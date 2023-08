Dresden is een stad die veel heeft meegemaakt, dat merk je aan alles

Beeld Joost Stokhof

Levi van Huijgevoort (36) is live-action-painter. Als Flux Wildly schildert en tekent en danst en beweegt hij op muziek. In 2018 vertrok hij voor de liefde naar Dresden, in het oosten van Duitsland, niet ver van Praag. Nu woont hij in het noordwesten van de stad, in Pieschen, de wijk vlak aan de Elbe, de brede rivier die dwars door de stad kronkelt en Dresden ‘dat groene, open karakter geeft’. Van Huijgevoort: ‘Boven op de Frauenkirche in de Altstadt is mooi te zien hoe de Elbe de stad doormidden deelt. De Frauenkirche is verwoest bij het geallieerde bombardement op Dresden in 1945, en pas na de Wende weer opgebouwd. Je voelt aan alles dat deze stad veel heeft meegemaakt; het bombardement, de DDR-tijd, de barokke architectuur die nog de rijkdom van vroeger verraadt. De oude gebouwen zijn zo groot en groots, dat ik altijd denk dat ze voor reuzen gebouwd zijn.’

Vredesschilderijen

Levi van Huijgevoort: ‘Van mijn werk, schilderijen en foto’s van live performances is nu een tentoonstelling te zien in cultuurcentrum Tagwerk in Bautzen, een stadje in de buurt. Verder doe ik mee met Pieces for Peace. Met een aantal kunstenaars in de stad verkopen we overal onze kunst. De opbrengst gaat naar humanitaire projecten. Ik werk daarnaast in Scheune, de Melkweg van Dresden, een poppodium voor pop, rock, hiphop en poetry. Scheune ligt in de Neustadt, de minder toeristische, culturele wijk, aan de noordoever van de Elbe. Het pand wordt verbouwd, de concerten zijn nu overal in de stad, maar het lekkere restaurant is gelukkig wel open.’

Tagwerk, Tuchmacherstraße 18, Bautzen

Kulturzentrum Scheune, Alaunstraße 36-40

Hemelsblauw

‘De Kunsthofpassage is een doorgang met grappige, kleurrijke huizen. Eén huis is helemaal van goud, een ander is hemelsblauw geschilderd en heeft een kunstwerk van regenpijpen aan de muur, die echt werken als het regent. Ik vind het een bijzondere plek. Er zijn verschillende hofjes en gangen, en de vintagewinkel Mrs. Hippie, theehuis Teerausch en de Tiki Bar, dat is de ijssalon. Vanaf de passage zitten op een paar minuutjes lopen mijn twee favoriete platenzaken: Drop Out Records, de beschilderde en met wingerd begroeide winkel aan de Alaunstraße, en Zentralohrgan, ook al zo’n zaak met bakken vol muziek. Ik heb er laatst mijn Tina Turner-collectie aangevuld. En daar weer vlakbij: ramen- en noedelsrestaurant Ramen1974. Ik hou van de sfeer daar, ik krijg er altijd het gevoel even helemaal in een andere wereld te zijn. Vanaf Ramen1974 ben je zo bij Oswaldz, een vrolijk en vriendelijk café met goeie koffie en kunst aan de muur. Taart en terras aanwezig.’

Kunsthofpassage, Görlitzer Straße 21-25



Drop Out Records, Alaunstraße 43

Zentralohrgan, Louisenstraße 22

Ramen1974, Alaunstraße 23

Cafe Oswaldz, Bautzner Straße 9

Kimchi en koffiesieraden

‘Vegan bowls, tofusaté, kokossoep, kimchi: er wordt heerlijk veganistisch gekookt in Vegan House, ook weer in de Neustadt. Echt heerlijk. Dresden is goed in veganistische restaurants. Om de hoek zit een fijn koffiebarretje: Café Cello. Huisgebrande koffie, supermooie taartjes, en de eigenaar, de Tsjechische Eva, is sieradenontwerper, ze verkoopt zelfs koffiesieraden.’

Vegan House, Alaunstraße 83

Café Cello, Bischofsweg 40

Ontzettend cultureel

‘Eerst een soepje bij de Löffelbar, de ‘lepelbar’, waar dagelijks verse soepen op het menu staan, van aardappelsoep tot minestrone, dan naar de buren van het Societaetstheater. Dit is een oud theater, met een superdivers aanbod van toneel, dans, vertelkunst, muziek en poppentheater. Dresden is kleurrijk en ontzettend cultureel, wat theater en concerten betreft kun je hier echt diep gaan.’

Löffelbar, Hauptstraße 9, Duitsland

Societaetstheater, An der Dreikönigskirche 1A

Worteltaart

‘Een fijne, lichte koffiebar. Kawa bestaat nog niet zo lang, maar heeft gelukkig de coronatijd overleefd. Ze staan bekend om hun zelfgebakken worteltaart en cheesecake.’

Kawa Espressobar, Hechtstraße 7

Underground

‘In de Altstadt, het oudste gedeelte van de stad, zit een fancy jazzkelder, Jazzclub Tonne, die zit er al heel lang. Dresden heeft zoveel goeie podia voor muziek en theater dat ik haast niet weet waar ik moet beginnen, bij de jamsessies en feesten van Kukulida, of de indie-concerten in Beatpol, of bij punkpodium Chemiefabrik, of toch de undergroundoptredens in Ostpol en Hanse 3? En ook Theater Hellerau wil ik zeker niet overslaan.’

Jazzclub Tonne, Tzschirnerplatz 3-5

Stadsgids Dresden

De ligweiden van de Elbe

‘Ik fiets vaak langs de Elbe, er loopt een fietspad langs de rivier. Ik hou ervan, het brede water, het weidse gevoel, de groene ligweiden, waar in de zomer vaak mensen zitten. Het Japanisches Palais heeft een tuin direct aan de Elbe waar wij vaak heen gaan om op de tuinmuren te zitten en over het water uit te kijken. Het Japanisches Palais is zo’n barok reuzengebouw, ook met kunsttentoonstellingen.’

Japanisches Palais, Palaisplatz 11

Alternatieve kerstmarkt

‘Deze moet je even onthouden voor de winter. Er is het hele jaar rond kunst en cultuur in deze oude fabriek, maar in december wordt er een bijzondere, alternatieve kerstmarkt gehouden. De Dresdense Striezelmarkt is historisch en bekend, maar ik word altijd erg gelukkig van de kunstzinnige kerstmarkt hier. Voor wie goed oplet is in de binnentuin, aan de gevel van Jost van Huene’s gitaarshop, een muurschildering van mij te ontdekken.’

Alte Fabrik – Hinterhofkultur, Prießnitzstraße 48

Dresden in de verte

‘Dresden ligt niet ver van Polen, en niet ver van Praag en van Berlijn. En niet ver van een berggebied met waanzinnig hoge rotsen: de Sächsische Schweiz. Maar ik ken ook een leuk restaurant buiten de stad: Spitzhaus in Radebeul, hoog op een heuvel. Goed voor de Duitse gutbürgerliche keuken, Saksische wijn uit de streek en een geweldig uitzicht over Dresden vanuit de verte.’

Restaurant Spitzhaus, Spitzhausstraße 36, Radebeul