Door zijn pornokijkgedrag vind ik mijn man niet meer aantrekkelijk: wat moet ik doen?

Vanaf het begin van onze relatie, nu zeventien jaar, kijkt mijn partner porno. Hoewel ik heb geprobeerd er open voor te staan werd mijn romantische liefdeswolk steeds kleiner. Ik dacht: je kijkt samen porno of niet. Ons seksleven was fijn, ook volgens mijn partner. Hij beloofde ermee te stoppen. Maar toen kwam de iPad en ging hij weer los. Telkens na een confrontatie ontkende hij en bagatelliseerde hij zijn gedrag. Dit speelt ook nog na recente relatietherapie; het voelt als vreemdgaan, het vergiftigt onze relatie. Ik vind hem niet meer seksueel aantrekkelijk. Scheiden is geen optie. Wat zou u doen?

Vrouw (49), naam bij redactie bekend

Samen documentaires kijken

Uit wetenschappelijk onderzoek (Horvath, 2013, Campbell, 2017) is gebleken dat regelmatig porno kijken regressief is voor onze relaties met anderen, zelfbeeld, en, u raadt het al, seksuele performance met anderen. Stel voor om de documentaires Pleasure en de docu van Louis Theroux over de porno-industrie te kijken, al dan niet samen. Als dat niet voor nieuwe inzichten zorgt, heeft u een ander probleem. Edward Kerkhof (31), Utrecht

U kunt nog eens verrast worden

Toch denk ik dat hij niet helemaal eerlijk is en dat hij behoeftes heeft die hij niet uitspreekt. Dat was in ieder geval bij mij zo. Ik keek porno omdat de seks mijn behoeftes niet voldoende bevredigde. Het lijkt me goed daar eens open (zonder veroordelend te zijn) over te praten. U kunt nog eens verrast worden. Komt er niets uit, dan zit er niets anders op om te vragen of hij een andere hobby wil zoeken of het gewoon te accepteren. Jos van Egmond (62), Lelystad

Nieuwe partner

Als scheiden inderdaad geen optie is en uw man gaat vreemd, wat let u om op zoek te gaan naar een partner die wel ziet wat voor u belangrijk is? U hoeft dit niet in het geheim te doen, maar kunt uw man dat gewoon meedelen. Heeft uw man bezwaren? Dan kunt u hem wijzen op het feit dat u niet anders doet dan wat hij al zeventien jaar doet voor zichzelf. Wellicht vindt u een oprechte man en kunt u, zonder pornobehoefte, wederzijds van elkaar genieten en wordt scheiden opeens toch een optie. Omdenken heet dat. Harry Brouwer (69), Winschoten

Vriendschappelijk

U heeft al heel lang zijn kijkgedrag gedoogd en ondergaan. Zijn gedrag is kennelijk niet te veranderen. Denk nu vooral aan uzelf. Zoek uw seksuele behoefte en plezier bij iemand anders. Hij doet dat immers al jaren. Hou de relatie met uw partner vriendschappelijk en leef nog lang en vooral vrij. Anna Wagenmans (75), Zutphen

Uw oordeel

De vraag is wat uw relatie meer vergiftigt: uw partners pornogedrag, of uw oordeel daarover? Eerder was uw seksleven fijn, ondanks de porno. Aanvaard zijn interesse voor porno, dat gaat niet over u. Focus u op terughalen wat er fijn was tussen jullie. Dat is een kwestie van willen. Ga anders toch scheiden. Steven Bertens (62), Eindhoven

De benen nemen

Scheiden is geen optie? En je leefde nog lang en ongelukkig is dat wel? Ga op zoek naar een andere man en neem dan de benen. Veel succes. Tecla Boonstra (62), Amsterdam

Derde in de relatie

Verslaving voelt altijd als ‘derde in de relatie’: de verslaving staat op de eerste plaats, vóór de partner. Is dit aan de orde geweest in relatietherapie? Hulp heeft niet gebaat. Scheiden is wel een optie. Hebt u kinderen, dan geeft u ze een slecht voorbeeld door bij elkaar te blijven in een vergiftigde relatie. Verlang van uw man dat hij hulp zoekt en repareer de verbinding, of ga uit elkaar. U verdient geluk. Hermine Kroon (52), Utrecht

Win-winsituatie

Nu u uw partner niet meer seksueel aantrekkelijk vindt, zou ik hem lekker achter zijn iPad laten zitten. Dat voorkomt dat hij aan u gaat zitten. Kortom een win-winsituatie. Vincent Bos (63), Driebergen

