Doorgaan met mdma als zelfmedicatie?

Al mijn hele leven tob ik met stemmingswisselingen. Therapie werkte gedeeltelijk, antidepressiva werken, maar je zit er je hele leven aan vast en ze kunnen je persoonlijkheid veranderen. Sinds een paar jaar heb ik een succesvolle zelfbedachte therapie: samen met vrienden neem ik mdma (de stof in xtc), we maken een lange fietstocht of wandeling en kunnen door de tijdelijke bewustzijnsverruiming onbevangen genieten van de omgeving en in grote openheid alles bespreken wat goed en fout is in het leven. Dit blijkt zeer effectief voor verbetering van mijn geestelijke gezondheid. Maar mdma is illegaal, met kopen ondersteun ik criminelen en veroorzaak ik afval. Zelf maken is moeilijk en ik riskeer justitiële vervolging. Wat is wijsheid? Man (51), naam bij redactie bekend

Klachten kunnen verergeren

Ze zullen misschien tijdelijk enige verlichting geven, maar als de drugs zijn uitgewerkt ben je weer terug bij af. Stemmingswisselingen hebben we allemaal weleens. Als het hier draait om een bipolaire stoornis – dat is wel ernstiger – kunnen de klachten zelfs verergeren. In plaats van zelf aanklooien met drugs zou ik het toch liever houden bij de medicijnen van de reguliere geneeskunde in combinatie met een psychiater. Paula van Roon (69), Heerlen

Afspraken maken

Ik werk vijftien jaar in de ggz waarvan een groot deel in de verslavingszorg. Mijn conclusie: therapie en medicatie kunnen helpen, maar zijn niet altijd zaligmakend. Wat goed dat u iets hebt gevonden wat voor u werkt en waardoor u zich beter voelt. Leest u zich in en maak afspraken met uzelf over de frequentie. De justitiële vervolging – die in het algemeen minder gericht is op de individuele gebruiker – zou ik voor lief nemen. Laura Keizer (38), Culemborg

De wet

Welk belang weegt zwaarder, uw geestelijke gezondheid of het feit dat u zich als een nette burger aan de wet houdt? Dat criminelen en afval bij dit ontwikkelproces horen is ook te danken aan deze wet, dus de blaam treft niet louter u als sporadische gebruiker. Fenna Kortooms (32), ’s-Hertogenbosch

Vijf plantjes

Achter de handel in illegale harddrugs gaat een wereld van ellende schuil. Wijsheid is je afvragen of je hieraan wilt meewerken. Ik zou zeggen: vijf wietplantjes in de tuin, dat mag wel. Eef Veenstra (59), Groningen.

Met mate(n)

Prijs je rijk dat het succesvol is bij jou en blijf het daarom vooral (gedoseerd en verstandig) gebruiken, zolang jij je er beter bij voelt. Het bezit van één pil mdma is niet verboden en het gebruik ervan sowieso niet. Blijf genieten en doe het met mate(n). Dat is wijsheid. Theo Buissink (71), Groningen

Lage straf

Als het succesvol is, zou ik het gewoon blijven gebruiken. Een groepje wandelaars/fietsers is de laatste plek waar een politieagent drugsgebruik zal vermoeden. Zeker als je een kleine gebruikshoeveelheid meedraagt zal een eventuele straf ook zeer laag zijn, waarschijnlijk alleen spullen inleveren. Laat het uiteraard wel steeds testen vooraf. Of laat het spul na inname thuis liggen. Daarnaast zou je ook eens kunnen onderzoeken hoe truffels (psilocybine) bevallen, een middel dat in therapeutische setting heel confronterend, maar ook heel helend kan werken. Guido van Duijne (26), Utrecht

Even wachten

U meldt dat antidepressiva uw persoonlijkheid kunnen veranderen. Dat is precies de reden dat ook xtc verboden is. Xtc kan nog veel meer in het lichaam blijvend veranderen. Het wordt zelfs beschouwd als een harddrug. Deelname aan het verkeer (ook fietsend) is door xtc-gebruik sowieso levensgevaarlijk, voor uzelf en voor anderen. Er zijn onderzoeken gaande om te achterhalen welke synthetische drugs op een veilige manier iets kunnen betekenen in de gezondheidszorg. Ik zou maar even wachten op de uitkomsten daarvan. Jos van Eijndhoven (71), Liempde

