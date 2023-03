Dolfijnen, zingende stenen en elfenhuizen: dit zijn de hotspots op mythisch Sardinië

Beeld Joost Stokhof

James Peterzon en zijn vrouw Saskia wonen sinds 2014 op Sardinië, het Italiaanse eiland in de Middellandse Zee. Zij is literair vertaler, theatermaker en vertaaldocent, hij is ondernemer. Hij heeft er het drankje Olivious ontwikkeld, op basis van olijfolie uit Gonnosfanadiga. ‘Sinds ik kennis heb gemaakt met Sardijnse olijfolie, is het mijn missie om de hele wereld te laten profiteren van de gezondheidsvoordelen van extra vergine olijfolie. Sardinië is een van de zogenoemde ‘Blue Zones’, waar mensen heel oud worden. A kent’annos, op naar de 100, is hier een bekende verjaardagwens.’ Sardinië is rustig en ruim en in dit seizoen heldergroen, zegt hij. ‘En zo mooi, de staalblauwe lucht, de blauwgroene zee, de citroen- en notenbomen, de olijfgaarden, flamingo’s, schapen, pecorinokaas, het dunne Sardijnse brood, pescatrice, zeeduivel met rucola en tomaat, een puntzak oesters van de markt, de beroemde cannonau-wijn, en zo kan ik lang doorgaan.’

Reuzengraven, elfenhuizen, heilige bronnen

James Peterzon: ‘Sardinië is bijna net zo groot als Nederland en nauwelijks in een paar zinnen te karakteriseren. De Côte d’Azur-achtige Costa Smeralda is volkomen anders dan het ruigere binnenland met de kliffen en watervallen. De westkust vind ik ook prachtig, met langgerekte duinen en stranden met glinsterend zand en plaatsen zoals Oristano, waar S’Archittu in zee staat, een rots die een boog over het water vormt. En Asinara is bijzonder, een ongerept en onbewoond eiland aan de noordkant. Overal zijn nuraghi te vinden, torens uit de bronstijd en belangrijk cultureel erfgoed, en andere historische vondsten, zoals tombe dei giganti, ‘reuzengraven’, domus de janas, ‘elfenhuizen’ en de pozzi sacri, heilige bronnen van duizenden jaren oud. Een mythisch eiland, Sardinië.’

Barceloneta

‘Wij wonen in het noorden, in Alghero, de stad aan zee, waar we echt van zijn gaan houden. Alghero wordt wel Barceloneta genoemd, klein Barcelona, het grote Barcelona ligt aan de overkant. Het is een levendige stad, ook in de winter, maar tegelijk gemoedelijk. En in Alghero wordt grappig genoeg Italiaans, Sardijns en Catalaans gesproken. In de baai ligt onze rots in zee, ‘de slapende reus’, met daaronder de beroemde Grotta di Nettuno, een sprookjesachtige druipsteengrot, te bereiken via een hoge trap of met een boot. Toeristisch, zeker, maar ook geweldig, en dicht bij natuurpark Porto Conte, de habitat van vossen, wilde zwijnen en gieren.’

Grotta di Nettuno, Parco di Porto Conte, Alghero

Wijn en bogen

‘Onze lievelingsbar: Món Bar Bistrot, in een achterafsteeg in het historische centrum. De flamboyante eigenaar Domenico, ‘I am the winelist’, laat zijn gasten altijd meerdere wijnen proeven. Hij tapt ook Sardijns bier, Sardinië heeft een rijke traditie van ambachtelijk bier. Domenico is inmiddels een vriend van ons geworden. Daar vlakbij nog een favoriet: restaurant Al Refettorio, met het terras onder de bogen. Chef Christiano en gastheer Epifanio serveren Sardijnse gerechten met een culinaire twist.’

Món Bar Bistrot, Via Minerva 7, Alghero

Al Refettorio, Vicolo Adami 47, Alghero

Pizza op het strand

‘We komen al jaren bij Lido, op het strand van Alghero, om er ‘pizza per meter’ te eten, of spaghetti vongole e bottarga en andere visgerechten. Er is een terras, een hagelwit strand met strandbedden en leuke bediening. Als vrienden komen logeren, nemen we hen altijd mee voor een heerlijke strandlunch bij Lido.’

Ristorante Lido, (Pizza al Metro Alghero), Via Lido 16, Alghero

Beeld Joost Stokhof

Dolfijnen

‘Erg leuk: dolfijnen spotten. Maar dan niet met de commerciële toeristenboot in de haven, maar met Progetto Natura Ecoturismo, de organisatie die ervoor zorgt dat de dolfijnenpopulatie in stand blijft. Met PNE ga je in een doorzichtige kajak of al snorkelend in kristalhelder water de dolfijnen bekijken.’

Progetto Natura, Lungomare Barcellona, Alghero

Theatertaalles

‘Saskia geeft TeatroLingua op haar theaterschool On Stage, taallessen aan kinderen, jongeren en volwassenen door middel van theater en dans, en ook Italiaanse les aan toeristen. Soms werken Saskia en haar collega samen met Lo Teatrí, een van de kleinste theaters ter wereld, een schattig theatertje met muurschilderingen, waar maar veertig mensen in kunnen.’

On Stage Alghero, Viale Giovanni XXIII 47, Alghero

Lo Teatrí, Via Alessandro Manzoni 85, Alghero

Peter Pan

‘In het zuiden ligt Sardiniës hoofdstad, Cagliari. Ik zou beginnen in de oude havenwijk Marina, een wirwar van straatjes en stegen met kleine winkels en barretjes. En dan snel richting gelateria Peter Pan, voor wat verkoeling en het lekkerste ijs van de stad. We kennen ook een gezellige wijn- en cocktailbar in Marina, voor later op de dag: Spirits Boutique in de Via Dettori.’

Gelateria Peter Pan, Via Roma 1, Cagliari

Spirits Boutique, Via Giovanni Maria Dettori 7, Cagliari

Beeld Joost Stokhof

Stadswal, sinaasappels, kleermakerij

‘Verder vind ik de bovenstad van Cagliari, de wijk Castello, erg de moeite waard. Wel een klim, maar op de bastioni, de stadswallen, bij de kathedraal, en vanaf het panoramische terrazza Umberto I, heb je groots uitzicht over de stad. Het fantastische archeologische museum bevindt zich in Castello, net als het smalste steegje van Sardinië, de Via Stretta, vol planten en sinaasappelbomen, en I Sarti del Gusto, een heel goed restaurant in een oude kleermakerij.’

Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, Piazza Arsenale 1, Cagliari

I Sarti del Gusto, Vico II Vincenzo Sulis 1/A, Cagliari

Zingende stenen

‘Ten slotte nog iets bijzonders. Niet ver van Cagliari, zijn de ‘zingende stenen’ te bezoeken. De Giardino Sonoro is een betoverende beeldentuin van grote stenen die tegelijk instrumenten zijn, een creatie van kunstenaar Pinuccio Sciola. Hij begon in de jaren zestig ook met de eerste muurschilderingen in San Sperate, het dorp bij de beeldentuin. Nu hangt het dorp vol muurschilderingen.’

Giardino Sonoro, Via Oriana Fallaci, San Sperate