Een fantastisch fruitige rode en een sappige witte: deze bergwijnen schenkt u koel onder de parasol

Een huis bouwen en het ‘De Idylle’ noemen, is dat romantisch of niet? François Tiollier deed het, in 1840, in de Savoie, dat toen nog bij het koninkrijk Piëmont-Sardinië hoorde. Ach, wie denkt daaraan als hij door de ‘Franse’ alpen rijdt? Tiolliers boerderij was omringd door wijn- en fruitgaarden en ik stel me voor dat hij en zijn echtgenoot nijver aan hun idylle werkten, daar op de zuidflank van het Massif des Bauges. Voorts startten ze een dynastie waarin telkens jongetjes werden geboren, want de huidige generaties dragen nog altijd de familienaam.

Anno nu zijn de fruitbomen allemaal ingeruild voor wijnstokken. Terecht, wanneer je de kwaliteit van de gemaakte wijnen beziet. Bergwijnen zijn het, knisperend en klaterend, fris en diep als alpenmeren. Ik proefde de witte Cruet 2022, gemaakt van de savoiedruif jacquère, bergbekend sappig en helder. Dan de gamay ‘1840’, van de beaujolaisdruif gamay en ook vervaardigd als beaujolais, door de fermentatie te beginnen met hele trossen in plaats van stukgemaakte druiven. Resultaat: een fantastisch fruitige rode wijn, geconcentreerd, bramen-frambozensap met een hint van eucalyptus. Koel schenken natuurlijk, onder de parasol.

