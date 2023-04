Duurzaam fietsen begint bij het plakken van een band: met deze tips geeft u uw fiets een langer leven

De losse modules van de Roetz Life e-bike. Beeld

Om maar gelijk met de fietsfeiten in huis te vallen: volgens het rapport ‘Mobiliteit in Cijfers Tweewielers 2022-2023’ van Stichting Bovag-RAI blijft Nederland elk jaar in groten getale fietsen kopen. Zo gingen er in 2020 ruim een miljoen nieuwe fietsen over de spreekwoordelijke toonbank, waarvan de helft elektrisch. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de cijfers in 2021 iets inzakten, al dat lijkt dat vooral te komen door minder invoer uit het buitenland door de coronacrisis.

Doordat er alsmaar fietsen worden bijgekocht, groeit het aantal fietsen in het fietsenpark gestaag. In 2021 waren er liefst 23,4 miljoen fietsen in omloop, waarvan 3,4 miljoen elektrisch. Met 17,8 miljoen inwoners zijn lang niet al deze fietsen dagelijks in gebruik: veel fietsen eindigen bij het afval en met een beetje pech in de plomp.

Repareren in plaats van weggooien

Het Nederlandse fietsmerk Roetz hergebruikt al sinds 2011 de frames en onderdelen van afgedankte fietsen, van afgekeurde ov-fietsen tot in onbruik geraakte stadsfietsen. U kent ze wellicht van hun houten spatborden. De eigen Amsterdamse fietsenfabriek noemen ze een ‘fair factory’, want dit is niet alleen de plek waar van oude fietsen nieuwe exemplaren worden gemaakt, maar waar ook mensen met een kwetsbare arbeidspositie in een leer-werktraject worden opgeleid tot fietsenmaker.

Meer reparateurs is alleen maar toe te juichen, maar daarnaast benadrukt ontwerper Remko Verhaagen dat we ook zélf meer energie moeten steken in repareren in plaats van weggooien. Dat vraagt om een bepaalde instelling: zo merkt Verhaagen op dat steeds minder mensen weten hoe ze een band kunnen plakken.

Door populaire leenconcepten zoals de Swap-fiets – waarbij je een fiets leent en het bedrijf de reparaties op zich neemt – lijkt deze kennis voor afnemers ook niet meer relevant. En natuurlijk, wie geen tijd, zin, kennis of Swap-fiets heeft, kan zijn fiets ook naar de fietsenmaker brengen. Maar hou wel in het achterhoofd, zegt Verhaagen, dat een fietsenmaker er meer aan verdient om jouw band te vervangen dan te plakken. En waar eindigt die oude band? Ja, toch weer bij het afval. Zoiets simpels als het bezitten van een reparatiesetje klinkt misschien suf, geeft Verhaagen toe, maar je neemt wel de verantwoordelijkheid voor je eigen fiets en afval.

Op afvalsafari

Op verzoek van fietsmerk Batavus ging Verhaagen met zijn circulaire onderneming Onze Fabriek en een team makers uit de sociale werkplaatsen van Stichting Stunt en Wij 3.0 op zogeheten ‘afvalsafari’. Daarbij werden restmaterialen uit de Batavus-fabriek en leerwerkplaatsen verzameld, in kaart gebracht en geanalyseerd. De vraag van Batavus: hoe kunnen we met een frisse blik kijken naar circulariteit en duurzaamheid rondom fietsen? Uit het onderzoek volgden allerlei prijzenswaardige prototypes van fietsafval die de cirkel weer rond maken. Denk aan een fietsbel van een stuk frame, een bandenwipper gemaakt van een bagagedrager, fietstasjes van oude binnenbanden en bandenplakkers van – eigenlijk heel simpel – weggegooide lekke binnenbanden. Van spaken werden vervolgens weer klemmetjes gemaakt om de plakkers vast te zetten, enzovoorts.

E-bikes die wél lang meegaan

Het is wel duidelijk: reviseren en recycleren kunnen we leren. Maar geldt dat ook voor het groeiende aantal elektrische fietsen? In de laatste zeven jaar verdrievoudigde het aantal e-bikes in Nederland. Woes Weinberg van fietsmerk Roetz waarschuwt dan ook voor de kortere levensduur van e-bikes ten opzichte van normale fietsen. Software, accu’s en techniek verouderen nu eenmaal snel.

Vanuit die problematiek ontstond Roetz Life: een splinternieuwe e-bike die vanaf volgende maand verkrijgbaar is en wél lang mee zou moeten gaan door de juiste materiaalkeuze, configuratie van de techniek en verlenen van onderhoud. Voorzien van allerhande sensoren – in de motor, bij de banden en de ventielen – kan de fiets door zowel de gebruiker als het merk worden gemonitord. Zo kun je bijvoorbeeld de status van je bandenspanning bijhouden – iets dat in de auto-industrie normaal is, maar in de fietswereld minder gebruikelijk.

Snelle service

Lekke band? Binnen een dag komt een monteur het wiel vervangen. Het voor- en achterwiel zijn gelijk, en met een pin los te trekken. Omdat de fiets is opgebouwd uit eenvoudig te repareren losse modules, kan Roetz de service relatief makkelijk verlenen. Ze geven dit uit handen aan hetzelfde type monteur dat uw wasmachine aansluit. Het roestvrijstalen frame is geperst in Nederland en bewust niet voorzien van een coating, omdat dat simpelweg niet nodig is én ervoor zorgt dat het frame weer kan worden hergebruikt, zonder deze te hoeven ontlakken: een proces waarmee allerlei chemicaliën gemoeid zijn. Om de fiets passend te maken bij iedere levensfase, wordt momenteel gewerkt aan een voorvork die vervangen kan worden voor een bakfietsmodule.

Los van de innovatieve snufjes op de nieuwe Roetz Life e-bike, benadrukt Weinberg – net als Verhaagen – dat ‘duurzaam fietsen’ begint met goed onderhoud. Zoiets simpels als de moeite nemen om je fiets binnen te zetten (voor zover mogelijk) in plaats van buiten in de regen, klinkt als een open deur, maar heeft alles te maken met stewardship, ook wel rentmeesterschap: verantwoordelijkheid nemen voor je omgeving en rekening houden met de lange termijn. Oftewel, goed voor je spullen (blijven) zorgen en misschien toch ook maar even leren om een band te plakken.

De losse modules van de Roetz Life e-bike. Beeld