Dramatische rotsen, romantische paden en heerlijke vis: dit zijn de beste plekken in Portimão (en de Algarve)

De Nederlandse kunstenares Meinke Flesseman (56) groeide op in Portugal. Ze woonde jaren in Nederland en in andere landen, en woont nu alweer 25 jaar in de Algarve, waarvan drie jaar in de stad Portimão. Ze schildert er het Zuid-Portugese leven, in warme, sprankelende schilderijen: de mensen, de zee, de geiten en schapen. Flesseman heeft een eigen galerie, maar haar werk is bijvoorbeeld ook te zien in restaurant Botânico in Almancil, of in het dorpje Boliqueime, waar ze een Portugees tegeltableau ontwierp voor de gevel van interieurwinkel Gosto.

Flesseman: ‘Dit is een streek voor sterren geworden, Madonna heeft hier een huis, Louis van Gaal, Linda de Mol, Ronald Koeman. Ik begrijp het goed, de Algarve is aantrekkelijk, met een aangenaam klimaat, een prachtige kustlijn en heel aardige mensen. Ik vind het zelf nog zo’n onbedorven gebied, Zuid-Portugal. En ik hou van het licht van de Algarve, het is helder, schoner, open, alsof je alles scherper ziet.’

Grootste stad

Meinke Flesseman: ‘Portimão is de grootste stad van de Algarve, maar het is geen toeristische stad, en er zijn best wat vervallen buurten. Juist daarom voel ik me er thuis, denk ik. Portimão is wel mooi gelegen, aan de Rio Arade én aan zee. Ik heb hier mijn atelier en sinds kort ook een eigen galerie. En de Amerikaanse buurman, ook een kunstenaar, heeft net galerie Sphinx geopend. Om maar meteen een adres om de hoek te noemen: ik ga graag brunchen bij DownTown, een hostel en restaurant. Ze hebben er een uitgebreide kaart, met quesadilla’s, pannekoeken en bruschetta.’

Meinke Flesseman Gallery, Rua Infante Dom Henrique 124

Sphinx gallery, Rua Infante Dom Henrique 130

DownTown, Rua Doutor João de Deus 2

Pastel

‘Twee topadressen, niet ver van elkaar, voor koffie met zoet en/of lunch in de binnenstad van Portimão: Alcachofra Brava is de minilunchroom van twee vriendelijke vrouwen. Ze bakken brood en hartige en zoete taarten. In de winkelstraat zit pastelaria A Casa da Isabel, met een mooie gevel en een echt Portugees interieur. Bij Isabel wordt zelfgebakken traditioneel Portugees gebak verkocht: pastel do louriçal, pastel de nata en torta de amêndoa e gila.’

Alcachofra Brava By As Moças, Rua Dr. João Vitorino Mealha

A Casa da Isabel, Rua Direita 61

Zeevruchtendaghap

‘Als ik de fijnste restaurants in Portimão mag uitkiezen, dan hoort Casa da Tocha erbij, een klein, knus lunchrestaurant met een grote keuze aan wijnen. En Taberna da Maré, een Portugees eetlokaal met heerlijke visgerechten. Café Brasil bestaat al lang en is super voor een simpele zeevruchtendaghap. En voor later op de avond moet ik zeker Porta Velha noemen. De eigenaar kookt op afspraak. En als bonus: Birimbar, voor swingende Braziliaanse en Angolese livemuziek.’

Casa da Tocha, Rua Senhora da Tocha 24

Taberna da Maré, Travessa da Barca 9

Café Brasil Marisqueira, Largo Dom João II 36-A

Porta Velha, Travessa Manuel Dias Barão 3

Birimbar, Rua Nossa Senhora do Amparo

Visjes in blik

‘Het museum van Portimão, in de volksmond het sardientjesmuseum, geeft een goed beeld van hoe vroeger de sardines in de Algarve werden opgevist en ingeblikt. Er zijn kunstexposities en museumrestaurant Faina is een fijne plek om te eten, met uitzicht op de Rio Arade.’

Museu de Portimão, Rua Dom Carlos I

Suppen en zeilen

‘Super om te doen: suppen met Paddle Tours langs de kust, langs stranden, grotten, rotsen en de witte huizen aan wal, echt bijzonder. Of zeilen met Osiris Yacht Sailing Cruises, net zo leuk.’

Alvor Paddle Tours, Estrada Marina 280

Osiris Yacht Sailing Cruises, Urbanização Vila Rosa

Strand, dorp, rotsen, duinen

‘Bij ons zijn zoveel wandelmogelijkheden in de buurt. Ik loop vanuit mijn huis zo naar zee of naar de jachthaven van Praia de Rocha, en dan langs de rivier of over de grote brug naar Ferragudo, een gezellig vissersdorpje, om doorheen te struinen en op het plein te zitten. Het heeft een mooi strand, Praia Grande, en een bar met livemuziek, Club Nau. Verder naar het oosten ligt het dorpje Carvoeiro. Daar kun je naar de indrukwekkende rotsen van Algar Seco lopen. En de spectaculaire wandelroute Ria de Alvor is niet ver bij ons vandaan, die gaat door de duinen naar het oude resort Penina.’

Venusschelpen

‘Silves, een dorp aan de Rio Arade, ligt prachtig, en heeft een Arabisch kasteel uit de 7de eeuw. Als we in Silves zijn, ga ik het liefst naar Marisqueira Rui, een levendig restaurant waar lekkere vis, krab en ameijoas (venusschelpen) worden geserveerd. In de zomer staan er lange rijen, dan vermijd ik het. Bij Silves ligt wijnboerderij Morgado do Quintão. Het is behalve een wijnproeverij ook een restaurant en een culturele plek. En er zijn cottages te huur.’

Marisqueira Rui, Rua Comendador Vilarinho 27, Silves

Morgado do Quintão, Rua de Lobito, tussen Lagoa en Silves

Dramatische rotsen

‘Om te surfen of uit te waaien en de dramatische rotsformaties en verlaten stranden te bewonderen. De beschermde westkust, van Sagres naar Odeceixe, is wonderschoon. Ik kom er graag, al surf ik niet. Ik ken wel een goede surfschool in Sagres, die van broer en zus João en Marta.’

Freeride Surfcamp & school, Hotel Memmo Baleeira, Sagres

Romantische wandelpaden

‘We gaan vaak wandelen in de bergen van Monchique, op een half uurtje rijden. Of wandelen vanuit Fóia naar het dorp Monchique, en door naar Caldas, een Romeins spa-dorpje. Caldas heeft romantische wandelpaden en koele schaduw in de zomer als het warm en druk is. In Monchique ga ik altijd een kippetje eten in Paraíso da Montanha, een eenvoudig restaurant met een panoramisch uitzicht.’

Paraíso da Montanha, Estrada da Fóia, Monchique