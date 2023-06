Dit zijn de beste pubs, parken en pizzeria’s in Brighton, de Britse ‘gay capital’ aan zee

Beeld Joost Stokhof

Het ging bij Carla Herbertson (47) zoals het bij wel meer Londense gezinnen gaat; Londen werd onbetaalbaar met drie kinderen, en te druk. Ze verhuisde met haar gezin naar een kleinere stad, een uurtje van Londen: Brighton, aan de zuidkust. Herbertson woont al langer in Engeland dan ze in Nederland woonde, ze maakte lang kinderprogramma’s voor BBC Radio, en heeft nu haar eigen bedrijf, Small Wardour, dat kinderluisterboeken en kinderpodcasts uitgeeft. ‘Brighton is voor ons groot en stads genoeg, er is verrassend veel te doen, theater, kunst, sport. Er is ruimte en een ontzettend mooi natuurgebied vlakbij. Ik vind het een veilige, open stad, het is de ‘gay capital’ van Engeland. We houden erg van de zee en het kiezelstrand, en de beroemde pier. Maar op de pier komen we misschien maar eens per jaar. Het enige nadeel is dat Brighton blijkbaar een ideale bestemming is voor vrijgezellenfeestjes.’

Zeezwembad

Carla Herbertson: ‘Om maar meteen met de nieuwste aanwinst van Brighton te beginnen: de Sea Lanes, een buitenzwembad naast zee. En daarnaast de Yellowave Beach Club, een lichte, ruime beachclub met zes beachvolleybalveldjes, per uur te huren. De Sea Lanes en de Beach Club liggen bij de wijk Kemptown, het hart van de lhbti-gemeenschap van Brighton, met, rond St James’s Street, vintagewinkels, boekwinkeltjes en vegetarische pizzeria’s.’

Sea Lanes Brighton, 300 Madeira Drive

Yellowave Beach Sports Venue & Beach Cafe, 299 Madeira Drive

Beeld Joost Stokhof

Indiaas-Aziatisch paleis

‘De pier is het beroemdste, maar het Royal Pavilion is het spectatculairste gebouw van Brighton. Het is een paleis aan zee in Indiaas-Aziatische stijl. Het is gebouwd in opdracht van prins-regent George IV, en werd tussen 1815 en 1823 uitgebreid met minaretten en koepels, door architect John Nash, die ook extra vleugels aan Buckingham Palace liet bouwen. Een oogverblindend gebouw, vind ik. In de winter is er een ijsbaantje in de tuin. Het Pavilion ligt bij het Old Steine Park, waar in de lente het Fringefestival plaatsvindt in een grote spiegeltent. Mei is mijn favoriete maand in Brighton, dan gebeurt er zo veel: de Artist Open House-weken, muziekfestival The Great Escape, het Fringefestival.’

Royal Pavilion, 4/5 Pavilion Buildings

Beeld Joost Stokhof

Houtvuurrestaurant

‘The Lanes is de wirwar van ministraatjes in het centrum, met van oudsher veel sieradenwinkeltjes. Een favoriet restaurant in de buurt is Burnt Orange. Originele cocktails en op een houtvuur gebakken vis, vlees en groente, het is allemaal uitstekend, en de service ook. Wel reserveren, want ze zitten snel vol. Of anders naar Curry Leaf Cafe, leuk restaurant om de hoek, voor fijne curry’s en streetfood.’

Burnt Orange, 59 Middle Street

Curry Leaf Cafe, 60 Ship Street

Vijver

‘Het is hier goed winkelen, meer naar het noorden, aan North Laine, met al die independent stores en cafés. In The Pond, de donkerblauw geverfde pub, maken ze fantastische bao buns, Taiwanese broodjes, en ze hebben er allemaal soorten speciaalbier, waaronder huisgebrouwen Pondwater Pale Ale.’

The Pond, 49 Gloucester Road

Buitengewone truffel

‘Ik ben zelf niet vegan, maar de Roundhill Pub heeft buitengewoon lekker eten. Truffel-tofu-pasta, Buddha bowls, seitan ‘beef’. De pub ligt niet heel centraal, maar is zo de moeite waard. Mijn zoon, die erg van vlees houdt, vond de plantburger geweldig. Brighton staat bekend om zijn vele vegan restaurants.’

The Roundhill Pub, 100 Ditchling Road

Fiets- en looppark

‘Wij wonen 5 minuten van Preston Park Velodrome, het oudste fietsstadion van Engeland. De kinderen hebben hier leren fietsen. Preston is ook een mooi park, met een speeltuin en cafés, en bijna altijd open. Elke zaterdagochtend is er een parkrun, voor volwassenen en kinderen. We hebben als familie al vaak meegedaan.’

Preston Park Velodrome, The Ride

Vastgegroeid stadje

‘Het stadje Hove is zo aan Brighton vastgegroeid, dat Brighton en Hove inmiddels in een adem worden genoemd. Ik ben regelmatig in Hove te vinden. Daar is bijvoorbeeld de Sussex County Cricket Club, een oude cricketclub uit 1839, voor iedereen die eens een wedstrijd wil zien. De Youjuice Garage zit in Hove, sympathiek café met gezonde sappen en smoothies, en het Italiaanse restaurant Cin Cin, én de lekkerste ijssalon/pizzeria van Brighton: Marrocco’s. Verrassende smaken, mooie coupes. Niet opgeven als er een rij staat, deze ijsjes zijn het wachten waard.’

Sussex County Cricket Club, Central County Ground, The 1st, Eaton Road

Youjuice Garage Cafe, 48 Brunswick Street East

Cin Cin Hove, 60 Western Road

Marrocco’s, 8 King’s Esplanade

Art deco aan zee

‘Genoeg bijzondere spots aan en bij het strand in Brighton. Bijvoorbeeld, om even in Hove te blijven, Hove Lagoon, een plas bij zee, waar gesupt en gesurft kan worden. We hebben vaak in het Big Beach Cafe gezeten, terwijl de kinderen in het pierenbadje spetterden. Als je van daaruit verder richting Brighton loopt langs zee, kom je langs kleurige strandhuisjes, en bij de fijne strandtent Rockwater. En helemaal aan de andere kant van Brighton, in het oosten, is Saltdean Lido bewaard gebleven, een van die prachtige art-deco-openluchtbaden uit de jaren dertig. Deze is bij zee gebouwd, naast de krijtrotsen, en wordt helemaal opgeknapt. Het strand is hier heerlijk rustig, behalve in het hoogseizoen.’

Hove Lagoon, Kingsway, Hove

Big Beach Cafe, Kingsway, Hove

Rockwater, Western Esplanade, Kingsway, Hove

Saltdean Lido, Park Road, Saltdean

Beeld Joost Stokhof

Adembenemende natuur

‘Iedereen kent South Downs National Park, het adembenemend mooie natuurgebied in de buurt van Brighton, prachtige, uitgestrekte wandelnatuur, met of zonder hond. Aan de zuidkant van South Downs ligt het dorp Ditchling, midden tussen de wijngaarden. Proeftoertje langs de wijnboerderijen doen en daarna een bite in The Bull?’

The Bull Hotel, High Street, Ditchling