde. Die gerustheid smolt als sneeuw voor de zon toen ik zijn twee kornuiten probeerde te groeten. Ze schrokken zich een hoedje van mijn uitgestoken hand, keken naar de grond, mompelden onverstaanbaar iets en gaven handen als dooie vissen. Mijn vertrouwen werd er niet groter op toen Karim ze begon uit te leggen hoe de verhuislift in elkaar gezet moest worden en wat de bedoeling was. Daarna vroeg hij me waar hij in hemelsnaam het vrachtwagentje moest parkeren dat om de hoek stond te knipperen.

Ik had kunnen zeggen: niet mijn probleem. Maar ik greep de situatie aan door aan te bieden om bij de wagen te gaan staan voor het geval er een parkeerwacht langs zou komen. Mijn werkelijke motief was dat ik niet in een straal van honderd meter van deze klunzen wilde komen, omdat ik anders gek zou worden. Om het kwartier ging ik even kijken, en elke keer zag ik hetzelfde tafereel: hannesen met onderdelen en touwen, en geen piano in zicht. Ik ging op de laadklep zitten werken op de laptop, en een uur later ging ik weer kijken: de piano hadden ze inmiddels op het liftje gekregen, maar nu waren ze aan het discussiëren hoe ze die straks bovenaan er weer af moesten krijgen. Ik haalde diep adem en probeerde me weer in mijn werk te verliezen, in de volle wetenschap dat het moeilijke gedeelte – het trapje op – nog moest komen.

Een mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest – tenzij dat leed precies uitkomt. Ik was bang geweest dat ik uiteindelijk met die drie kerels midden op de trap vast zou komen te zitten met een zware piano in ons midden, die geulen zou trekken door het stucwerk en de pas geverfde treden kapot zou butsen. Welnu, precies die situatie was uitgekomen. De immer optimistische Karim weigerde, ondanks dat zijn arm pijnlijk vastgeklemd zat tussen de piano en de muur, te erkennen dat de klus was mislukt. Het was aan mij om met de nodige krachttermen de hele ploeg met piano en al terug naar beneden te sommeren. Al met al had het zes uur geduurd, en we waren een verdieping te laag geëindigd. Iedereen had op zijn manier zijn stinkende best gedaan, dus ik maakte maar tosti’s voor iedereen, die ze zwijgend opaten.