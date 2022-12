Een gek geluid in het huis van een griezelboekenschrijver: dat kan geen toeval zijn

Paul van Loon in zijn tuin. Beeld Ivo van der Bent

Er was iets vreemds aan de hand in huize Van Loon. Het openbaarde zich zojuist, waarna griezelboekenschrijver Paul van Loon (67) enigszins verbaasd heen en weer liep, van zijn keuken naar zijn gang. Zijn twee grijze Britten Bert en Winnie sloegen hun baas met hun gele ogen vanaf hun kattenkrabtroon gade.

Want waar, in vredesnaam, kwam dat rare belletje vandaan? Het klonk als een schelle deurbel, maar zo klínkt de deurbel van Van Loon helemaal niet. En het was ook niet het alarmsysteem. Of Van Loons ringtoon. Of zijn computer. ‘Was het niet jouw telefoon?’ Argwanende blik, een ontkennend antwoord lijkt niet afdoende. ‘Hm. Echt héél gek.’

Het doet hem denken aan een griezelboek dat hij ooit schreef, Gezicht in de mist, over een geest: toen hij eraan werkte, klonk er ’s nachts soms geklop in het huis. Het joeg zijn vrouw de stuipen op het lijf. ‘Toen ik klaar was met dat boek hebben we het nooit meer gehoord.’

Afijn, inmiddels is er een nieuw, zoveelste kinderboek in de maak, een nieuw deel van Dolfje Weerwolfje, het schepsel dat al zo’n 25 jaar in Van Loons hoofd rondzwerft. Hij schreef deze week alle avonden en nachten om vervolgens een gat in de dag te slapen, een beetje te sporten (halters omhoog tillen in z’n werkkamer) en zijn kleindochter te zien (zo’n beetje elke dag). Ze is nu 2, soms houdt ze een boek op de kop, waar opa dan om moet lachen. Dolfje Weerwolfje is haar favoriet, ‘volledig vrije keuze’, ‘geen indoctrinatie’, ‘nee echt niet’.

Nijntje scoort overigens ook hoog. En zo kwam het dat Van Loon een paar dagen geleden al voorlezend naar het witte konijn staarde en ineens besefte: goh, eigenlijk geniaal, met die elementaire vormen iets heel herkenbaars tekenen. ‘Dick Bruna moet toch een keer een moment hebben gehad waarop hij dacht; ja, já, dit is het.’

Dat eurekagevoel had Van Loon overigens deze week zelf ook: ineens viel alles van zijn nieuwe boek op zijn plek. ‘Héérlijk.’ Het werd hem allemaal duidelijk: waarom hij dit boek wilde maken, hoe het zou eindigen. Rest hem nog maar één mysterie. ‘Was het écht niet jouw telefoon die overging?’