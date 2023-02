Dit zijn twee interessante, kleine en natuurlijke parfummerken om in de gaten te houden

Beeld Willemien Ebbinge

Frances Shoemack ruim tien jaar geleden met haar man tijdens een sabbatical in Amsterdam belandde, raakte ze gefascineerd door kleine, niche-parfummerken in Europa. Wat ze echter nergens kon vinden: een merk dat natuurlijke parfums maakte. Hoewel de markt voor biologische make-up en huidverzorging ook toen al booming was, merkte ze dat rond natuurlijke geuren nog een zweem van geitenwollen sokken hing (niet de meest gewenste associatie als het om parfum gaat). Shoemack, van oorsprong wijnmaker, besloot dat merk dus zelf maar te beginnen. Met succes, want dit jaar viert haar merk Abel het tienjarig bestaan en de zaken gaan nog steeds voorspoedig.

Haar definitie van natuurlijk? ‘Ik ben daar heel zwart-wit in: elk ingrediënt dat wij gebruiken begint zijn leven als plant. Wij maken geen gebruik van synthetische ingrediënten dan ook. Veel daarvan zijn niet biologisch afbreekbaar en eindigen in onze oceanen. Bovendien hebben ze een petrochemische oorsprong en zijn ze dus niet hernieuwbaar.’

Duur en onvoorspelbaar

Dat is niet altijd de makkelijkste route, weet Shoemack: ‘Er zijn allerlei uitdagingen. We gebruiken bijvoorbeeld geen chemische conserveringsmiddelen. Ook worden de meeste parfums vóór het bottelen door een chemisch filter gehaald om ze er helder uit te laten zien. Dat doen wij niet, dus dat betekent dat er weleens een laagje sediment in het flesje zit, net als bij natuurwijn. Daarnaast zijn natuurlijke ingrediënten duur en onvoorspelbaar. Je bent afhankelijk van de oogst en als die niet goed genoeg is, moet je alternatieven vinden.’

‘Natuurlijk’ is overigens niet per se altijd hetzelfde als duurzaam, sommige natuurlijke ingrediënten hebben bijvoorbeeld veel water nodig of moeten van ver komen. Het is voor Shoemack dan ook een constante afweging van voor- en nadelen bij de zoektocht naar ingrediënten, waarbij zij altijd kiest voor de duurzaamste oplossing. Dat is gecompliceerd. ‘Soms lijkt de voetafdruk van een synthetisch ingrediënt op het eerste gezicht misschien wel lager, maar is het niet afkomstig van een hernieuwbare bron of niet biologisch afbreekbaar. In het begin gebruikten we alleen biologisch gecertificeerde ingrediënten, maar die zijn niet vanzelfsprekend ook het duurzaamst, dus letten we ook op andere zaken. Zo is het cederhout uit de Verenigde Staten dat wij gebruiken een bijproduct van de papierindustrie, niet biologisch gecertificeerd, wel heel duurzaam.’

Vrouwen in de menopauze

De collectie van geuren – die wordt geproduceerd in Winterswijk – is bescheiden: er zijn zeven basisgeuren. De collectie blijft dynamisch, dankzij het ‘one in, one out’-principe. ‘Ik word soms echt chagrijnig van de troep die maar geproduceerd wordt in de wereld. Ik wil niet alleen maar lanceren om het lanceren. Dus af en toe is het een kwestie van kill your darlings.’ De nieuwste creatie heet Pause, het eerste parfum dat zich richt op de vrouw in de (peri)menopauze en is samengesteld uit ‘feelgood’ ingrediënten die zouden bijdragen aan het stabiliseren van stemmingswisselingen, zoals viooltjes, mimosa en narcis.

Al begon het verhaal van Abel tien jaar geleden klein met een marktstalletje bij De Hallen in Amsterdam, tegenwoordig zijn haar parfums wereldwijd verkrijgbaar, met de VS en Japan als grootste afzetmarkt. Hoewel ze dat succes misschien niet had kunnen voorspellen, was het altijd Shoemacks uitgangspunt om van Abel haar levenswerk te maken. ‘We zijn een klein, maar internationaal merk. En we hadden gelijk: er zijn veel mogelijkheden voor natuurlijke parfum, daar ben ik het meest trots op.’

Pigmentarium: het eerste Tsjechische parfummerk Met de oprichting van Pigmentarium in 2018 was het eerste Tsjechische parfummerk een feit. De Tsjechische cultuur en geschiedenis zijn het uitgangspunt en vormen de inspiratie voor alle producten van de oprichters Tomas Ric en Jakub Florian. Zo is de geur Erotikon bijvoorbeeld geïnspireerd door de Tsjechische cultfilm met dezelfde naam uit 1929 van regisseur Gustav Machatý, waarin de hoofdpersoon iedereen op wie ze haar zinnen heeft gezet verleidt met parfum. Ric en Florian, de eerste met een achtergrond in de mode en de tweede de neus van het merk, waren al bevriend toen Florian zijn eerste geur maakte in 2016. Toen iedereen maar bleef vragen waar ze het parfum konden kopen, besloten de twintigers al hun spaargeld te investeren in een merk met vakmanschap, kwaliteit en de Tsjechische cultuurgeschiedenis als inspiratiebron. De naam, Pigmentarium, refereert aan het Latijnse woord voor kleurstof en het idee dat geuren kleuren, beelden en herinneringen kunnen oproepen. Bij het ontwikkelen van de geuren en verpakkingen werken ze samen met verschillende (lokale) kunstenaars en ambachtslieden. Verkrijgbaar bij perfumelounge.eu