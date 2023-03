Een boodschap voor alle 06-oplichters: ik zal nooit happen, ik lees kranten, ik heb jullie door

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week heeft ­Hassan Bahara het gehad met 06-oplichters.

Treurig maar waar: bel mij met een onbekend 06-nummer en opwinding maakt zich meteen van mij meester.

Ik bedoel het soort opwinding dat begint met een kleine tinteling in de buik die zich van daaruit verspreidt naar de bovenkamer, om de boel aldaar vol te pompen met de wildste fantasieën over een spectaculair leven.

Word ik, nederig en nietig journalistje, dan eindelijk gebeld door een raadselachtige deep throat die mij zal vragen om hem of haar op een verlaten industrieterrein te ontmoeten, waar hij of zij me supergeheime overheidsdocumenten zal overhandigen die bij publicatie de koers van dit land zullen veranderen, en die mij dan eindelijk richting journalistiek heldendom zullen katapulteren?

Of is dit het 06-nummer van een notaris die mij zal vertellen dat uit een dna-test is gebleken dat mijn broers, zussen en ik de enige nazaten zijn van een kinderloos gestorven captain of industry uit Marokko die een sober leven leidde, en dientengevolge nog een paar miljoen keiharde pegels te verdelen heeft?

Maar dan neem ik op. Eerst klinkt er gekraak en dan: ‘Hello mister Hassan Bahara, good afternoon, I hope you are doing fine. I was wondering if I could interest you in a very lucrative investment opportunity...’

De rest hoor ik niet eens meer. Ik heb al opgehangen. Zo hard als mijn fantasie op hol sloeg, zo diep is de deceptie. Natuurlijk zat er aan de andere kant van de lijn geen levensveranderend aanbod te wachten. Natuurlijk ben ik, gemakkelijk doelwit, voor de zoveelste keer gebeld door internationaal opererende 06-oplichters.

Criminelen die zich van levensechte 06-nummers bedienen – dus niet de aloude en ellenlange nummers uit Timboektoe – zijn sinds eind 2021 aan een kleine opmars bezig, leer ik na een rondje Google. Via ‘spoofing’, een technisch handigheidje waarmee ze Nederlandse 06-nummers kapen, kunnen ze zich voordoen als Nederlandse ingezetenen die toevallig geen Nederlands spreken, maar wel een niet te missen zakelijk voorstel voor je in de aanbieding hebben. Of ze alvast je rekening- en bsn-nummer mogen noteren.

Sinds begin dit jaar weet dit hedendaagse 06-geboefte mij een paar keer per maand te vinden. Ergens op hun morsige burelen moet een bellijst circuleren met mijn gegevens stijf bovenaan en de aantekening: vooral deze suffe druif bellen, ooit gaat-ie happen. Maar Sherley, Jake, of hoe jullie ook allemaal heten: happen zal ik nooit. Ik lees kranten, ik heb jullie door.

Waar jullie mij wel mee tuk hebben is de valse hoop die jullie elke keer weten te creëren. Want hoewel ik inmiddels beter zou moeten weten, stroomt mijn hart toch vol met verwachting bij elk onbekend 06-nummer dat op mijn telefoonscherm verschijnt.

Alsjeblieft, 06-oplichters, stop hiermee. Belletjes horen niet voor zoveel opwinding en teleurstelling te zorgen.