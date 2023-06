Ed en Chris doen aan koersbal: ‘Dit is géén jeu de boules, dat is een beetje spelen met de ballen, dit is koersen!’

Ed Hermsen (l) en Chris Lekatompessy Beeld Jan Dirk van der Burg

Ed Hermsen (83) en Chris Lekatompessy (73), Lunteren

Ed en Chris koersballen bij Ana Upu, een vereniging met Molukse roots, een volle prijzenkast, en ook met iets te veel overlijdensberichten de laatste drie jaar. Ed: ‘We zoeken nieuwe leden, maar niet allemaal tegelijk hoor. We hebben maar twee matten en met te veel spelers kom je zelf niet aan de beurt.’ Ed is niet van Molukse afkomst maar wel al twintig jaar de vriend van Chris. Chris: ‘Ed is bioloog. Als je met hem door een bos loopt weet hij alles. Ik denk dan: hé, een boom, maar voor hem heeft alles een naam. En van koersbal weet-ie ook alles.’ Ed: ‘Het is de kleine uitgave van bowls, dat speel ik ook. Dat is ook met afgeplette ballen, maar dan op een baan van 30 meter. Het is dus géén jeu de boules, dat is een beetje spelen met de ballen, dit is koersen! Je doel is wel om zo dicht mogelijk bij de ‘jack’ te komen, nou ja, zo noem je dat met bowls, wij noemen het hier gewoon ‘witte bal’. Chris: ‘Wij hebben zo vaak de Open Edese Koersbalkampioenschappen gewonnen dat we de beker mochten houden. De kunst is om de bocht te lezen en op het juiste moment los te laten. Wat dat betreft is het net het leven, toch?’