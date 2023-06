Een kind uit een atheïstisch gezin dat ineens de Bijbel gaat lezen in een vreemde taal, het lijkt wel een horrorfilm

Mijn zoon van 11 leest de Bijbel. Jazeker. En niet zo’n beetje ook. Urenlang zit hij te turen naar de priegellettertjes, en soms leest hij hardop om zichzelf bij de les te houden. Dat is niet altijd makkelijk, want de betreffende Bijbel is in het Engels. Ja, da’s een hoop om te verwerken; voor mij ook. Een kind uit een atheïstisch gezin dat ineens de Bijbel gaat lezen in een vreemde taal, dat lijkt een beetje een plot van een horrorfilm. Dat-ie ineens moedervlekken krijgt in de vorm van 666, ofzo. Zeker als je weet dat hij nooit een boek heeft gelezen. Nooit. Ja, op school, omdat het moest. Maar kinderboeken vond hij zonder uitzondering te kinderachtig. Ik heb geprobeerd ’m aan de stripboeken te krijgen, tenslotte de bron van alle kennis die ik op die leeftijd had, maar zelfs die vond hij saai. Hij beweerde er hoofdpijn van te krijgen. Wij vol begrip knikken, ogentest regelen, zorgen maken... en nou leest meneer de Bijbel.

Het begon een paar weken weken geleden, toen hij zat te tiktokken. Tussen alle onuitstaanbare herrie door, hoorde ik ineens de woorden ‘Jesus’ en ‘prayer’, en ditmaal zonder de Southpark-stemmetjes. Nou laat ik hem graag zijn eigen ding doen, maar nu ging ik er even naast zitten, om te luisteren of de woorden homosexual en unbelievers niet te dicht op hellfire zaten. Maar de evangelisten waar hij doorheen swipete bleken van de milde school te zijn. Niet schadelijk dus, en ik zou het hele incident zijn vergeten, ware het niet dat hij mij die avond om een Bijbel vroeg. Of The Holy Bible, zoals hij het noemde, want hij wou ’m in het originele Engels. Net als met films, die wil hij ook niet in het Nederlands zien, dat is voor kleuters. Natuurlijk mocht het, zei ik, en vroeg voorzichtig waarom. ‘Omdat God dat wil’, zei hij. Heel even overwoog ik kritische vragen te stellen, maar ik wilde het hem niet tegenmaken. Een interesse is een interesse, dat moet je te allen tijde aanmoedigen in kinderen. Het zou ronduit onverantwoord zijn om meteen zout op levensbeschouwelijke slakken te leggen. Als atheïst moet je je plaats kennen: 96 procent van de wereldbevolking is gelovig. Mijn zoon verkeert in goed gezelschap. Nou ja, talrijk in ieder geval.

En bovendien: ik wist dat het mijn schuld was. Een paar maanden daarvoor had ik meegedaan aan The Passion. Daar was hij bij geweest, en dus had ik hem uitgelegd waar dat over ging, en wie Jezus was en zo. En dat is nogal een verhaal natuurlijk, zeker als het nieuw voor je is, dus het had allemaal nogal indruk gemaakt. Niet in de laatste plaats omdat het evenement in een werkelijk bijbelse storm had plaatsgevonden. Als je 11 jaar oud bent, heb je daarna een hoop te verwerken.

Gisteravond, toen ik hem in bed legde, vroeg hij of ik in hemel en hel geloofde. Ik zei: ‘Absoluut, alleen niet na de dood maar in dit leven.’

‘Maar volgens Matthew zitten er heel veel mensen in de hel.’

‘Ah, Matteüs’, zei ik met zoveel mogelijk autoriteit. ‘Luister: God is liefde en genade, en Hij houdt ook van mensen die niet in hem geloven. En Matteüs was een sufkut.’

Hij moest lachen. ‘Serieus’, zei ik. ‘Echt een droplul. En dat vond Jezus ook.’